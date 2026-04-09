На какую кухонную утварь не нужно жалеть средств, чтобы получать здоровую пищу

Кухня - священное место для нас. Так хочется приготовить отличную еду, но при этом не растратить все сбережения на покупку кухонной утвари, полагая, что и имеющаяся давным-давно вполне сгодится. К сожалению, это не всегда так. Материал расскажет, на какие предметы кухонной утвари не стоит поскупиться, чтобы получать здоровую пищу.
1. Качественная посуда против эмалированной
Адский котёл.
В странах СНГ данная проблема звучит особенно актуально. Возможно, европейцы, американцы и азиаты даже не знают о существовании эмалированной посуды, но из кухонь стран СНГ, вероятно, очень не скоро уйдут эмалированные мисочки и кастрюльки. Объективно говоря, они весьма удобны: в них можно что-то очень быстро разогреть, да и мыть их гораздо быстрее, чем стеклянную кастрюльку, с которой придется повозиться, отмывая крышку, ушки-ручки и прочие выступающие части. При покупке эмалированной посуды, следует руководствоваться следующим принципом: если вы покупаете очень дешевую эмалированную кухонную утварь, то хватит ее ненадолго.
Кроме того, под эмалью такой посуды находится металл, который вступает в очень жесткие химические реакции с продуктами во время воздействия крайне высоких температур. При жарке и разогреве по сути такая посуда выделяет яд-канцероген, который остается в вашей вкушаемой пище. Нельзя экономить при покупке эмалированной посуды. Отдайте предпочтение плотному и надежному эмалированному покрытию. И вот ещё один совет. Если на дне вашей имеющейся эмалированной миски есть черная чревоточина, просто выбросьте ее в помойный бак.
2. Качественная утварь для жарки и тушения
Не экономьте на сковородах! / Фото: zen.yandex.ru
Речь идет о качественных и дорогих сковородах и воках. Конечно, многие сразу же поспешат возразить, ведь на сегодняшний день в дискаунтерах есть масса товаров на скидке, по акции или по завлекательной «супер-цене». Антипригарную сковородку от IKEA можно купить всего за 5 долларов. Зачем же платить больше, если демоны экономии утверждают, что в этом нет смысла? Поясним. Цена вопроса действительно хорошей и долгосрочной антипригарной сковороды начинается от 25 долларов и выше. Скептики снова возразят: антипригарной покрытие у икеевской сковородки за 5 долларов и турецкой сковороды за 25 долларов – одинаковое. И это правда. Покрытие идентично! Но не станут же скептики утверждать, что у плотной джинсовой ткани и марли одинаковая. То есть все дело в толщине дна сковороды. Икеевская сковородка даже при идеальной эксплуатации служит примерно полгода, а затем пища начинает пригорать. А толстая сковорода за 30 долларов сможет служить вам годы.
3. Качественные тарелки
Должно быть в каждом доме. / Фото: otlichnaya-pokupka.ru
Посуда для еды – самая важная для вас. Речь идет о мелких и глубоких тарелках для всей семьи. У подавляющего большинства семей сейчас эти емкости – стеклянные. Какие же могут быть подводные камни? Приведем простой пример. Многие отмечали, что в дискаунетрах и ФиксПрайсе посуда культового бренда LUMINARC стоит буквально копейки, а вот в статусных посудных магазинах цена каждой тарелочки этого бренда стоит в 3 раза дороже. Причем, тарелки идентичны! В чем же секрет? Думаете, в капиталистических наценках? Нет! Обратите внимание на этикетку, посмотрите страну-изготовителя.
В дискаунтерах, как правило, вам продают тарелки, которые изготовил Гусь-Хрустальный, а в магазинах качественной посуды вы купите тот же LUMINARC, но изготовленный на родине, во Франции, или же в Арабских Эмиратах. Проверено на собственной опыте авторов Novate! Изготовленный на заводах Гусь-Хрустального LUMINARC выдерживает в лучшем случае полгода, а потом посуда начинает трескаться. Однажды емкость с горячим супом развалилась в руках, было больно. Вывод: не стоит экономить на продукции элитного производителя, выбирая его товары, произведенные на тех заводях, что априори призваны обслуживать импорт для так называемых «стран второго и третьего мира».
4. Качественная электрическая техника для измельчения продуктов
Нет, его не заменит вилочка и монотонные движенья ею. / Фото: ixbt.com
Перейдем к электрической технике для кухни, на которой не стоит экономить. Кухонным комбайном пользуются далеко не все хозяйки. А вот блендер или миксер – это тот кухонный гаджет, без которого на сегодняшний день не могут помыслить свою готовочную жизнь многие хозяйки. Особенно летом. В различных магазинах, включая Телемагазин, блендер может стоить от 10 долларов и… до бесконечности. И Демон Экономии сразу же врывается в наше подсознание и заставляет нас купить блендер подешевле.
Но давайте разберемся, почему не стоит спешить с покупкой самого дешевого гаджета. Сработает принцип: скупой платит дважды. Блендер за 10 долларов, как правило, имеет очень хрупкий внутренний механизм, и уже через полгода работы в нем, как говорят мужчины, начнет гореть обмотка, а это значит, что миксер начнет плохо пахнуть жжеными железом и резиной и очень-очень скоро выйдет из строя. Также нужно обращать внимание на материалы, из которых выполнен данный кухонный гаджет. Пластик должен быть плотным, прочным, толстым, а погружная часть механизма должна быть металлической, а не пластмассовой. И еще следует обращать внимание на ножи, а именно на режущий механизм гаджета. Если ножик маленький, а пластмасса - хрупкая, то такой дешевый блендер прослужит вам всего несколько месяцев.
5. Качественные противни для запекания пищи в духовке
Идеальное решение для готовки. / Фото: mywishboard.com
Экономить на противнях – все равно что экономить на своем здоровье. Разберемся. Сейчас бытует 3 типа противней. Эмалированные, которые все ещё сохранились у постсоветских хозяек (сейчас они уже поцарапанные и вызывающие большое количество вопросов по поводу инертности материалов и, следовательно, их безопасности в процессе готовки при воздействии температур свыше 150 градусов), силиконовые, которые крайне сложно отмыть после готовки, и стеклянные самых разных производителей стран нашей планеты. Если говорить о цене, то, разумеется, самыми дорогими станут стеклянные противни.
И вот сейчас мы настоятельно рекомендуем вам приобретать только стеклянные противни. Поскольку стекло, как известно уже столетиями, является абсолютно инертным материалом, а это значит, что он абсолютно безопасен для здоровья. Кроме того, отмывать стеклянный противень после готовки проще простого: извлекаем приготовившийся продукт, заливаем горячей водой с парой капель жидкости для мытья посуды данную емкость, оставляем на пару часов, затем без труда отмываем. И не придется ничего отмывать с усилиями или отскабливать! Стекло, хоть и является инертным материалом, может позволить себе образование царапин от абразивного очищения или жесткой металлической губки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии