История штуковины от «женской истерии»: факты и фотографии

В XIX веке визит к доктору-массажисту был обычным делом.

1. Вибратор, как лекарство

Один из первых ручных вибраторов для дам.

Один из первых ручных электровибраторов.

2. Самый первый в мире вибратор

Так выглядел первый вибратор. Правда, на фото попала только его часть.

3. Что такое «женская истерия»?

Даму исцеляют от женской истерии.

4. Эволюция вибратора

Одна из первых моделей вибраторов.

Аккумулятор для зарядки первых электровибраторов.

Вибратор, который придумал Гамильтон Бич.

Вибратор с резиновыми насадками.

Вибратор, работающий от сети.

Вибратор 1902 г. в.

Вибратор 1902 года в собранном состоянии.

Чемоданчик со средством от дамской истерии.

5. Пропаганда вибраторов

Рекламный плакат вибратора.

Газетная реклама.

6. Вибратор, как секс-игрушка

7. Музей вибраторов

Музей вибраторов в Сан-Франциско.

Экспонаты музея вибраторов.

Весьма интересная модель.

Модель вибратора 1928 г. в.