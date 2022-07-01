Весёлые карикатуры «Бесэдера?» без политики

«Бесэдер?» — это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил очередную подборку своих самых забавных карикатур. На этот раз на различные темы, которые далеки от большой политики.









Не Брэдом единым

При пожаре стрелять в 01

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и стреляла

Почему все роботы такие дуры?

Куда мрёшь!

Одежда умирает последней