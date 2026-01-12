То, без чего настоящая осень невозможна

Осень можно считать самым необычным временем года. Лето уже закончилось и от этого немного грустно, но, с другой стороны, приближается Новый год, а вокруг буйствуют краски природы. И каждую очень нас непременно ждут 9 обязательных вещей, без которых она просто не наступает.



Каждый день ты видишь в ленте новостей любимой соцсети фотографии девушек, купающихся в опавшей листве, плетущих из нее венки и просто с восторгом позирующих на фоне увядающей природы.

С удивлением, как первый раз , ты замечаешь среди осенних моделей своего главного бухгалтера и других солидных и ни разу за год не замеченных в ребячестве дам. Что делать — ставишь им лайк и листаешь дальше. Вспоминаешь, что ровно год назад бросил смотреть на середине отличный сериал и снова скачиваешь его. После этого приходится разбираться в бесчисленных сезонах, сериях и перипетиях сюжета, чтобы найти место, где были оставлены главные герои. Обнаружив незнакомые серии, смотришь их и, осилив пару штук, понимаешь, что все-таки это уже видел. На улицах появляются первые люди в шапках. Сначала их одевают мужчины постарше,потом просто мужчины, а в последнюю очередь, когда терпеть холод больше невмоготу, женщины и девушки. Позже наступает момент, когда на улице в шапках почти все, а дамы в возрасте не снимают их даже в помещении . В квартирах включают центральное отопление, но вместо комфорта эта услуга приносит одни хлопоты. Вместо того чтобы наслаждаться домашним уютом, приходится постоянно вскакивать с дивана, чтобы открыть окно, когда слишком жарко, или, наоборот, закрыть его, когда вокруг все начинает покрываться инеем. Из дальних уголков шкафа извлекается теплая куртка. Ее карманы тут же тщательно исследуются на предмет забытых в прошлом году купюр, желательно долларовых.Но вместо заветных денежных знаков ты, как и всегда, находишь в карманах сломанную зажигалку, несколько чеков из супермаркета и новую дырку . Наконец, тема похудения к лету исчерпала себя до следующей весны. Теплая одежда все спишет и можно свободно выдохнуть . На работе все начинают сморкаться и кашлять, а затем постепенно расходятся по больничным. Удивительно, но первыми сдаются те, кто усиленно занимается спортом и закаляется. Наверное, дают о себе знать утренние пробежки по сырости и холодный душ. Закономерно, что рано или поздно ты обнаруживаешь за окном первый снег. Обычно это бывает утром, но не обязательно. Ты испытываешь невероятный восторг и тут же делаешь фото из окна для своего инстаграма. К сожалению, спустя несколько минут, обнаруживается, что кто-то все же встал сегодня раньше и соцсети уже полны точно таких же снимков. Коммунальные службы оказываются застигнуты врасплох и по всему району начинаются массовые земляные работы с заменой труб .