Увядающая красота заброшенных мест
Британская женщина-фотограф Ребекка Лиллит Батори (Rebecca Lillith Bathory) умеет увидеть красоту там, где большинство из нас ее, скорее всего не увидят. По сути, «мертвые» дома получают в ее объективе новую жизнь.
Англичанка объездила половину европейских стран, в поисках таких неповторимых мест. Если опираться на информацию из ее аккаунта в Instagram, то Ребекка Лиллит Батори (Rebecca Lillith Bathory) снимала не только в Великобритании. Она также побывала в Украине, Германии, Франции, Венгрии, Болгарии, Бельгии и Италии. В принципе, заброшенные здания можно найти в любом европейском государстве. Где-то их больше, а где-то меньше. Примечательно, что до начала своего проекта с заброшенными зданиями, британка была успешным фешн-фотографом.
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