С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Автор еще не отошел от новогодних возлияний? Что за бред но несет? По поводу двух видов патронов? "Пистолетные"и "вин...Почему пистолетны...
  • Сергей Владимирович
    Нужно самим снимать кино про ЭТО☝️😎Иллюстрации про Э...
  • Grandad
    Уверены, что любой поместится?Почему нельзя пыт...

15 самых крутых женских кинодрак

Режиссеры боевиков и триллеров нечасто делают женщин главными героинями и лишь изредка сталкивают их со злодейками, а не со злодеями. Тем не менее, это все же случается, и когда мы составили совместно с сайтом film.ru 15 самых крутых женских кинодрак за последние 25 лет, конкуренция за попадание в хит-парад оказалась жесткой!



Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011) - Пола Паттон против Леа Сейду


«Дефенестрация» – это «умное» слово переводится как «выбрасывание из окна». Именно так, дефенестрацией из высочайшего в мире небоскреба, заканчивается короткая, но суперэнергичная схватка сотрудницы IMF с французской наемной убийцей в середине блокбастера Брэда Берда, четвертой серии эпопеи о подвигах агента Итана Ханта и его сподвижников. Отметим, что героиня Паттон не просто дерется со злодейкой Сейду, а еще и защищает боевого товарища (неопытного персонажа Саймона Пегга) и мстит за своего подчиненного, погибшего от рук киллерши в прологе картины. Так что она ведет себя так, как обычно в подобных картинах ведут себя мужчины-начальники. Феминизм на марше!



Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011) - Пола Паттон против Леа Сейду драка, кино, фильм


( Читать дальше... )

Ссылка на первоисточник
наверх