Весёлые карикатуры «Бесэдера?» без политики

«Бесэдер?» — это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил очередную подборку своих самых забавных карикатур. На этот раз на различные темы, которые далеки от большой политики.
Не Брэдом единым
Анджелина Джоли объяснила свой развод тем, что они с Брэдом не сошлись полами.
Рис. Василия Вознюка
При пожаре стрелять в 01
В Новосибирске пьяный мужчина открыл из горящего дома стрельбу по пожарным, которым удалось спастись только благодаря тому, что они с трудом стояли на ногах. К счастью, полицейские так и не смогли доползти до места происшествия.
Рис. Константина Казанчева
Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и стреляла
Власти Франции запретили женщинам появляться на пляжах в мусульманских купальных костюмах, так как это оскорбляет чувства подсматривающих.
Рис. Алисы Якоби
Почему все роботы такие дуры?
По оценкам ученых, через 20 лет секс с роботами начнет вытеснять традиционный, потому, что роботы лучше симулируют оргазм.
Рис. Ивана Анчукова
Куда мрёшь!
На Венецианском кинофестивале А. Кончаловский показал свой новый фильм «Рай». На входе в кинозал апостол Петр отгонял недостойных зрителей.
Рис. Сергея Тюнина
Одежда умирает последней
Создатель сети модной одежды Zara Амансио Ортега обогнал в списке Forbes Билла Гейтса, так как не принуждал своих покупателей инсталлировать новый Windows.
Рис. Сергея Сыченко
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