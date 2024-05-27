Вещи в доме, от которых нужно избавляться без особого сожаления

Здоровый образ жизни – это не только спорт, крепкий сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание, а и соблюдение некоторых бытовых правил, которые при наплевательском отношении со временем пагубно влияют на общее состояние организма и самочувствие в целом.







И тут сам собой возникает вопрос: «как одно связано с другим»?

1. Кухонные лопатки

2. Спонжи и кисти для макияжа

3. Мочалки

4. Квитанции и чеки

5. Кухонные губки

6. Тряпки

7. Фильтры

8. Щётки зубные и бритвенные станки

9. Старые книги, журналы, коробки

Всё очень просто. Есть ряд повседневных вещей, которые постепенно не только теряют свой внешний вид, а и накапливают различного рода гадость. Рассказываем о том, от чего стоит избавиться в первую очередь, дабы не навредить себе.Расставайтесь с кухонными лопатками без особого сожаления.Деревянные лопатки часто используются при приготовлении пищи, поскольку они мягкие и неабразивные, поэтому не царапают и не повреждают поверхность посуды, такой как кастрюли, сковородки и формы для запекания. Но помимо плюсов, у них есть и ряд минусов:1. За ними требуется больше ухода, чем за другими типами лопаток, поскольку их необходимо периодически смазывать маслом или чистить, чтобы они не высыхали;2. Деревянные лопатки нельзя мыть в посудомоечной машине, и для поддержания качества их необходимо мыть вручную;3. Они также относительно быстро впитывают влагу, что со временем приводит к их растрескиванию и деформированию, поскольку постоянно подвергаются воздействию пара и тепла;4. Ко всему прочему, они впитывают посторонние запахи и накапливают в себе жир и другие вещества, выделяемые при приготовлении пищи.Силиконовые лопатки также стоит менять хотя бы раз в три-четыре месяца.Следовательно, срок их службы относительно короткий и по его истечению (примерно месяц, максимум полтора), лопатку нужно сменить на новую. Что же касается силиконовых и пластиковых лопаток, то срок их службы значительно дольше, поэтому их стоит менять раз в три-четыре месяца.Также не забывайте менять спонжи и кисти для макияжа.Спонжи и кисти для макияжа, как правило, мягкие, пористые и хорошо впитывают влагу. Они обычно используются для нанесения различных видов косметики (например, тонального крема, консилера, румян, хайлайтера) на кожу. Их популярность заключается в том, что с их помощью за считанные секунды можно добиться разного уровня покрытия от лёгкого до плотного. Кроме того, многие спонжи имеют несколько сторон, каждая из которых отличается своей текстурой и функциональностью, что делает их весьма универсальными вещицами в бьюти сфере.И всё бы ничего, но многие забывают о том, что как бы тщательно кисти и спонжи не мылись на протяжении всего использования, со временем они становятся самым настоящим рассадником бактерий, поскольку накапливают в себе кожное сало, косметические средства и омертвевшие клетки кожи. Поэтому их стоит менять хотя бы раз в два-три месяца (из расчёта ежедневного использования).У мочалок для душа также есть свой срок службы.Мочалки для душа обычно изготавливаются из абсорбирующих материалов, с довольно плотной текстурой, но при этом они весьма мягкие на ощупь. Обычно они используются для отшелушивания, очищения и мытья различных частей тела во время принятия душа. Некоторые из них могут иметь дополнительные функции, такие как скребущие насадки, предназначенные для удаления грязи и омертвевшей кожи с тела, соответственно, на всех них остаются частички, становящиеся главной причиной развития бактерий. Ко всему прочему, молчали накапливают влагу, и как бы тщательно их не сушили на свежем воздухе и солнце, со временем в них образуется грибок и плесень. Поэтому их стоит менять как минимум раз в пару месяцев.Не храните чеки и квитанции.Казалось бы, ну что такого вредного может быть в обычной бумаге? Да не тут-то было. Если верить исследованиям, то в составе чеков и квитанций был обнаружен бисфенол А – вещество, разрушающее эндокринную систему. Как правило, эндокринные разрушители могут нарушать выработку гормонов и их функционирование в организме, а также они увеличивают риск различных проблем со здоровьем, включая нарушения репродуктивной функции и провоцируя некоторые виды рака. В небольших количествах бисфенол не представляет особого вреда, но при частом контакте с ним, возникает накопительный эффект, со временем оказывающий пагубное влияние на организм в целом.