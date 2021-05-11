Какой может быть деревянная кухня: 24 примера стильных интерьеров

Древесина – интерьерный материал вне времени. Её использовали в архитектуре и декоре столетия назад, не менее популярна она и сегодня. Дерево никогда не выходит из моды и подходит практически под любые стили и цветовые схемы. И если кому-то кажется, что дерево – не лучший материал для кухни, можно не беспокоиться: современные покрытия таковы, что влажность и брызги жира кухне не помеха.

Дерево – шикарная и по-настоящему креативная идея придать кухонному интерьеру стильный и эксклюзивный вид. Дизайнеры предлагают множество оригинальных идей, среди которых каждый может выбрать именно то, что подходит для конкретной квартиры.

1. Чёрная кухня

Чёрная мебель на кухне сделает её более светлой.

Кухню с черной мебелью можно легко сделать более светлой и «воздушной». Для этого нужно сделать светлые деревянные настенные панели и деревянный (или паркетный) пол.

2. Белая кухня

Белые панели и светлое дерево.

Теперь перейдем к противоположности — к современной кухне с белыми шкафами. Если добавить панели из светлого дерева, это придаст кухне более «естественного» ощущения.

3. Традиционное дерево

Дерево на кухне - стильное решение.

Деревянные панели на стенах и мебели не будут лишними даже в настолько современных «вылизанных» минималистских кухнях.

4. Дерево и стекло

Они сделают ее более «живой» и придадут ощущение уюта.

Кухня в стиле хай-тек.

Даже если кухня ультрасовременная, с глянцевыми металлической и стеклянными панелями и встроенным освещением, то деревянная отделка будет сочетаться даже с подобным стилем. Она придаст действительно уникальный вид.

5. Дерево и встроенная техника

Деревянная кухня с о встроенными чёрными поверхностями.

Деревянные панели подойдут под любой дизайн и интерьер. В данном примере можно использовать их для кухни с глянцевыми черными встроенными приборами и матовыми шкафами

6. Стеклянные поверхности на кухне

Стекло на кухне всегда выглядит стильно.

В любой минималистской кухне белые изящные шкафчики хорошо сочетаются с теплыми деревянными панелями. Плюс в данном примере возле плиты были вмонтированы дополнительные стеклянные панели.

7. Минималистская белая кухня

Ничего лишнего.

Минималистская белая кухня с изящными шкафами и стеклянной панелью возле плиты хорошо подчеркивается светлой столешницей и паркетным полом.

8. Дерево и зелень

Зелень и дерево - весьма органичное сочетание.

Перейдем от белого фона к зеленому. Мебель из грецкого ореха хорошо сочетается с задними панелями и темно-зелеными стенами.

9. Кухня в стиле лофт

Индустриальная кухня в стиле лофт.

С первого взгляда, это полностью современное пространство с индустриальным дизайном. Тем не менее, деревянная отделка придает кухне ощущения тепла.

10. Кухня в светло-голубых тонах

Кухня в светло-голубых тонах.

Что можно сделать с кухней в темно-зеленом и светло-голубом тонах. Как минимум, обтянуть ручки всех шкафов кожей и добавить фанерную столешницу.

11. Дерево всегда в тренде

Много дерева на кухне не бывает.

Чем больше будет в крошечной кухне дерева, тем выгоднее она будет смотреться. Также в данном случае совершенно не помешали дополнительные стеклянные защитные панели.

12. Яркие столешницы

Яркие столешницы выгодный акцент на кухне.

Глянцевые белые шкафы и яркие деревянные столешницы. Это сочетание придаст любой кухне современный вид.

13. Белые шкафчики и деревянные столешницы

Белые шкафчики и столешницы из дерева.

Еще один пример сочетания глянцевых белых шкафчиков и деревянной столешницы. Только здесь была выбрана более светлая древесина.

14. Шкафы со стеклом

Стекло делает кухню более лёгкой.

Много у кого на кухне можно встретить традиционные белые шкафы со стеклянными дверцами. Чтобы подобная мебель не создавала ощущения больницы, стоит оттенить ее деревянными панелями.

15. Кухня в стиле шале

Кухня в стиле шале.

С кухни в стиле шале можно сочетать два стиля в одном. Во первых, это современные минималистские шкафы серого цвета. С другой стороны, это деревянная отделка, которая больше похожа на загородный дом.

16. Кухня в скандинавском стиле

Кухня в скандинавском стиле.

Перейдем к современной скандинавской кухне. Здесь используются более низкие шкафы и отделка стен из досок.

17. Кухня в деревенском стиле

Кухня в деревенском стиле.

Следующая кухня сделана в деревенском стиле. Здесь в первую очередь в глаза сразу бросаются каменная столешница, отделка стен деревом и дополнительное встроенное освещение.

18. Кремовая кухня

Уютная кремовая кухня.

Гладкие шкафы кремового цвета, светлая деревянная столешница и задняя подставка из регенерированного дерева. То может быть лучше для придания кухне уникального вида.

19. Винтаж на кухне

Серая кухня в винтажном стиле.

Графитово-серые винтажные шкафы смягчаются и выглядят «теплее» благодаря светлой древесине.

20. Кухня под старину

Деревенские старинные кухонные шкафы - весьма оригинальное решение.

Деревенские старинные кухонные шкафы, светлые деревянные столешницы и полная отделка стен, пола и потолка деревом. Не правда ли, на такой кухне приятно даже просто находиться.

21. Бирюзовая кухня

Кухня хорошего настроения.

Бирюзовые шкафы с традиционным убранством смотрятся не везде хорошо. Если же установить за ними деревянные панели, это будет выглядеть намного привлекательнее.

22. Тёмная кухня в старинном стиле

Тёмная кухня в старинном стиле.

Старинные шкафы, выкрашенные в черный цвет, серебряные ручки и деревянные панели. Не забыли и дополнительные стеклянные экраны для защиты дерева.

23. Мраморные столешницы

Мрамор делает кухню холодной.

Старинные серые шкафы и мраморная столешница смотрятся довольно холодно. Стоит добавить деревянные панели, чтобы подобная кухня смотрелась менее формально.

24. Белое на деревянном

Дерево оживляет белый цвет.

Обычные белые шкафы — это банально. Почему бы не «оживить» их деревянными панелями на стене, которые выглядят очень «по-деревенски».