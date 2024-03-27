Эффективный способ выращивания огурцов в вёдрах

Получить ранний урожай огурцов в середине мая очень просто, если использовать хитрый метод выращивания в ведрах.

Суть метода заключается в том, что посев огурцов на рассаду осуществляется в середине марта, а через месяц окрепшая рассада пересаживается в ведра и переносится в теплицу, где продолжает свой активный рост и развитие.



Как выращивать огурцы в ведрах

Для ранних посевов подходят любые сорта огурцов, предназначенные для выращивания в теплице. После того, как рассада окрепнет, ее следует пересадить в ведро объемом 10 литров. В одно ведро рекомендуется высаживать по 2 растения.Важно! На дно ведра нужно насыпать толстый слой керамзита или пенопласта.На этом же этапе делается прикорневой капельный полив: пластиковая бутылка около дна прокалывается в двух местах иголкой и устанавливается по центру ведра. Капельный полив обеспечит постепенное и регулярное поступление влаги к корням огурцов, что будет способствовать их активному росту и развитию.После установки капельного полива насыпьте в ведро плодородный грунт и высадите рассаду огурцов.Огурцы в ведрах растут очень активно, поэтому лианы необходимо поддерживать с помощью специальных опор.При соблюдении всех условий уже в середине мая можно будет собирать хороший урожай вкусных огурцов.