Обязательно меняйте кухонные губки хотя бы раз в месяц.Губки для мытья посуды обычно изготавливаются из мягкого, впитывающего влагу и пористого материала, такого как пенопласт, целлюлоза или пластик. Они обычно используются для чистки и мытья тарелок, чашек и другой посуды, и, как правило, предназначены для впитывания жидкости и моющих средств, что позволяет легко и эффективно мыть посуду. Благодаря своей текстуре, они не только накапливают и удерживают пену во время мытья, а и становятся главной причиной появления неприятного запаха, грибка, плесени и вредоносных бактерий. Поэтому стирать, кипятить или выжаривать на солнце – бесполезно. Главное и правильное решение – выкинуть и сменить на новую, максимум через месяц.Кухонные и половые тряпки также необходимо выбрасывать по мере износа, но не реже одного раза в месяц.Разница между кухонными салфетками и половыми тряпками заключается в их основной функции и материале. Кухонные салфетки обычно предназначены для мытья посуды, кухонных принадлежностей и поверхностей, таких как столешницы или столы. Зачастую они изготавливаются из мягкого и впитывающего материала, такого как микрофибра или хлопок. С другой стороны, половые тряпки обычно предназначены для мытья полов. Как правило, они больше по размеру и более долговечны, имеют грубую текстуру и изготовлены из достаточно прочных материалов, таких как хлопок или синтетические волокна, которые выдерживают интенсивную уборку. Стоит ли говорить о том, что и те, и другие со временем приходят в негодность из-за накапливающихся в них бактерий. Поэтому, чтобы уберечь себя от плачевных последствий, меняйте тряпки как минимум раз месяц.Не пытайтесь сэкономить на фильтрах для воды, меняйте их строго по мере необходимости и указанного срока на этикетке.Как правило, фильтры предназначены для удаления различного рода загрязнений из воды. В зависимости от степени очистки, используются различные материалы и методы для решения этой задачи, например:• В физических фильтрах для удаления загрязнений и частиц из воды используются такие материалы, как ткань, бумага или волокна;• В фильтрах с активированным углём используется гранулированный уголь для улавливания растворённых примесей и молекул, вызывающих запах;• В мембранных фильтрах используются микроскопические пористые слои для отфильтровывания более крупных молекул и примесей.В любом случае у каждого из них (независимо от степени очистки) есть свой срок физического использования, который нарушается многими людьми, в попытках сэкономить. Делать это категорически нельзя. Так вы не только получите некачественную питьевую воду, а и заработаете ряд проблем со здоровьем, в том числе и отравление. Звучит недостаточно убедительно? Что же, давайте разберёмся, что к чему. Если фильтры своевременно не поменять, то есть все шансы обзавестись слизью не только в графине с водой, а и в сифоне, который подключен к водопроводной трубе. Таким образом, бактерии станут размножаться со скоростью звука и качество воды сойдёт на нет.Зубные щётки и бритвенные станки также входят в список вещей, от которых нужно избавляться без сожаления.Ещё пара предметов, от которых нужно избавиться, не раздумывая – зубная щётка и бритвенный станок. Как бы старательно их не мыли, бактерии всё равно будут размножаться, от скапливаемой между щетинками и лезвиями влаги. Как правило, рекомендуется менять зубную щётку и бритвенный станок каждые три-четыре месяца или как только щетинки и лезвия начинают изнашиваться. Также это связано и с тем, что со временем щетинки начинают торчать в разные стороны и теряют свою эффективность при чистке зубов и удалении налёта, а лезвия тупятся, в итоге попросту царапают кожу, оставляя порезы.Долой старые книги, журналы и коробки.Рекомендуется избегать накопления ненужной макулатуры в домашних условиях, поскольку она может не только занимать ценное пространство, но и стать очагом аллергической реакции. Поскольку на книгах, журналах и коробках скапливается пыль и другие частички грязи, витающие в воздухе.