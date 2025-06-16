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5 самых нетривиальных улицы из разных уголков планеты, которые как будто созданы искусственным интел



Когда строится город, в нём всегда стараются благоустроить хорошие улицы и кварталы, но при этом создать достопримечательности. Но порой это умудряются совмещать и то, и другое, в одном месте - по всему миру можно найти такие улочки, проспекты и бульвары, мимо которых просто невозможно пройти, не восхитившись и не получив очередную порцию впечатлений.
Вашему вниманию самых нетривиальных улиц, какие только можно встретить в разных уголках планеты.

1. Сетениль-де-лас-Бодегас (Андалусия, Испания)


Скала, висящая над улицей, никому не мешает. /Фото: ru.skyscanner.com

Скала, висящая над улицей, никому не мешает. /Фото: ru.skyscanner.com

 

Сетениль-де-лас-Бодегас является необычным городом сам по себе, ведь он скальный и буквально врезан в горный ландшафт. Однако особенно атмосферной являются улицы, над которыми висят многотонные валуны породы, как будто они вот-вот рухнут на город. Впрочем, этого не происходит уже много лет - строители отлично постарались, вписав дома в такую локацию - ещё и высота очень удобной получилась - по улицам можно спокойно ходить даже высоким людям.

2. Ломбард-стрит (Сан-Франциско, США)


Самая изогнутая улица, не хуже горного серпантина. /Фото: tonkosti.ru

Самая изогнутая улица, не хуже горного серпантина. /Фото: tonkosti.ru


Далеко не всегда улицы удаётся построить даже по условной прямой - нередко получаются искривления. А рекордсменом в этом определённо является Ломбард-стрит в Сан-Франциско, а в особенности - её фрагмент, расположенный на Русском холме. Там на относительно небольшом куске земли вместили целый восемь крутых поворотов проезжей части. Впрочем, это было сделано не каприза ради, а из-за необходимости сглаживания склона холма.

3. Улица деревни Моливос (остров Лесбос, Греция)


Улица, которую как будто нарисовали на компьютере. /Фото: pix-feed.com

Улица, которую как будто нарисовали на компьютере.
/Фото: pix-feed.com

 

В Греции можно найти множество запоминающихся мест, любимых туристами. Однако небольшая рыбацкая деревня Моливос на острове Лесбос может похвастаться многократной победительницей в номинации самой красивой улицы на планете. Это и неудивительно, ведь она выглядит уникально живописной и при том целостной, со своими маленькими, словно игрушечными домами, милыми фонариками и цветом глициний сверху. Порой улица и вовсе кажется нереальной - как будто её нарисовал искусственный интеллект.

4. Синие улицы (Шавен, Марокко)


Улица в одном цвете, и это делает её прекрасной. /Фото: bangkokbook.ru

Улица в одном цвете, и это делает её прекрасной. /Фото: bangkokbook.ru

 

Если улицы и стараются как-то выделить, то чаще всего используют цвет. В марокканском городе Шавен к этой задумки подошли оригинально - буквально всё на улицах, что является статичным, попросту выкрасили в яркие небесные, голубые и синие оттенки. В итоге кажется, будто кто-то отфотошопил город, раскрасив его в один цвет, но на самом деле причин выбора такого цвета множество, и все они вполне реальные - от попытки отпугнуть комаров до банального эстетического удовольствия.

5. Каминито, Ла-Бока (Буэнос-Айрес, Аргентина)


Одна из самых красочных улиц в мире. /Фото: labocadance.ru

Одна из самых красочных улиц в мире. /Фото: labocadance.ru

 

Если уж находить рекордсмена по количеству ярких оттенков на фасадах одной улицы, то стоит говорить о Каминито, находящейся в районе Ла-Бока аргентинской столицы. Интересно, что данная особенность Ла-Бока была не капризом современных дизайнеров, а старой традицией, которую заложили первые эмигранты из Европы. А сегодня местные жители продолжают с удовольствием поддерживать яркость своей улицы, что делает её одной из достопримечательностей всего Буэнос-Айреса.

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