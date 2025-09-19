Как бороться с запахами в квартире-студии

В последнее время квартиры-студии набирают все больше популярности. Они светлые, просторные, в них чувствуешь себя комфортно, даже если площадь всего 30 кв.м. Но есть и один существенный минус. Во время готовки запахи распространяются не только по кухне, но и по гостиной, так как они объединены.







Сегодня мы расскажем, как решить эту проблему, чтобы ничего не омрачало жизнь в студии.

Способ 1: Открывайте окно во время и после готовки

Способ 2: Убирайте в процессе готовки

Совет 3: Сократите количество текстиля

Совет 4: Регулярно очищайте технику

Совет 5: Используйте интерьерные запахи

Совет 6: Вскипятите уксус

Совет 7: Протирайте стены каждые три месяца

Совет 8: Чаще убирайте пыль

Пусть окно будет открытымВ маленькой студии запахи от плиты и духовки разлетаются невероятно быстро, стоит лишь начать готовить еду. Поэтому опытные хозяйки советуют не дожидаться, пока аромат котлет будет витать в спальне, и сразу открывать окна на кухне. Благодаря этому запахи не будут «накапливаться» в квартире и впитываться в ткань.Также не нужно закрывать окно еще примерно 20-30 минут после окончания готовки. В идеале – создать сквозняк, но в студии это сделать проблематично. Можно попробовать открыть вместе с окном входную дверь на 15-20 секунд – так вы сможете быстро заменить в квартире большую часть воздуха.Обратите внимание, что если не проветривать кухню во время приготовления пищи, запахи будут оседать на шторах, диване, стульях с мягкой обивкой, скатерти, полотенцах и прочем текстиле. Пока вы дома, это будет не так сильно ощущаться, но стоит лишь зайти с улицы в квартиру, как в нос сразу ударит резкий аромат.Мойте посуду по ходу готовки, а не после нееЧтобы не копить грязную посуду и не хвататься за голову при виде полной раковины, старайтесь убирать рабочее место по ходу готовки. Не нужен венчик?Помойте. Остались овощные очистки на столе? Выбросьте в мусорное ведро. Пролили растительное масло на столешницу? Протрите влажной губкой с моющим средством. Казалось бы, мелочи, но так вы не только сможете поддержать чистоту на кухне, но и еще и сохраните аромат свежести. Плюс в конце готовки вам не нужно будет тратить много времени на уборку.Замените обычные шторы римскимиКстати, о текстиле. Наверное, вы уже поняли, что любая ткань хорошо впитывает и удерживает запахи, поэтому лучше уменьшить его количество в квартире. Например, замените тяжелые гардины в пол рулонными шторами – их можно привести в порядок с помощью влажной губки за пару минут. Также откажитесь от ковра в гостиной или, в крайнем случае, замените его изделием с коротким ворсом, чтобы оно меньше страдало от интенсивного аромата. И не забудьте убрать крючки и открытые вешалки в прихожей. Куртки и пальто могут пропитаться сильными запахами за один вечер, поэтом не стоит рисковать своей верхней одеждой. По приходу домой сразу убирайте ее в шкаф – за дверцами она будет в безопасности.Чистите плиту сразу после готовкиГотовка закончена, окна открыты, но почему на кухне все равно остается неприятный запах? Все дело в вашей бытовой технике. Брызги масла, капли жира, кусочки еды, которые остались на плите и в духовке, продолжают пахнуть, поэтому их нужно вовремя устранять. Дождитесь, пока приборы остынут, распылите на загрязненные участки чистящее средство и оставьте на пару минут, чтобы оно подействовало. После этого протрите поверхность губкой и уберите остатки загрязнений бумажным полотенцем.После таких манипуляций и техника станет чище, и воздух на кухне – более свежим. Также не забывайте каждый месяц чистить решетку вытяжки и протирать фильтры, ведь пыль, которая оседает внутри нее, тоже собирает различные запахи.