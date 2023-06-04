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Особенности национальных перевозок во Вьетнаме

Британский фотограф-портретист Джон Энох создал большой проект, документирующий использование мопедов в Ханое. Давайте посмотрим особенности национальных перевозок во Вьетнаме. Это необычно.

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Мопед — это образ жизни в Юго-Восточной Азии. Да и кто из русских, например, в Таиланде хоть раз не брал в прокат мотороллер, оставляя в залог свой паспорт?

Мопед — это образ жизни в Юго-Восточной Азии

Служба доставки Икеи.

Служба доставки Икеи

Доставка яиц по магазинам. Мастерская упаковка — и всё цело.

Доставка яиц по магазинам
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Доставка витиеватых футбольных мячей с фабрики.

Доставка футбольных мячей с фабрики

Цветочки на рынок.

Цветочки на рынок

Знакомые бутыли. Чистая вода.

Знакомые бутыли. Чистая вода

Рыбки.

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Ближе.

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Особенности национальных перевозок во Вьетнаме

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