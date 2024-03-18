Коричневые или белые: какие куриные яйца считаются полезнее, и почему они по-разному стоят

Каждый, кто приобретал или хотя бы готовил яйца, наверняка обращал внимание на то, что они бывают разного цвета скорлупы: белые или коричневые. Отличаются ли эти яйца как-то между собой? Возможно другим даже приходилось слышать от окружающих, что коричневые яйца намного лучше белых. Так ли это на самом деле?
Разницы и нет. /Фото: wowfacts.buzz.
Есть те, кто даже утверждает, что коричневые яйца более натуральные, более деревенские, а значит более правильные и полезные. На самом деле отличий у коричневых и белых яиц всего два – это непосредственно цвет и цена. О цене поговорим позже, а пока о цветовых характеристиках. Так, на окраску скорлупы в свою очередь может повлиять два фактора – цвет оперения курицы и корм, который употребляет птица.
Разные куры, разные яйца. /Фото: pixy.org.
Дело в том, что белые куры действительно несут преимущественно белые яйца, вот бурые куры, как правило, несут яйца коричневые. При всем при этом вкусовые качестве, толщина скорлупы, а также набор полезных веществ и витаминов никак не меняется в двух сортах куриных яиц. Более того, они даже не отличаются питательностью.
На вкус одно и тоже. /Фото: tomom.ru.
Теперь, что касается цены. Коричневые яйца действительно дороже, однако вовсе не по причине того, что обладают каким-то уникальными качествами, а по причине того, что куры, которые их несут, более мясистые и крупные, а значит – потребляют куда больше корма. По этой причине переплата ведется исключительно за питание курицы. Интересно, что подобные мифы о куриных яйцах широко распространены не только в России, но и в странах Европы, а также в США. Интересно, кто является их источником?
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии