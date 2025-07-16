5 примеров нестандартного маркетинга, которые стали фишками кафе и ресторанов

1. Отказ от гаджетов за скидку

Паб, где можно и отдохнуть от гаджетов, и сэкономить. /Фото: metro.co.uk

2. Кнопка для заказа пиццы на дом

Оригинальный способ заказа на дом. /Фото: yesmagazine.ru

3. Бесплатные напитки за сбор мусора

Пропаганда разумного потребления и любви к природе. /Фото: fullpicture.ru

4. Ежедневно - новый шеф

И не угадаешь, какой шеф работает сегодня. /Фото: lanouvellerepublique.fr

5. Съедобная посуда

Один их популярных ныне маркетинговых ходов. /Фото: fullpicture.ru