Как бороться с запахами в квартире-студии

В последнее время квартиры-студии набирают все больше популярности. Они светлые, просторные, в них чувствуешь себя комфортно, даже если площадь всего 30 кв.м. Но есть и один существенный минус. Во время готовки запахи распространяются не только по кухне, но и по гостиной, так как они объединены.
Сегодня мы расскажем, как решить эту проблему, чтобы ничего не омрачало жизнь в студии.
Способ 1: Открывайте окно во время и после готовки
Пусть окно будет открытым
В маленькой студии запахи от плиты и духовки разлетаются невероятно быстро, стоит лишь начать готовить еду. Поэтому опытные хозяйки советуют не дожидаться, пока аромат котлет будет витать в спальне, и сразу открывать окна на кухне. Благодаря этому запахи не будут «накапливаться» в квартире и впитываться в ткань.
Также не нужно закрывать окно еще примерно 20-30 минут после окончания готовки. В идеале – создать сквозняк, но в студии это сделать проблематично. Можно попробовать открыть вместе с окном входную дверь на 15-20 секунд – так вы сможете быстро заменить в квартире большую часть воздуха.
Обратите внимание, что если не проветривать кухню во время приготовления пищи, запахи будут оседать на шторах, диване, стульях с мягкой обивкой, скатерти, полотенцах и прочем текстиле. Пока вы дома, это будет не так сильно ощущаться, но стоит лишь зайти с улицы в квартиру, как в нос сразу ударит резкий аромат.
Способ 2: Убирайте в процессе готовки
Мойте посуду по ходу готовки, а не после нее
Чтобы не копить грязную посуду и не хвататься за голову при виде полной раковины, старайтесь убирать рабочее место по ходу готовки. Не нужен венчик?
Совет 3: Сократите количество текстиля
Замените обычные шторы римскими
Кстати, о текстиле. Наверное, вы уже поняли, что любая ткань хорошо впитывает и удерживает запахи, поэтому лучше уменьшить его количество в квартире. Например, замените тяжелые гардины в пол рулонными шторами – их можно привести в порядок с помощью влажной губки за пару минут. Также откажитесь от ковра в гостиной или, в крайнем случае, замените его изделием с коротким ворсом, чтобы оно меньше страдало от интенсивного аромата. И не забудьте убрать крючки и открытые вешалки в прихожей. Куртки и пальто могут пропитаться сильными запахами за один вечер, поэтом не стоит рисковать своей верхней одеждой. По приходу домой сразу убирайте ее в шкаф – за дверцами она будет в безопасности.
Совет 4: Регулярно очищайте технику
Чистите плиту сразу после готовки
Готовка закончена, окна открыты, но почему на кухне все равно остается неприятный запах? Все дело в вашей бытовой технике. Брызги масла, капли жира, кусочки еды, которые остались на плите и в духовке, продолжают пахнуть, поэтому их нужно вовремя устранять. Дождитесь, пока приборы остынут, распылите на загрязненные участки чистящее средство и оставьте на пару минут, чтобы оно подействовало. После этого протрите поверхность губкой и уберите остатки загрязнений бумажным полотенцем.
После таких манипуляций и техника станет чище, и воздух на кухне – более свежим. Также не забывайте каждый месяц чистить решетку вытяжки и протирать фильтры, ведь пыль, которая оседает внутри нее, тоже собирает различные запахи.
Совет 5: Используйте интерьерные запахи
Поставьте диффузор или сделайте ароматизатор из соды
Важно не только избавляться от запахов еды, которые появляются во время готовки, но также наполнять кухню и остальные комнаты приятными ароматами. Для этого можно использовать специальные ароматические диффузоры, аромасвечи, интерьерные парфюмы. Предпочитаете натуральные способы? Тогда возьмите на заметку следующий лайфхак.
Насыпьте в небольшую миску немного крупной соли, добавьте несколько капель апельсинового или лимонного сока и поставьте на тумбу в спальне и на комод в гостиной. Соль является прекрасным абсорбентом, а аромат цитрусовых ассоциируется с чистотой и свежестью. Еще один вариант – насыпать в блюдце кофейные зерна. Это тоже отличный ароматизатор, который будет бодрить и поднимать настроение. А рядом с рабочей зоной можно поставить миску с содой, которая прекрасно поглощает запахи. Добавьте несколько капель любимого эфирного масла и наслаждайтесь.
Также хозяйки любят делать натуральный ароматизатор, состоящий из фруктов, цитрусовых и различных пряностей. Для этого нужно взять кастрюлю, положить в нее кожуру апельсина или лимона, кусочки яблок, добавить специи (гвоздику, корицу, мускатный орех), залить водой и поставить на плиту. Дайте смеси покипеть на небольшом огне 30-40 минут (можно дольше). Только следите за тем, чтобы вода не выкипела.
Совет 6: Вскипятите уксус
Налейте уксус в кастрюлю и поставьте на плиту
Хозяйки нечасто используют уксус для поглощения неприятного запаха, так как у него самого достаточно резкий и интенсивный аромат. Однако не стоит бояться этого средства. Возьмите кастрюлю, налейте в нее один литр воды, добавьте три столовых ложки столового уксуса и поставьте на плиту. После того, как раствор закипит, убавьте огонь и оставьте примерно на 20 минут. Этого времени хватит для того, чтобы уксус нейтрализовал все запахи еды, витающие на кухне. Потом просто поставьте окна на проветривание, и через полчаса от уксуса не останется даже воспоминания.
На заметку: Если запахи впитались в текстиль, добавьте в вышеупомянутый раствор 200 миллилитров уксуса, дайте ему остыть до комнатной температуры, перелейте в пульверизатор и опрыскайте жидкостью шторы и ковры. Также при помощи этого средства можно обработать другие поверхности и предметы, способные задерживать ароматы.
Совет 7: Протирайте стены каждые три месяца
Используйте тряпку и мыльный раствор
Запахи не только впитываются в ткань, но еще и оседают на стенах, поэтому их тоже нужно периодически чистить. Каждый месяц проводить генеральную уборку нет необходимости, а вот раз в сезон – вполне. Главное – заранее узнать, какие именно средства подходят для ваших стен. Отлично, если в качестве покрытия вы использовали моющуюся краску или обои – их можно будет почистить мыльным раствором и мягкой губкой. Только старайтесь сильно не тереть стены, а действовать мягко и осторожно, чтобы не повредить покрытие. Если вы не уверены, что чистящее средство безопасно, испытайте его на незаметном участке стены. Все хорошо? Можете смело продолжать уборку.
Совет 8: Чаще убирайте пыль
Убирайте пыль на всех горизонтальных поверхностях
Мало того, что пыль вредна для здоровья, может провоцировать кашель и аллергическую реакцию, так она еще и собирает на себя запахи еды. Поэтому если вы заметили, что в квартире пахнет рыбой, которая была на ужин пару дней назад, возможно, все дело в пыли. Не забывайте регулярно протирать столы, тумбы, полки и прочие горизонтальные поверхности. Особое внимание следует уделять рабочему пространству на кухне – столешнице, зоне вокруг плиты и пр. Также убирайте пыль на плинтусах, молдингах и карнизах – мы часто игнорируем их, а ведь они собирают пыли не меньше, чем остальные поверхности в доме. Раз в месяц нужно устанавливать стремянку и наводить порядок на шкафах и холодильниках.
