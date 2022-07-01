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Весёлые карикатуры «Бесэдера?» без политики

«Бесэдер?» — это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил очередную подборку своих самых забавных карикатур. На этот раз на различные темы, которые далеки от большой политики.

Весёлые карикатуры «Бесэдера?» без политики

Не Брэдом единым


Весёлые карикатуры «Бесэдера?» без политики

Анджелина Джоли объяснила свой развод тем, что они с Брэдом не сошлись полами.

Рис. Василия Вознюка

При пожаре стрелять в 01


Весёлые карикатуры «Бесэдера?» без политики

В Новосибирске пьяный мужчина открыл из горящего дома стрельбу по пожарным, которым удалось спастись только благодаря тому, что они с трудом стояли на ногах. К счастью, полицейские так и не смогли доползти до места происшествия.

Рис. Константина Казанчева

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