Поставьте диффузор или сделайте ароматизатор из содыВажно не только избавляться от запахов еды, которые появляются во время готовки, но также наполнять кухню и остальные комнаты приятными ароматами. Для этого можно использовать специальные ароматические диффузоры, аромасвечи, интерьерные парфюмы. Предпочитаете натуральные способы? Тогда возьмите на заметку следующий лайфхак.Насыпьте в небольшую миску немного крупной соли, добавьте несколько капель апельсинового или лимонного сока и поставьте на тумбу в спальне и на комод в гостиной. Соль является прекрасным абсорбентом, а аромат цитрусовых ассоциируется с чистотой и свежестью. Еще один вариант – насыпать в блюдце кофейные зерна. Это тоже отличный ароматизатор, который будет бодрить и поднимать настроение. А рядом с рабочей зоной можно поставить миску с содой, которая прекрасно поглощает запахи. Добавьте несколько капель любимого эфирного масла и наслаждайтесь.Также хозяйки любят делать натуральный ароматизатор, состоящий из фруктов, цитрусовых и различных пряностей. Для этого нужно взять кастрюлю, положить в нее кожуру апельсина или лимона, кусочки яблок, добавить специи (гвоздику, корицу, мускатный орех), залить водой и поставить на плиту. Дайте смеси покипеть на небольшом огне 30-40 минут (можно дольше). Только следите за тем, чтобы вода не выкипела.Налейте уксус в кастрюлю и поставьте на плитуХозяйки нечасто используют уксус для поглощения неприятного запаха, так как у него самого достаточно резкий и интенсивный аромат. Однако не стоит бояться этого средства. Возьмите кастрюлю, налейте в нее один литр воды, добавьте три столовых ложки столового уксуса и поставьте на плиту. После того, как раствор закипит, убавьте огонь и оставьте примерно на 20 минут. Этого времени хватит для того, чтобы уксус нейтрализовал все запахи еды, витающие на кухне. Потом просто поставьте окна на проветривание, и через полчаса от уксуса не останется даже воспоминания.На заметку: Если запахи впитались в текстиль, добавьте в вышеупомянутый раствор 200 миллилитров уксуса, дайте ему остыть до комнатной температуры, перелейте в пульверизатор и опрыскайте жидкостью шторы и ковры. Также при помощи этого средства можно обработать другие поверхности и предметы, способные задерживать ароматы.Используйте тряпку и мыльный растворЗапахи не только впитываются в ткань, но еще и оседают на стенах, поэтому их тоже нужно периодически чистить. Каждый месяц проводить генеральную уборку нет необходимости, а вот раз в сезон – вполне. Главное – заранее узнать, какие именно средства подходят для ваших стен. Отлично, если в качестве покрытия вы использовали моющуюся краску или обои – их можно будет почистить мыльным раствором и мягкой губкой. Только старайтесь сильно не тереть стены, а действовать мягко и осторожно, чтобы не повредить покрытие. Если вы не уверены, что чистящее средство безопасно, испытайте его на незаметном участке стены. Все хорошо? Можете смело продолжать уборку.Убирайте пыль на всех горизонтальных поверхностяхМало того, что пыль вредна для здоровья, может провоцировать кашель и аллергическую реакцию, так она еще и собирает на себя запахи еды. Поэтому если вы заметили, что в квартире пахнет рыбой, которая была на ужин пару дней назад, возможно, все дело в пыли. Не забывайте регулярно протирать столы, тумбы, полки и прочие горизонтальные поверхности. Особое внимание следует уделять рабочему пространству на кухне – столешнице, зоне вокруг плиты и пр. Также убирайте пыль на плинтусах, молдингах и карнизах – мы часто игнорируем их, а ведь они собирают пыли не меньше, чем остальные поверхности в доме. Раз в месяц нужно устанавливать стремянку и наводить порядок на шкафах и холодильниках.