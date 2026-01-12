То, без чего настоящая осень невозможна

Осень можно считать самым необычным временем года. Лето уже закончилось и от этого немного грустно, но, с другой стороны, приближается Новый год, а вокруг буйствуют краски природы. И каждую очень нас непременно ждут 9 обязательных вещей, без которых она просто не наступает.
Каждый день ты видишь в ленте новостей любимой соцсети фотографии девушек, купающихся в опавшей листве, плетущих из нее венки и просто с восторгом позирующих на фоне увядающей природы.
Из дальних уголков шкафа извлекается теплая куртка. Ее карманы тут же тщательно исследуются на предмет забытых в прошлом году купюр, желательно долларовых..
Наконец, тема похудения к лету исчерпала себя до следующей весны. Теплая одежда все спишет и можно свободно выдохнуть. На работе все начинают сморкаться и кашлять, а затем постепенно расходятся по больничным. Удивительно, но первыми сдаются те, кто усиленно занимается спортом и закаляется. Наверное, дают о себе знать утренние пробежки по сырости и холодный душ.
Закономерно, что рано или поздно ты обнаруживаешь за окном первый снег. Обычно это бывает утром, но не обязательно. Ты испытываешь невероятный восторг и тут же делаешь фото из окна для своего инстаграма. К сожалению, спустя несколько минут, обнаруживается, что кто-то все же встал сегодня раньше и соцсети уже полны точно таких же снимков. Коммунальные службы оказываются застигнуты врасплох и по всему району начинаются массовые земляные работы с заменой труб.
