Британский фотограф-портретист Джон Энох создал большой проект, документирующий использование мопедов в Ханое. Давайте посмотрим особенности национальных перевозок во Вьетнаме. Это необычно.
Мопед — это образ жизни в Юго-Восточной Азии. Да и кто из русских, например, в Таиланде хоть раз не брал в прокат мотороллер, оставляя в залог свой паспорт?
Служба доставки
Икеи.
Доставка яиц по магазинам. Мастерская упаковка — и всё цело.
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Доставка витиеватых футбольных мячей с фабрики.
Цветочки на рынок.
Знакомые бутыли. Чистая вода.
Рыбки.
Ближе.
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Особенности национальных перевозок во Вьетнаме
Британский фотограф-портретист Джон Энох создал большой проект, документирующий использование мопедов в Ханое. Давайте посмотрим особенности национальных перевозок во Вьетнаме. Это необычно.
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