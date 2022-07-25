Как усовершенствовать водосток простой цепью

Всё гениальное просто — это доказывается многочисленными примерами, как люди решают бытовые проблемы. Например, водосток на даче — если вода постоянно разбрызгивается в разные стороны, усовершенствуйте его простой металлической цепью.







Закрепите металлическую цепь прямо в водостоке.







И спустите к бочке. Тогда дождевая вода будет стекать именно по цепи, не разбрызгиваясь во все стороны. Помимо практичности, это ещё и очень красивое зрелище!







Подробнее о том, как сделать удобный водосток, смотрите в видео ниже:



