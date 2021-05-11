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Какой может быть деревянная кухня: 24 примера стильных интерьеров

Какой может быть деревянная кухня: 24 примера стильных интерьеров

Древесина – интерьерный материал вне времени. Её использовали в архитектуре и декоре столетия назад, не менее популярна она и сегодня. Дерево никогда не выходит из моды и подходит практически под любые стили и цветовые схемы. И если кому-то кажется, что дерево – не лучший материал для кухни, можно не беспокоиться: современные покрытия таковы, что влажность и брызги жира кухне не помеха.

Дерево – шикарная и по-настоящему креативная идея придать кухонному интерьеру стильный и эксклюзивный вид. Дизайнеры предлагают множество оригинальных идей, среди которых каждый может выбрать именно то, что подходит для конкретной квартиры.

Какой может быть деревянная кухня: 24 примера стильных интерьеров

1. Чёрная кухня

Чёрная мебель на кухне сделает её более светлой.

Чёрная мебель на кухне сделает её более светлой.

Кухню с черной мебелью можно легко сделать более светлой и «воздушной». Для этого нужно сделать светлые деревянные настенные панели и деревянный (или паркетный) пол.

2. Белая кухня

Белые панели и светлое дерево.

Белые панели и светлое дерево.

Теперь перейдем к противоположности — к современной кухне с белыми шкафами. Если добавить панели из светлого дерева, это придаст кухне более «естественного» ощущения.

3. Традиционное дерево

Дерево на кухне - стильное решение.

Дерево на кухне - стильное решение.

Деревянные панели на стенах и мебели не будут лишними даже в настолько современных «вылизанных» минималистских кухнях.

Они сделают ее более «живой» и придадут ощущение уюта.

4. Дерево и стекло

Кухня в стиле хай-тек.

Кухня в стиле хай-тек.

Даже если кухня ультрасовременная, с глянцевыми металлической и стеклянными панелями и встроенным освещением, то деревянная отделка будет сочетаться даже с подобным стилем. Она придаст действительно уникальный вид.

5. Дерево и встроенная техника

Деревянная кухня с о встроенными чёрными поверхностями.

Деревянная кухня с о встроенными чёрными поверхностями.

Деревянные панели подойдут под любой дизайн и интерьер. В данном примере можно использовать их для кухни с глянцевыми черными встроенными приборами и матовыми шкафами

6. Стеклянные поверхности на кухне

Стекло на кухне всегда выглядит стильно.

Стекло на кухне всегда выглядит стильно.

В любой минималистской кухне белые изящные шкафчики хорошо сочетаются с теплыми деревянными панелями. Плюс в данном примере возле плиты были вмонтированы дополнительные стеклянные панели.

7. Минималистская белая кухня

Ничего лишнего.

Ничего лишнего.

Минималистская белая кухня с изящными шкафами и стеклянной панелью возле плиты хорошо подчеркивается светлой столешницей и паркетным полом.

8. Дерево и зелень

Зелень и дерево - весьма органичное сочетание.

Зелень и дерево - весьма органичное сочетание.

Перейдем от белого фона к зеленому. Мебель из грецкого ореха хорошо сочетается с задними панелями и темно-зелеными стенами.

9. Кухня в стиле лофт

Индустриальная кухня в стиле лофт.

Индустриальная кухня в стиле лофт.

С первого взгляда, это полностью современное пространство с индустриальным дизайном. Тем не менее, деревянная отделка придает кухне ощущения тепла.

10. Кухня в светло-голубых тонах

Кухня в светло-голубых тонах.

Кухня в светло-голубых тонах.

Что можно сделать с кухней в темно-зеленом и светло-голубом тонах. Как минимум, обтянуть ручки всех шкафов кожей и добавить фанерную столешницу.

11. Дерево всегда в тренде

Много дерева на кухне не бывает.

Много дерева на кухне не бывает.

Чем больше будет в крошечной кухне дерева, тем выгоднее она будет смотреться. Также в данном случае совершенно не помешали дополнительные стеклянные защитные панели.

12. Яркие столешницы

Яркие столешницы выгодный акцент на кухне.

Яркие столешницы выгодный акцент на кухне.

Глянцевые белые шкафы и яркие деревянные столешницы. Это сочетание придаст любой кухне современный вид.

13. Белые шкафчики и деревянные столешницы

Белые шкафчики и столешницы из дерева.

Белые шкафчики и столешницы из дерева.

Еще один пример сочетания глянцевых белых шкафчиков и деревянной столешницы. Только здесь была выбрана более светлая древесина.

14. Шкафы со стеклом

Стекло делает кухню более лёгкой.

Стекло делает кухню более лёгкой.

Много у кого на кухне можно встретить традиционные белые шкафы со стеклянными дверцами. Чтобы подобная мебель не создавала ощущения больницы, стоит оттенить ее деревянными панелями.

15. Кухня в стиле шале

Кухня в стиле шале.

Кухня в стиле шале.

С кухни в стиле шале можно сочетать два стиля в одном. Во первых, это современные минималистские шкафы серого цвета. С другой стороны, это деревянная отделка, которая больше похожа на загородный дом.

16. Кухня в скандинавском стиле

Кухня в скандинавском стиле.

Кухня в скандинавском стиле.

Перейдем к современной скандинавской кухне. Здесь используются более низкие шкафы и отделка стен из досок.

17. Кухня в деревенском стиле

Кухня в деревенском стиле.

Кухня в деревенском стиле.

Следующая кухня сделана в деревенском стиле. Здесь в первую очередь в глаза сразу бросаются каменная столешница, отделка стен деревом и дополнительное встроенное освещение.

18. Кремовая кухня

Уютная кремовая кухня.

Уютная кремовая кухня.

Гладкие шкафы кремового цвета, светлая деревянная столешница и задняя подставка из регенерированного дерева. То может быть лучше для придания кухне уникального вида.

19. Винтаж на кухне

Серая кухня в винтажном стиле.

Серая кухня в винтажном стиле.

Графитово-серые винтажные шкафы смягчаются и выглядят «теплее» благодаря светлой древесине.

20. Кухня под старину

Деревенские старинные кухонные шкафы - весьма оригинальное решение.

Деревенские старинные кухонные шкафы - весьма оригинальное решение.

Деревенские старинные кухонные шкафы, светлые деревянные столешницы и полная отделка стен, пола и потолка деревом. Не правда ли, на такой кухне приятно даже просто находиться.

21. Бирюзовая кухня

Кухня хорошего настроения.

Кухня хорошего настроения.

Бирюзовые шкафы с традиционным убранством смотрятся не везде хорошо. Если же установить за ними деревянные панели, это будет выглядеть намного привлекательнее.

22. Тёмная кухня в старинном стиле

Тёмная кухня в старинном стиле.

Тёмная кухня в старинном стиле.

Старинные шкафы, выкрашенные в черный цвет, серебряные ручки и деревянные панели. Не забыли и дополнительные стеклянные экраны для защиты дерева.

23. Мраморные столешницы

Мрамор делает кухню холодной.

Мрамор делает кухню холодной.

Старинные серые шкафы и мраморная столешница смотрятся довольно холодно. Стоит добавить деревянные панели, чтобы подобная кухня смотрелась менее формально.

24. Белое на деревянном

Дерево оживляет белый цвет.

Дерево оживляет белый цвет.

Обычные белые шкафы — это банально. Почему бы не «оживить» их деревянными панелями на стене, которые выглядят очень «по-деревенски».

 

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