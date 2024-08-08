«Пузырьковый дворец» для инопланетянина: Сюрреалистичный жилой дом с соответствующим интерьером

Palais Bulles - Пузырьковый дворец на Лазурном берегу.
После масштабной 5-летней реконструкции известный сюрреалистический дворец на Лазурном берегу (Франция) Palais Bulles вновь открыл свои двери посетителям. Футуристический дизайн, смелое использование яркой цветовой гаммы в интерьере уже почти 40 лет не перестают удивлять искушенную публику.
Футуристический дом, построенный архитектором Антти Ловагом (Antti Lovag).
В 1970-х годах известный венгерский архитектор Антти Ловаг (Antti Lovag) по заказу филантропа Пьера Бернара построил необычный дом. Архитектор намерено избегал острых углов и спроектировал нечто, напоминающее органическую структуру или множество пузырей, соединенных между собой (откуда и название дома «Пузырьковый дворец»). В доме площадью 1200 квадратных метров было достаточно места для всех членов семьи хозяина: 10 комнат, 2 кухни, пару гостиных, студия, бассейн и сад.
В 1989 году этот дом приобрел именитый дизайнер Пьер Карден. Футуристические формы, по мнению кутюрье, должны были способствовать развитию творческих замыслов и их реализации.
Архитектор Одиль Дек провела масштабную реконструкцию Palais Bulles.
По прошествии времени Palais Bulles стал нуждаться в масштабном ремонте. За это дело взялась известная французская дизайнер и архитектор Одиль Дек (Odile Decq). На реконструкцию у нее ушло пять лет. Архитектор постаралась сохранить «настроение» футуристического жилища. Главным образом она сосредоточилась на обновлении интерьера, используя яркие цвета, плавно перетекающие из одного пространства в другое.
Palais Bulles. Яркий интерьер.
Palais Bulles. Футуристический дизайн.
Ежегодно в «Пузырьковом дворце» поселяется один из художников или других творческих деятелей. Несколько месяцев он вдохновляется нестандартной обстановкой. Туристы также могут увидеть Palais Bulles изнутри. Дом открыт для посещений каждый вторник. Цена входного билета составляет 20 евро.
Palais Bulles. Смелые цветовые решения.
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