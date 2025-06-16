5 самых нетривиальных улицы из разных уголков планеты, которые как будто созданы искусственным интел

1. Сетениль-де-лас-Бодегас (Андалусия, Испания)

Скала, висящая над улицей, никому не мешает. /Фото: ru.skyscanner.com

2. Ломбард-стрит (Сан-Франциско, США)

Самая изогнутая улица, не хуже горного серпантина. /Фото: tonkosti.ru

3. Улица деревни Моливос (остров Лесбос, Греция)

Улица, которую как будто нарисовали на компьютере./Фото: pix-feed.com

4. Синие улицы (Шавен, Марокко)

Улица в одном цвете, и это делает её прекрасной. /Фото: bangkokbook.ru

5. Каминито, Ла-Бока (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Одна из самых красочных улиц в мире. /Фото: labocadance.ru