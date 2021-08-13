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Колоритные фотографии и малоизвестные факты о животных от работника крупнейших в мире зоопарков


Увлекательные факты о животном мире, рассказанные экскурсоводом зоопарка и аквариума Колумбуса в штате Огайо (США).

Увлекательные факты о животном мире, рассказанные экскурсоводом зоопарка и аквариума Колумбуса в штате Огайо (США).

Те, кто приходит в зоопарк и аквариум Колумбуса, получают уникальную возможность не только увидеть редких животных, таких как равнинная горилла, розовый фламинго и кенгуру, но и узнать множество интересных вещей от доцента-биолога. Где ещё узнаешь, что одна пятая всех видов млекопитающих, известных человеку, - летучие мыши, а нелепая походка кенгуру объясняется тем, что они просто не могут двигать правой и левой ногой независимо.

1. Олени Санта Клауса


Самцы северных оленей сбрасывают свои рога в начале декабря, а самки — весной, поэтому все олени в упряжке Санта Клауса — девочки.

Самцы северных оленей сбрасывают свои рога в начале декабря, а самки — весной, поэтому все олени в упряжке Санта Клауса — девочки.

 

2. Умный слон


Слоны, одни из немногих животных, которые могут распознать свое отражение в зеркале.

Слоны, одни из немногих животных, которые могут распознать свое отражение в зеркале.

 

3. Розовый фламинго


Колени у птицы находятся выше, ближе к туловищу, и сгибаются точно так же, как у человека.

Колени у птицы находятся выше, ближе к туловищу, и сгибаются точно так же, как у человека.

 

4. Супер мама-кенгуру


Мама-кенгуру одновременно может растить 3 кенгурят: первого - в виде эмбриона, второго в сумке, третьего, который уже ходит по земле.

Мама-кенгуру одновременно может растить 3 кенгурят: первого - в виде эмбриона, второго в сумке, третьего, который уже ходит по земле.

 

5. Дикая кошка пума


Пума издает мурлыкающие звуки, наподобие домашних кошек.

Пума издает мурлыкающие звуки, наподобие домашних кошек.

 

6. Белый медведь


Крупнейший сухопутный хищник планеты имеет кожу чёрного цвета, а вот мех – прозрачный, потому что шерсть лишена пигментной окраски, а шерстинки полые, полупрозрачные.

Крупнейший сухопутный хищник планеты имеет кожу чёрного цвета, а вот мех – прозрачный, потому что шерсть лишена пигментной окраски, а шерстинки полые, полупрозрачные.

 

7. Удивительные млекопитающие


Летучие мыши составляют одну пятую всех известных млекопитающих.

Летучие мыши составляют одну пятую всех известных млекопитающих.

 

8. Сумчатое животное


Мощные задние лапы кенгуру на суше двигаются одновременно, а в воде перемещаются по отдельности.

Мощные задние лапы кенгуру на суше двигаются одновременно, а в воде перемещаются по отдельности.

 

9. Карликовый шимпанзе (бонобо)


Во главе сообщества наших ближайших генетических родственников стоит самка, поэтому у них матриархат.

Во главе сообщества наших ближайших генетических родственников стоит самка, поэтому у них матриархат.

 

10. Храмовые обезьяны — лангуры


Детеныши лангурских обезьян рождаются с ярко-рыжим цветом, а вот у родителей цвет меха серебристо-серый.

Детеныши лангурских обезьян рождаются с ярко-рыжим цветом, а вот у родителей цвет меха серебристо-серый.

 

11. Любвеобильные приматы


Гориллы влюбляются друг в друга, а так же в людей, которые за ними ухаживают.

Гориллы влюбляются друг в друга, а так же в людей, которые за ними ухаживают.

 

12. Милые существа


Колоритные фотографии и малоизвестные факты о животных от работника крупнейших в мире зоопарков

В брачный период черепахи-самцы ухаживают за самкой, а во время спаривания громко поют.

 

13. Белоголовые орланы


Звук, который издают повелители неба, напоминает мяуканье маленького котенка.

Звук, который издают повелители неба, напоминает мяуканье маленького котенка.

 

14. Житель африканской саванны


Жираф спит от 10 минут до 2 часов сна в сутки, потому что в течение ночи ему необходимо подниматься на ноги, чтобы попить или поесть.

Жираф спит от 10 минут до 2 часов сна в сутки, потому что в течение ночи ему необходимо подниматься на ноги, чтобы попить или поесть.

 

15. Бурые медведи


Все гризли — бурые медведи, но не все бурые медведи — гризли (гризли — это разновидность бурого медведя).

Все гризли — бурые медведи, но не все бурые медведи — гризли (гризли — это разновидность бурого медведя).

 

16. Толстокожий гигант


У носорогов рог отрастает быстрее, чем нам кажется, каждый год на восемь сантиметров.

У носорогов рог отрастает быстрее, чем нам кажется, каждый год на восемь сантиметров.

 

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Колоритные фотографии и малоизвестные факты о животных от работника крупнейших в мире зоопарков

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Колоритные фотографии и малоизвестные факты о животных от работника крупнейших в мире зоопарковПодписаться на мой Instagram
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