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Эффективный способ выращивания огурцов в вёдрах

Получить ранний урожай огурцов в середине мая очень просто, если использовать хитрый метод выращивания в ведрах.
Суть метода заключается в том, что посев огурцов на рассаду осуществляется в середине марта, а через месяц окрепшая рассада пересаживается в ведра и переносится в теплицу, где продолжает свой активный рост и развитие.

Как выращивать огурцы в ведрах


Для ранних посевов подходят любые сорта огурцов, предназначенные для выращивания в теплице. После того, как рассада окрепнет, ее следует пересадить в ведро объемом 10 литров. В одно ведро рекомендуется высаживать по 2 растения.

Важно! На дно ведра нужно насыпать толстый слой керамзита или пенопласта.

Эффективный способ выращивания огурцов в ведрах

На этом же этапе делается прикорневой капельный полив: пластиковая бутылка около дна прокалывается в двух местах иголкой и устанавливается по центру ведра. Капельный полив обеспечит постепенное и регулярное поступление влаги к корням огурцов, что будет способствовать их активному росту и развитию.

Эффективный способ выращивания огурцов в ведрах

После установки капельного полива насыпьте в ведро плодородный грунт и высадите рассаду огурцов.

Эффективный способ выращивания огурцов в ведрах

Огурцы в ведрах растут очень активно, поэтому лианы необходимо поддерживать с помощью специальных опор.

Эффективный способ выращивания огурцов в ведрах

При соблюдении всех условий уже в середине мая можно будет собирать хороший урожай вкусных огурцов.

Эффективный способ выращивания огурцов в ведрах
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