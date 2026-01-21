15 самых крутых женских кинодрак

Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011) - Пола Паттон против Леа Сейду

«Дефенестрация» – это «умное» слово переводится как «выбрасывание из окна». Именно так, дефенестрацией из высочайшего в мире небоскреба, заканчивается короткая, но суперэнергичная схватка сотрудницы IMF с французской наемной убийцей в середине блокбастера Брэда Берда, четвертой серии эпопеи о подвигах агента Итана Ханта и его сподвижников. Отметим, что героиня Паттон не просто дерется со злодейкой Сейду, а еще и защищает боевого товарища (неопытного персонажа Саймона Пегга) и мстит за своего подчиненного, погибшего от рук киллерши в прологе картины. Так что она ведет себя так, как обычно в подобных картинах ведут себя мужчины-начальники. Феминизм на марше!