Что делать с одеждой, которую не хочется носить

Эксперты по наведению порядка рекомендуют хотя бы раз в год проводить ревизию в своем шкафу, чтобы понимать, какие вещи уже не нужны. Однако здесь возникает проблема: иногда одежда становится чем-то большим, чем просто куском ткани. Она может быть связана с приятными воспоминаниями, и рука не поднимается ее выбросить.

Совет 1: Разделите вещь и воспоминание

Совет 2: Посмотрите на вещь с холодным разумом

Совет 3: Придумайте разные сочетания

Совет 4: Установите границы

Совет 5: Подумайте, куда вы можете деть одежду

Наверняка в вашем гардеробе есть вещи, которые вы уже давно не носите. Тогда почему не получается сложить их в коробку и продать либо отдать? Почему вы раз за разом возвращаете их на полку? В надежде снова надеть, когда придет подходящий случай? Или просто потому что эти брендовые джинсы вы купили на свою первую высокую зарплату? Перед тем, как принимать решение, поймите, что именно вам хочется сохранить: саму вещь, воспоминание о ней или возможность когда-либо воспользоваться?Сфотографируйте одежду на телефон. / Фото: aif.ruЧасто вам важна не столько вещь, сколько воспоминания, которые она вызывает. Попробуйте сфотографировать ее, а рядом сделать небольшую заметку о том, почему она стала вам дорога. Это особенно хорошо работает с одеждой, которую вы давно не носите – например, она износилась или больше не подходит по размеру. После того, как снимок окажется у вас в руках, можете отпустить вещь. Память о ней останется с вами, поэтому можно не переживать. Если же одежду хочется сохранить несмотря не на что (например, речь идет о свадебном платье), просто уберите ее на отдельную полку. Там она не будет перемешиваться с повседневными вещами и сбивать вас с толку, когда вы станете выбирать образ на сегодняшний день.Перебирайте одежду без эмоций.Когда перебираете вещи в шкафу, отключите эмоции, и посмотрите на них с холодной головой. Да, вот за эти туфли вы заплатили 8000 рублей, но они все равно жутко неудобные. А это платье надевали пять лет назад на День рождения, но с тех пор фигура изменилась, и оно уже не так хорошо сидит. Если одежда годами лежит без дела, подумайте, есть ли у нее реальный шанс вернуться в ваш гардероб.Для начала примеряйте ее перед зеркалом и посмотрите внимательно на свое отражение со всех сторон. Далее пройдитесь по комнате, присядьте на стул, поднимите руки. Важно понять, есть ли ощущение дискомфорта. Например, ткань может колоться, пуговица – больно впиваться в живот, юбка – постоянно «подпрыгивать». После такой проверки вы сможете понять, хотите ли носить вещь, или ее действительно пора отправить на скамью запасных.Если на одежде есть небольшой дефект (сломалась молния, оторвалась пуговица, слишком длинные штанины), возможно, есть смысл отнести ее в ремонт. Но не забудьте ответить себе на вопрос – будете ли вы носить эту вещь после того, как швея закончит? Ремонтировать вещь, чтобы она и дальше лежала в шкафу, не слишком разумное вложение денег.Подумайте, с чем вы будете носить коричневые брюки.Очень часто вещь лежит без дела в шкафу, потому что вы ее купили импульсивно, и теперь не знаете, с чем сочетать. Не торопитесь специально под нее покупать новые брюки, лоферы или сумку – для начала оцените содержимое вашего гардероба. Если вы купили необычную юбку или нарядную рубашку, составьте комплект с базовыми вещами, которые не будут перетягивать внимание на себя. Не зря стилисты рекомендуют носить твидовый жакет с белой футболкой и джинсами – в этом случае он становится менее претензионным. Поступайте так же и с другими вещами – играйте на контрастах.Готовый образ отлично вписывается в ваш стиль? Смело оставляйте вещь. Если же для нее приходится докупать отдельную одежду и аксессуары или ждать специального повода, чтобы надеть, это уже тревожный звоночек. Часто случается так, что предмет гардероба красив сам по себе, но в данный момент жизни он не вписывается в ваши образы.Сделайте коробку для «важных» вещей.Пожалуй, самая сложная категория вещей – те, которые вы не хотите носить, но не можете выбросить из-за эмоций и воспоминаний, связанных с ними. Если вы четко понимаете, что они просто занимают место в шкафу (а его и так немного) выделите отдельную коробку или ящик, куда будете складывать такую одежду. Сюда можно поместить: одну вещь близкого человека, предмет, связанный с важным событием в вашей жизни, одежду, которая является частью семейного архива.Следите за тем, чтобы в коробку отправлялись только памятные вещи, а не все подряд. Если со временем в ней посилится вся одежда, которую вы по какой-то причине не носите, смысл коробки исчезнет – она просто станет еще одним местом скопления вещей.Найдите службу, куда можно сдать ненужные вещи.Хорошую одежду, которую вы по каким-то причинам не носите, не нужно выбрасывать. У нее есть масса других применений. Например, вы можете выложить предмет гардероба на доску объявлений, отдать маме, сестре или подруге, если размер одежды совпадает, пожертвовать в благотворительный фонд. Главное, чтобы вещь была в отличном состоянии – чистая, без дыр, пятен, сломанных молний и прочих дефектов.Также одежде можно подарить новую жизнь, например, сшить из нее наволочку, чехол для стула или превратить в мешочек для хранения мелочей. Однако, если вы четко понимаете, что не будете заниматься рукоделием, можете даже не начинать. Иначе появится очередная коробка с вещами из разряда «на потом» или «когда-нибудь сделаю». Можете дать себе срок, например, месяц. Если через 30 дней вы не сошьете наволочку, смело избавляйтесь от вещи.