5 «возможностей» морковной ботвы, которую не стоит торопиться выбрасываться в мусор

1. Чай

ВАЖНО: Переизбыток витамина А может спровоцировать пожелтение кожи./ Фото: about-tea.ru

2. Котлеты и оладьи

Из ботвы моркови можно приготовить питательные котлетки с нутом, фасолью, картофелем. / Фото: sovkusom.ru

3. Суп

Веллютата из картофеля и лука порея с ботвой моркови – популярный итальянский крем-суп. / Фото: youtube.com

4. Песто

Еще один вариант популярного итальянского блюда. / Фото: italyanskayakuhnya.com