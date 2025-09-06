10 типичных ошибок в примерочной, которые могут привести к покупке неудачной вещи

Для многих из нас хорошим отдыхом, релаксом и перезагрузкой является так называемый витринный шопинг - поход по магазинам не с целью купить конкретную вещь, а просто разглядывание вещей с примерками и возможной покупкой чего-то (часто в количестве 1-2 вещей). Но как же обидно, если впоследствии предполагаемая обновка будет пылиться на полке или отправится в контейнер Красного Креста., которые совершаем чуть ли не все мы. А результат всегда один - неудачная покупка. Итак, чего же не следует делать?
1. Неподходящее нижнее белье
Самая типичная ошибка. / Фото: prozeny.cz
Примеряя платье с V-образным вырезом на массивный бюстгальтер, вы точно не получите реалистичного представления о том, как наряд будет смотреться на самом деле. Универсальный совет: собираясь на шопинг, наденьте удобный базовый комплект гладкой фактуры (или бесшовный) в телесных оттенках. А если шопинг — спонтанный порыв, то просто возьмите свой размер бра в отделе нижнего белья или вовсе снимите бюстгальтер.
2. Выбор всей семьей
Милая, это просто супер, а что на ужин? / Фото: fb.ru
Тот самый случай, когда со стороны точно не виднее. Шопинг всей семьей выглядит мило исключительно на фото в соцсети. В реальности муж мечтает поскорее оказаться дома, сын проголодался, сестре нравятся яркие и смелые луки, а маме - и вовсе консервативные образы. Всем не угодишь, поэтому предлагаем ориентироваться на себя во имя удачных покупок и здоровой нервной системы.
3. Считать мнение консультанта истиной в последней инстанции
Важно понимать, что продавец-консультант в большинстве НЕ СТАНЕТ отговаривать от покупки, даже если понравившийся наряд подчеркнет сразу все недостатки вашей фигуры и визуально увеличит вас на три размера, поскольку его заработок напрямую зависит от продаж.
4. Статичная поза
А как же динамика? / Фото: mycharm.ru
Покрутитесь, приподнимите ноги, сделайте несколько шагов, наклонитесь, вытяните руки, обязательно присядьте на банкетку, чтобы оценить реальную длину юбки или посадку облегающего платья. Движения в примерочной позволят прочувствовать степень комфорта, выбранной вами вещи, и помогут принять финальное решение (читайте также: Плохой шопинг: 7 причин, почему вам хочется сбежать из примерочной).
5. Примерка в носках
Очень типичная ошибка. / Фото: mykaleidoscope.ru
Одежду необходимо примерять так, как вы собираетесь ее носить. Если в примерочной нет той обуви, с которой вы собираетесь носить выбранную единицу одежды, по возможности возьмите похожую в магазине, чтобы иметь точное представление об образе в целом и длине изделия в частности.
6. Брать в примерочную исключительно вещи своего размера
Это ж мой размер вроде, но даже не снимается!!! / Фото: tut-magaz.ru
Размер в наши дни - понятие относительное, ведь у каждого производителя своя размерная сетка, которая не всегда соответствует общепринятым стандартам (читайте также: M или L: 5 ситуаций, когда стоит выбрать одежду на размер больше). Чтобы подобрать наряд с идеальной посадкой, примеряйте одежду нескольких размеров и философски относитесь к маркировкам, ведь одна вещь 42 размера может сидеть на вас идеально, вторая не налезет, а третья будет велика.
7. Выбор для шопинга с примерками одежду, которую трудно снимать и надевать
Пойду-ка я в этом на витринный шопинг, чтобы примерить футболки и юбки. / Фото: mykaleidoscope.ru
Главное правило: «Легко снять и легко надеть». Например, собираясь за покупками, отдайте предпочтение юбке или платью вместо брюк, кофте на молнии вместо рубашки на пуговицах, балеткам вместо кроссовок. Используйте облегающие майки, поверх которых можно надеть фактически любую вещь, и тогда так примерка станет проще и быстрее.
8. Забывать использовать мультипанельное зеркало
Зеркала со всех сторон - это же благословение для шопоголика! / Фото: livemaster.by
Мультипанельное зеркало в современных примерочных - идеальный вариант рассмотреть новый лук с разных ракурсов и заодно проверить, не сборит ли платье по бокам, не образуются ли заломы на спине, насколько выигрышно сели новые джинсы.
9. Примерка в массивных украшениях
Так точно не стоит! / Фото: on-desktop.com
Во-первых, ожерелья и крупные серьги мешают, когда вы примеряете топы, свитера или платья. Во-вторых, украшения по своей стилистике могут не совпадать с образом, что собьет с толку при принятии решения о покупке (читайте также: Перстни, жемчуг, гарнитуры: украшения, которые добавляют возраст).
10. Сэлфи лишь для соцсетей
И всё??? / Фото: womanadvice.ru
Фотография может дать более точное представление о том, как на самом деле сидит платье или брюки, удачно ли сочетается выбранная вами палитра с цветом вашей кожи. Сделайте несколько снимков, смените позы и ракурс съемки, чтобы детально рассмотреть обновку. Если ваш новый образ вызывает восторг, направляйтесь в сторону кассы — вы приняли верное решение.
