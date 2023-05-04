Еда, которая может сделать вас умнее

С нами не соскучишься!

Потребляемая пища сильно влияет на работу мозга. Она превращается в энергию, позволяющую всему телу жить, и мозг получает значительную её часть. Несмотря на то, что объём мозга составляет всего 2% от всей массы тела, ему требуется около 20% полученной энергии, чтобы нормально функционировать.



Раз мозгу нужно так много питания, крайне важна «логистика»: чем быстрее энергия поступит непосредственно в мозг, тем лучше. Поэтому любая диета, полезная для сердца и кровеносных сосудов, полезна и мозгу. Если сердце работает хорошо, а сосуды чисты, у питательных веществ не будет никаких преград на пути к мозгу



Но есть ли мозгу разница, из каких продуктов он получил энергию, существует ли пища, действительно способная улучшить наш интеллект?



Чтобы функционировать на максимуме своих возможностей, мозгу нужны жир и сахар. Это может звучать удивительно, учитывая, как часто нас предупреждают о вредности этих двух вещей. Тем не менее мозг является единственным органом, который получает почти всю свою энергию из глюкозы. Кроме того, содержимое человеческой черепной коробки — это второй по величине запас жира в организме после самой жировой ткани.



Однако здесь нужна оговорка: мозгу нравится не всякий жир и не всякий сахар. Транс-жиры и насыщенные жиры, в избытке содержащиеся в фаст-фуде и нездоровой пище, могут снижать когнитивные способности. Клеткам мозга нужны полиненасыщенные жирные кислоты, известные под названиями омега-6 и омега-3. Обычно мы получаем достаточно



Омега-3 содержатся в грецких, лесных орехах, льняном семени и масле, в киви и рыбе. Именно последняя является чуть ли не идеальной пищей для мозга, об этом свидетельствует исследование. Но одних омега-3 кислот недостаточно, как мы указали выше, нужна ещё



Мозг не любит транс-жиры, а ещё он не любит быстрые углеводы. Для него важно, чтобы глюкоза поступала пусть небольшими порциями, но равномерно. Что-то очень сладкое, например конфета, даст мозгу кратковременный и мощный прилив глюкозы, это действительно поможет лучше соображать на короткое время, но чуть позже, если вы ничего не съели, мозг начнёт испытывать недостаток глюкозы, а это несомненно скажется на ваших когнитивных способностях.



Чтобы интеллект вас не подводил и работал правильно и хорошо, вам нужно есть качественную пищу, делая упор на содержание в ней омега-3 жирных кислот, а также медленных углеводов



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Раз мозгу нужно так много питания, крайне важна «логистика»: чем быстрее энергия поступит непосредственно в мозг, тем лучше. Поэтому любая диета, полезная для сердца и кровеносных сосудов, полезна и мозгу. Если сердце работает хорошо, а сосуды чисты, у питательных веществ не будет никаких преград на пути к мозгу . Но есть ли мозгу разница, из каких продуктов он получил энергию, существует ли пища, действительно способная улучшить наш интеллект?Чтобы функционировать на максимуме своих возможностей, мозгу нужны жир и сахар. Это может звучать удивительно, учитывая, как часто нас предупреждают о вредности этих двух вещей. Тем не менее мозг является единственным органом, который получает почти всю свою энергию из глюкозы. Кроме того, содержимое человеческой черепной коробки — это второй по величине запас жира в организме после самой жировой ткани.Однако здесь нужна оговорка: мозгу нравится не всякий жир и не всякий сахар. Транс-жиры и насыщенные жиры, в избытке содержащиеся в фаст-фуде и нездоровой пище, могут снижать когнитивные способности. Клеткам мозга нужны полиненасыщенные жирные кислоты, известные под названиями омега-6 и омега-3. Обычно мы получаем достаточно омега -6 кислот в течение дня, их довольно много в соевом и кукурузном маслах. А вот с омега-3 проблемы. Продуктов, в которых они содержатся, человек потребляет недостаточно. Омега-3 благотворно влияют на синапсы мозга, которые обеспечивают пути для нервной коммуникации. Регулярное потребление кислот улучшает способность к обучению и память.Омега-3 содержатся в грецких, лесных орехах, льняном семени и масле, в киви и рыбе. Именно последняя является чуть ли не идеальной пищей для мозга, об этом свидетельствует исследование. Но одних омега-3 кислот недостаточно, как мы указали выше, нужна ещё глюкоза , но просто шоколадный батончик — это тоже плохая затея, и вот почему.Мозг не любит транс-жиры, а ещё он не любит быстрые углеводы. Для него важно, чтобы глюкоза поступала пусть небольшими порциями, но равномерно. Что-то очень сладкое, например конфета, даст мозгу кратковременный и мощный прилив глюкозы, это действительно поможет лучше соображать на короткое время, но чуть позже, если вы ничего не съели, мозг начнёт испытывать недостаток глюкозы, а это несомненно скажется на ваших когнитивных способностях.Чтобы интеллект вас не подводил и работал правильно и хорошо, вам нужно есть качественную пищу, делая упор на содержание в ней омега-3 жирных кислот, а также медленных углеводов . Конечно, фаст-фуд и сладости — это вкусно, быстро и сытно, но мозг вам за это спасибо не скажет и будет работать не так хорошо, как мог бы.

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