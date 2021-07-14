Почему шотландцы недовольны жителями Исландии и причём тут тупики

Говоря об Исландии, люди обычно вспоминают вулканы, горы, ледники и птичек тупиков. При этом шотландцы могут негодовать — у них на островах есть почти все эти достопримечательности, а известности гораздо меньше. На самом деле острова у берегов Шотландии популярны, в основном, среди местного населения, так как добираться до них не так-то просто. Однако оно того стоит.
Летящий тупик над шотландскими островами.
У Шотландии очень изрезанный берег с огромным количеством фьордов и еще большим количеством островов — их насчитывается более 790. Большинство из этих островов входят в состав четырех больших групп — Шетландские, Оркнейские и Гебридские острова (подразделяющиеся на Внутренние Гебриды и Внешние Гебриды). Некоторые из островов видны только в хорошую погоду и при отливе, другие острова настолько огромные и впечатляющие, что туда караваном ходят туристические судна.
Гагарка.
В Шотландии очень неравномерно население людьми — чем дальше на север, тем меньше поселений и тем больше дикой нетронутой человеком природы. Так, например, на Внутренних Гебридских островах можно увидеть тупиков, дельфинов, косаток и акул.
Птицы на шотландских островах.
И если к акулам добровольно приближаться отважатся немногие, то к местным птицам туристов обычно буквально манит магнитом. Здесь существует даже такой термин как «паффинотерапия» (анг. puffin — тупик) — от наблюдения за этими милыми животными люди обычно становятся более оптимистичными, спокойными и наполняются любовью к жизни, как бы пафосно это ни звучало.
Тупик.
Здесь же находится остров Стаффа — он известен своей необычной геологией: остров состоит из базальтовых колонн, выглядящих издали как плотно стоящие стволы деревьев.
Базальтовые колонны острова Стаффа.
Остров Стаффа.
Морские птицы.
Интересно, что эти острова открыты для посещения даже в периоды размножения птиц. Однако именно поэтому при посещении всех людей просят строго соблюдать определенные правила: забирать с собой весь мусор, не приближаться к птицам, не трогать и не сдвигать с места камни и не привозить с собой никаких других животных.
Паффинотерапия.
В период размножения можно увидеть не только привычных тупиков — с белыми щеками и оранжевым клювом, но и монохромных черно-белых птиц, больше похожих на пингвинов. На самом деле это те же самые тупики, но только молодые — их оперение изменит цвет спустя несколько месяцев. Однако на Гебридских островах есть еще одни похожие птицы — гагарки. Они также черно-белые и похожи внешне на пингвинов, однако гораздо более любопытные — гагарки часто сами подходят к людям.
Необычные птицы.
Местные птицы.
Острова Внутренние Гебриды.
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