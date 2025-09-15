Как СССР скопировал бритвы «Филипс» и заставил голландцев покупать лицензии на них же

История знает много занятных казусов и происшествий. Одним из таких можно смело считать «патентные войны» советской промышленности и голландской компании «Philips». Однажды, СССР даже заставил зарубежного производителя купить права на производство электробритвы, которую до этого сам «творчески позаимствовал» у нидерландцев.
Бритва сделанная в СССР. /Фото: baraholka.com.ru.
Первая электробритва появилась в США в 1898 году. Первая роторная бритва была создана в Нидерландах в 1939 году. В Советском Союзе роторные бритвы стали выпускать с 1954 года. Первой серийной моделью стала БЭ-56. В дальнейшем появились ее модификации под названиями «Москва» и «Харьков». С 1960-х годов Советский Союз занялся экспортом нового бытового товара. Одним из крупнейших производителей роторных бритв в СССР был Уфимский завод №40. В частности именно там в 1967 году началось производство знаменитейшей бритвы «Агидель».
А вот бритва Филипс. /Фото: teslogos.com.
Неслучайным образом бритва «Агидель» очень походила на импортную бритву Philishave SC 8010, созданную голландцами в 1965 году. Данное обстоятельство постоянно подталкивало руководство Philips обращаться в торговое представительство СССР с требованием купить патент. Голландцы рассматривали появление бритвы-клона как нарушение авторских прав. Советский Союз покупать отказывался в том числе по причине того, что за внешним сходством скрывалось несколько важных технических отличий.
Филипс и СССР постоянно спорили. /Фото: filarmonia.kh.ua.
В частности, в советской бритве «Агидель» использовался принципиально другой и куда более качественный нож-сетка разработки специалистов все того же Уфимского завода №40.
Советскими ножами-сетками пользуются до сих пор. /Фото: aredi.ru.
