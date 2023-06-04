Британский фотограф-портретист Джон Энох создал большой проект, документирующий использование мопедов в Ханое. Давайте посмотрим особенности национальных перевозок во Вьетнаме. Это необычно.







Мопед — это образ жизни в Юго-Восточной Азии. Да и кто из русских, например, в Таиланде хоть раз не брал в прокат мотороллер, оставляя в залог свой паспорт?







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Доставка яиц по магазинам. Мастерская упаковка — и всё цело.





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Доставка витиеватых футбольных мячей с фабрики.







Цветочки на рынок.







Знакомые бутыли. Чистая вода.







Рыбки.







Ближе.







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