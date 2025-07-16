Сегодня мир ресторанного бизнеса настолько распространён и разнообразен, что потребитель неизбежно стал достаточно привередливым. Так что нет ничего странного в том, что поход даже в самое респектабельное заведение для нестоящего ценителя кулинарии в какой-то момент оказаться рутиной. Но маркетологи уже предлагают альтернативу - есть немало заведений, которые предлагают оригинальные услуги, что повышает популярность места и привлекает клиентов. Вашему вниманию 5 примеров нестандартного маркетинга, которые стали фишками кафе и ресторанов.
1. Отказ от гаджетов за скидку
Паб, где можно и отдохнуть от гаджетов, и сэкономить. /Фото: metro.co.uk
Пабов на просторах Туманного Альбиона не перечесть, однако есть такой, который все же отличается от других - там действует весьма оригинальная традиция. Так, в заведении «The Fat Boar Wrecsam» пропагандируют философию борьбы с зависимостью современных людей от гаджетов и социальных сетей. Поэтому уже при входе в паб персонал предлагает посетителям отдать смартфоны и другие устройства в надежное место под замком - там они будут в безопасности, однако при этом самим клиентам гаджжеты не будут мешать наслаждаться живым общением.
2. Кнопка для заказа пиццы на дом
Оригинальный способ заказа на дом. /Фото: yesmagazine.ru
Город Дубай знаменит не только своими небоскрёбами, но и необычными ресторанами. Один из них, под названием «Red Tomato Pizza», известен как качеством традиционного итальянского блюда, так и оригинальностью обслуживания. Например, девять лет назад был расширен диапазон вариантов заказа пиццы на дом - помимо осуществления покупки через телефон или мобильное приложение они разработали интересную функцию «VIP Fridge Magnet». Суть её состоит в том, что постоянные клиенты заведения могут обзавестись особым магнитиком на холодильнике - «Push for hunger», что в переводе с английского означает «Нажми, если голоден». Стоит на неё лишь нажать, и заказ тут же появится на гаджетах сотрудников ресторана, а сам клиент получает подтверждение.
3. Бесплатные напитки за сбор мусора
Пропаганда разумного потребления и любви к природе. /Фото: fullpicture.ru
Пожалуй, такое необычное правило можно ввести в каждом пляжном кафе или ресторане - и клиентов привлечёт, и разумное потребление, а также уважение к окружающему миру пропагандирует. Так, в одном из заведений висит ведёрко, а над ним надпись: «Есть несколько минут? Ну конечно, есть. Возьми ведро и измени мир вокруг. #2МинутнаяУборкаПляжа. Наполни ведро, а мы наполним твою чашку (с нас любой горячий напиток)».
4. Ежедневно - новый шеф
И не угадаешь, какой шеф работает сегодня. /Фото: lanouvellerepublique.fr
Одно название этого ресторана - «Un Jour, Un Chef» - намекает на его концепцию. А состоит она в том, что ежедневно на кухне главенствует новый шеф-повар.предложить такое меню, которое будет одобрено руководством ресторана.
5. Съедобная посуда
Один их популярных ныне маркетинговых ходов. /Фото: fullpicture.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что вот эта функция появляется всё чаще в самых разных уголках мира, однако по-прежнему остаётся чем-то оригинальным для среднестатистического посетителя. Речь идёт об использовании съедобной посуды для подачи блюда. И в этом отношении наблюдается развитие и смена тенденций: если ранее зачастую использовали горшочки для супа или жаркое из хлеба, то сегодня настоящим трендом становятся съедобные ёмкости для горячих напитков - самыми популярными в данном случае являются шоколадные чашки для кофе.
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