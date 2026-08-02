7 знакомых вещей с неожиданными полезными функциями

Ежедневно мы не просто взаимодействуем с сотнями и даже тысячами вещей, но и используем их для конкретной цели, чаще всего одной. Вот только это совсем не значит, что мы знаем всё об их потенциале. Даже самые знакомые и привычные вещи способны удивить своими скрытыми преимуществами, а их новые функции способны облегчить нашу повседневную жизнь.

1. Язычок на жестяной банке с газировкой

2. Петля на продуктовой тележке

3. Пластиковая крышка одноразового стаканчика

4. Зубная нить

5. Кофейные фильтры

6. Пищевая сода

7. Щипцы

Язычок жестяной банки и после открытия может пригодиться.Обычно язычок используют, только чтобы открыть банку и добраться до вожделенного напитка. Но его необычная форма — с отверстием посередине — это совсем не экономия жести. Эту дырочку можно применить как удержатель для соломинки: для этого достаточно повернуть язычок, чтобы он совпадал с горлышком банки с газировкой и просто продеть соломинку. А уже после опустошения тары этот элемент тоже может пригодиться, например, чтобы использовать для того, чтобы прикрепить подвес к фоторамкам.Тележка может вместить очень много продуктов — больше, чем вы думаете.Совершенно очевидно, что магазинные тележки для продуктов помогают, собственно перевозить покупки и разгрузить руки. Но многие из нас не на полную используют её потенциал. Например, в той части, куда обычно сажают людей или ставят более хрупкие товары, есть петелька. И она, по сути, является вешалкой, чтобы повесить заполненные покупками сумки, если в самой тележке место занято большими предметами, которые в шоперы не поместились.Крышка пластикового стаканчика может гораздо больше, чем просто не позволять напитку выливаться.Большинство из нас стритфуд-напитки пьют в стаканчиках с крышечками, вне зависимости от температуры. Оно и понятно, ведь крышка удерживает жидкость внутри стакана и не даёт ей расплескаться в самый неподходящий момент. Но у этого элемента есть ещё пара полезных преимуществ. Например, многие из крышек делают идеально подходящими ко дну стакана, поэтому её можно использовать как подставку. А если после напитка вы решили полакомиться мороженым на палочке, то последнюю можно вставить в отверстие крышки, и она будет собирать капли растаявшего мороженого — и никаких грязных рук.Зубная нить — настоящий мастхев среди подручных средств.Кроме бесспорной пользы зубной нити при использовании по прямому назначению, она ещё и очень актуальна как подручное средство. Обычно её можно применять чуть ли не во всех случаях, когда нужна верёвка или альтернатива ей — вешать вещи, использовать в качестве лески, заменить порвавшиеся шнурки для обуви. Но об этих способностях знают все, а вот менее известны возможности зубной нити как… ножа. К примеру, она отлично подходит для разрезания мягкого сыра, а ещё ею можно воспользоваться, чтобы снять с противня прилипшее к нему печенье, или отклеить фотографии с рамки либо альбома, чтобы поместить их на новое место.Фильтр для кофе, оказывается, микрофибру заменяет.Кофейные фильтры так хорошо отфильтровывают кофейную гущу, что эти их способности применяют и для других продуктов — например, усиливают дуршлаг или помещают под цветочный горшок, чтобы задержать грязь и при поливе вытекала только вода. А есть у кофейного фильтра ещё одна интересная функция — он может сработать неплохим заменителем для салфетки из микрофибры. Так, он отлично отполирует посуду, избавившись от влажных разводов, или отполировать другие стеклянные предметы. По сути, фильтр можно даже для окон использовать, единственная проблема — это их расход на одно окно, если оно слишком большое.Сода — это настолько многофункциональный порошок, что даже при возгорании поможет.Пищевая сода — один из самых мультифункциональных предметов в доме, и десятки из них опытные хозяйки знают и активно применяют. Но даже они могут знать не обо всех возможностях этого полезного вещества. Например, соду можно применять как экстренную альтернативу дезодоранту, чтобы впитать пот и неприятный запах. Но ещё более занятной, но малоизвестной функцией является её огнезащитное действие. Сода может подойти при локализации возгораний, которые нельзя тушить водой. Самый очевидный пример — это вспыхнувшее масло во время готовки, такое возгорание достаточно посыпать пищевой содой, и оно прекратится.Важно знать: сода поможет только при небольших возгораниях, а если огонь распространился, то редакция novate.ru настоятельно советует как можно быстрее вызывать пожарных.Щипцами не только можно макароны из кастрюли достать, но и сок из лимона.Щипцы — предмет не повсеместно распространённый на кухнях, однако они действительно облегчают приготовление пищи. Опускать продукт в кипящую воду или перевернуть еду, жарящуюся на сковороде — это только самые очевидные примеры использования по прямому назначению. А вот функцию щипцов, которую обычно по незнанию обходят стороной, это их способность быть… соковыжималкой. Самыми эффективными они будут в отношении лимоном или апельсинов, особенно если плод сухой или твердый, то выжать сок с их помощью будет намного проще.