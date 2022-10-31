Как сохранить и увеличить число баллов по кредитке с кэшбеком на АЗС

Любой водитель знает: транспортное средство требует постоянных финансовых вложений. Если есть возможность сэкономить, упускать ее не стоит. Сделать это в настоящее время помогают все ведущие российские банки.

Имеющая кэшбек кредитная карта для автомобилистов – отличный платежный инструмент, грамотное использование которого позволяет вернуть более 20 000 в год реальными рублями. Однако, чтобы получит максимальную выгоду, важно понимать, как работает система начисления баллов.

Подробные условия прописаны в договоре с банком, который следует изучить заранее. Непонятные моменты можно уточнить у консультанта, онлайн или по номеру горячей линии. Такой подход поможет избежать непродуманных действий и не упустить свою выгоду. У каждой финансовой организации свои правила работы бонусных программам, но есть и общие моменты.

Как правильно тратит деньги по кредитке, чтобы преумножать баллы

Не секрет, что кредитные карты для автолюбителей позволят возвращать большой процент с транзакций по приоритетным категориям. Однако, банк может устанавливать ряд ограничений:

максимально возможное число начисляемых баллов за месяц;

соблюдение баланса между различными видами расходов и, соответственно, начисляемым кэшбеком (максимальное число начисляемых за месяц баллов по приоритетным категориям может ставиться в пропорциональную зависимость от баллов, полученных по всем остальным);

ограничения по расчету балами (финансовая организация может запрещать полный расчет за покупку накопленными бонусами);

ограниченный период хранения баллов, по истечении которого они сгорают;

обнуление бонусов при выходе на просроченную задолженность.

Таким образом, чтобы карта приносила максимальный доход, нужно пользоваться ей как можно чаще, оплачивая не только специальные, но и совершенно обычные повседневные нужды.

Как оформить карту для автомобилистов онлайн

Чтобы подать заявку не потребуется собирать большой пакет документов. Все, что нужно – это ряд стандартных паспортных данных и номер автомобиля. Вносимая в шаблон заявки персональная и контактная информация будущего клиента позволяет банку оценить его финансовое положение и благонадежность. Рассмотрение заявки занимает не больше нескольких минут.

После одобрения кредитного продукта осуществляется выпуск карты и ее доставка клиенту представителем кредитора. В большинстве солидных банков эта услуга предоставляется совершенно бесплатно.

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