Легенды 1980-х: За что на музыкантов группы «Браво» заводили уголовные дела

Лидер группы Евгений Хавтан и солисты *Браво* | Фото: abrgen.ru
16 октября свое 56-летие празднует Евгений Хавтан – бессменный лидер группы «Браво», которая в этом году отметила 33 года с момента своего основания. Хотя за это время в группе сменилось несколько солистов, она не только не распалась, но и продолжает успешно гастролировать, завоевывая новых поклонников. Немногие из них знают о криминальном прошлом «Браво» и о том, что главными героями официального дня рождения группы в 1984 году стали сотрудники правоохранительных органов, арестовавшие Жанну Агузарову прямо во время концерта.
Жанна Агузарова и группа *Браво*, 1984 | Фото: abrgen.ru
Жанна Агузарова и группа *Браво*, 1984 | Фото: abrgen.ru
Осенью 1983 г. студент-первокурсник Московского института инженеров железнодорожного транспорта Женя Хавтан пришел на прослушивание к музыкантам группы «Постскриптум», лидером которой был Гарик Сукачев. Вместе они проработали недолго, так как по-разному себе представляли музыкальное будущее группы. Вместе с ударником Павлом Кузиным они решили уйти из коллектива и создать собственную группу. Первой солисткой группы стала Ивонна Андерс (Жанна Агузарова), а название «Браво» придумала ее подруга (среди других вариантов были «Шейк» и «Твист»).
Самая харизматичная солистка группы *Браво* | Фото: abrgen.ru
Жанна Агузарова и группа *Браво*, 1984 | Фото: shkolazhizni.ru
Хотя музыканты начали работать вместе еще в 1983 г., своим официальным днем рождения группа считает 18 марта 1984 г., когда в ДК «Мосэнерготехпром» состоялся тот злополучный концерт, после которого у музыкантов начались серьезные неприятности. Евгений Хавтан вспоминал: «В этот самый момент Ивонна запела «Белый день» – «Он пропоет мне новую песню о главном. Он не пройдет, нет, цветущий, зовущий, славный, мой чудный мир!» При словах «чудный мир» из-за кулис выскочили люди в милицейской форме, и с ними один в штатском с рупором – «Всем оставаться на местах!» Вокруг клуба стягивалась милицейская цепь – пригнали оперативный полк. Потрясенный народ с балконов окрестных домов наблюдал происходящее. К дверям ДК подъезжали автобусы, «газики», спецмедслужбы, какие-то «запорожцы». В них бравые стражи порядка швыряли всех, кто находился в ДК, без различия пола и возраста».
Самая харизматичная солистка группы *Браво* | Фото: dubikvit.livejournal.com
На музыкантов завели уголовное дело – за то, что концерты группы «Браво» проходили нелегально. Дело в том, что коллектив был приписан к ДК «Мосэнерготехпром» и должен был выступать только на праздниках для сотрудников этого предприятия, где они исполняли песни советской и итальянской эстрады. А они начали организовывать свои концерты, где играли музыку собственного сочинения.
Жанна Агузарова и группа *Браво*, 1987 | Фото: dubikvit.livejournal.com
Группа, у музыкантов которой были проблемы с законом | Фото: tunnel.ru
Евгений Хавтан рассказывал: «Нами занимались два ведомства – Петровка, 38 и Лубянка, тогда площадь Дзержинского. Причем Лубянка приезжала на Петровку – так было удобнее. Кабинеты были напротив, и я ходил на допрос сначала к милиционерам, потом к чекистам. Петровка занималась хозяйственными преступлениями, КГБ – идеологией. Хозяйственные усмотрели в частном предпринимательстве, неразрешенных – так называемых незалитованных концертах. Мы действительно ни у кого не брали разрешений, не носили песни на утверждение. О возможных последствиях мы, конечно, даже не думали. А идеология… Почему ребята выходят в черных костюмах, узких галстуках, белых рубашках и остроносых ботинках? Что они этим хотят сказать, какова подоплека?». Никакой подоплеки, разумеется, не было. Но их пример должен был стать острасткой для остальных рок-групп.
Жанна Агузарова и группа *Браво* | Фото: abrgen.ru
Бессменный гитарист, композитор и руководитель группы *Браво* Евгений Хавтан | Фото: sovsekretno.ru и rusradio.ru
В отделении милиции им пришлось давать объяснения по поводу того, кто организовывал их концерты и распространял билеты. Впрочем, ничего вразумительного ни от них, ни от зрителей добиться не удалось, поэтому дело вскоре закрыли за отсутствием состава преступления. Больше всего тогда досталось Жанне Агузаровой – у нее были проблемы с московской пропиской и паспортом, в котором она собственноручно вывела что-то вроде «Ивонна Андрес, датско-подданная». Певицу арестовали и несколько месяцев продержали в следственном изоляторе и психдиспансере. А после этого отправили ее на исправительные работы в леспромхоз Тюмени. Евгения Хавтана отчислили из института, а «Браво» добавили в черный список запрещенных групп, где уже были «Алиса», «ДДТ» и «Аквариум».
Группа *Браво*, 2013 | Фото: abrgen.ru
Группа *Браво* на праздновании своего 30-летия | Фото: sovsekretno.ru
Когда Жанну арестовали, группа продолжала репетиции, но некоторые музыканты все же решили уйти из коллектива. На их место пришли другие, и в обновленном составе «Браво» пригласили в творческую лабораторию рок-музыки, созданную для того, чтобы КГБ было удобнее контролировать музыкальный андеграунд. Ансамбль получил статус любительского коллектива. Вскоре на них обратила внимание Алла Пугачева и пригласила участвовать в концерте, посвященном ликвидаторам аварии на АЭС в Чернобыле. Телетрансляция концерта открыла им дорогу на ТВ, и после этого «Браво» часто появлялось на телевидении и радио, и популярность группы стала набирать обороты. С тех пор они успешно гастролируют, и хотя сменили несколько солистов, продолжают выступать и по сей день.
Музыканты группы *Браво*, 2017 | Фото: expert.ru
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