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Как усовершенствовать водосток простой цепью

Всё гениальное просто — это доказывается многочисленными примерами, как люди решают бытовые проблемы. Например, водосток на даче — если вода постоянно разбрызгивается в разные стороны, усовершенствуйте его простой металлической цепью.

Как усовершенствовать водосток простой цепью

Закрепите металлическую цепь прямо в водостоке.

Как усовершенствовать водосток простой цепью

И спустите к бочке. Тогда дождевая вода будет стекать именно по цепи, не разбрызгиваясь во все стороны. Помимо практичности, это ещё и очень красивое зрелище!

Как усовершенствовать водосток простой цепью

Подробнее о том, как сделать удобный водосток, смотрите в видео ниже:


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Водостокцепь
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