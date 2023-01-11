Секс-футуризм: 5 любопытных фактов о том, каким будет секс будущего

1. Погружение в интерактивные порноигры
Учитывая нынешний уровень технологических возможностей, думается, что не за горами время, когда камеры или костюмы, генерирующие тактильные ощущения, запахи и передающие их напрямую в мозг, станут реальностью. Тем более, что связанные с этим технологии существуют уже сейчас. К примеру, недавно, мягко говоря, «удивила» презентация возможностей шлема Oculus Rift с обнажёнными моделями. Отличить их от людей было почти невозможно. Связка шлема с устройствами, фиксирующими движения на подобии Xbox Kinect, позволяет погрузиться в интерактивные порноигры.
2. Секс и компьютерные игры
С развитием технологий виртуальной реальности секс может стать неотъемлемой частью компьютерных игр. Причем, игроки смогут заниматься сексом не только с другими пользователями, но и с вымышленными персонажами.
Сейчас в Японии и Корее небывалой популярностью пользуются «виртуальные партнёры», которые пусть и не могут полноценно общаться с пользователем, но зато реагируют на его действия. С помощью связки из «умных очков» и датчика движения один японский энтузиаст воссоздал в пространстве рядом с собой японского вокалойда Хатсуне Мику. В видео, которое он снял, можно увидеть, как персонаж отвечает на поглаживания и удары пользователя.
Влияние виртуальной игры на реальную жизнь иногда доходит до абсурда. К примеру, известны случаи, когда пользователи виртуального мира Second Life женились, участвовали в оргиях и даже разводились в реальной жизни из-за ревности к чужим аватарам.
3. Роботы заменят людей
Благодаря совершенствованию искусственного интеллекта, реалистичным материалам и гибкой настройке в ближайшем будущем роботы смогут удовлетворять все потребности пользователя. Тем самым, они смогут заменить определённую часть работников секс-индустрии. В США первые андроиды для секса уже вступили в продажу. При помощи устройства виртуальной реальности можно будет менять внешность роботов. Японцы уже демонстрировали прототип механического силуэта, на который накладывалась анимированная голограмма девушки. Таким образом, для съёмок порнографических сцен фильма «Нимфоманка» Ларса фон Триера использовалась технология, позволяющая нанести лица актёров на тела дублёров.
Исследователи искусственного интеллекта уверены, что к 2050 году люди будут уже без использования виртуальной реальности влюбляться в роботов, создавать с ними семьи, и относиться к ним как к полноценным партнерам.
4. Расстояние — не преграда для секса
Уже совсем скоро могут появиться устройства, позволяющие удовлетворять друг друга на расстоянии. К примеру, недавно компания Dure x представила прототип чувствительного нижнего белья, чьи зоны при подаче команды со смартфона одного из участников начинают вибрировать. А компания Interaxon планирует запустить дешевый (менее $200) обруч для головы, реагирующий на мозговые волны носителя. Со сверхреалистичным стимулятором Fleshlight секс на расстоянии и сейчас кажется вполне реализуемым.
5. Секс-работники перейдут с улиц в специализированные заведения
Новые технологии позволят представителям секс-индустрии в странах Запада перейти в более комфортные и безопасные условия труда. Они смогут без посредников, самостоятельно управлять своей карьерой, используя компьютерные сети, онлайн-рекламу и персональный маркетинг.
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