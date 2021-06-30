5 предсказаний Рэя Брэдбери, которые уже стали реальностью

1. Виртуальная реальность

Частично реализованное предсказание. /Фото: tadviser.ru

Виртуальная реальность стала практически обыденностью. /Фото: tproger.ru

2. Автомобили на автопилоте

Автомобили теперь могут ездить без водителей. /Фото: pravmir.ru

Концепт беспилотного автомрбиля воплощен пока не полностью. /Фото: 1gay.ru

3. Беспроводные наушники

Проблема запутывающихся проводов давно решена. /Фото: stereo.ru

Брэдбери предугадать и Bluetooth, и сами наушники. /Фото: Lifehacker.ru

4. Круглосуточный банкомат

Сегодня круглосуточная выдача денег - повседневность. /Фото: bankgid.net

Пока что удалось реализовать только принцип круглосуточной доступности. /Фото: onecreditbank.ru

5. Сотовая связь и смарт-часы

Одно из самых точных предсказаний Брэдбери. /Фото: swiss-watches.com.ua

Получилось даже круче селектора в браслете. /Фото: 3dnews.ru