Как сохранить и увеличить число баллов по кредитке с кэшбеком на АЗС

Любой водитель знает: транспортное средство требует постоянных финансовых вложений. Если есть возможность сэкономить, упускать ее не стоит. Сделать это в настоящее время помогают все ведущие российские банки.
Имеющая кэшбек кредитная карта для автомобилистов – отличный платежный инструмент, грамотное использование которого позволяет вернуть более 20 000 в год реальными рублями. Однако, чтобы получит максимальную выгоду, важно понимать, как работает система начисления баллов.
Подробные условия прописаны в договоре с банком, который следует изучить заранее. Непонятные моменты можно уточнить у консультанта, онлайн или по номеру горячей линии. Такой подход поможет избежать непродуманных действий и не упустить свою выгоду. У каждой финансовой организации свои правила работы бонусных программам, но есть и общие моменты.
Как правильно тратит деньги по кредитке, чтобы преумножать баллы
Не секрет, что кредитные карты для автолюбителей позволят возвращать большой процент с транзакций по приоритетным категориям. Однако, банк может устанавливать ряд ограничений:
- максимально возможное число начисляемых баллов за месяц;
- соблюдение баланса между различными видами расходов и, соответственно, начисляемым кэшбеком (максимальное число начисляемых за месяц баллов по приоритетным категориям может ставиться в пропорциональную зависимость от баллов, полученных по всем остальным);
- ограничения по расчету балами (финансовая организация может запрещать полный расчет за покупку накопленными бонусами);
- ограниченный период хранения баллов, по истечении которого они сгорают;
- обнуление бонусов при выходе на просроченную задолженность.
Таким образом, чтобы карта приносила максимальный доход, нужно пользоваться ей как можно чаще, оплачивая не только специальные, но и совершенно обычные повседневные нужды.
Как оформить карту для автомобилистов онлайн
Чтобы подать заявку не потребуется собирать большой пакет документов. Все, что нужно – это ряд стандартных паспортных данных и номер автомобиля. Вносимая в шаблон заявки персональная и контактная информация будущего клиента позволяет банку оценить его финансовое положение и благонадежность. Рассмотрение заявки занимает не больше нескольких минут.
После одобрения кредитного продукта осуществляется выпуск карты и ее доставка клиенту представителем кредитора. В большинстве солидных банков эта услуга предоставляется совершенно бесплатно.
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