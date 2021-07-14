С нами не соскучишься!

7 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Большевистские скоты геноцидили народы 74 года. Как начали с рек крови народной так и лили ее все годы. И никто за эт...Трагическая судьб...
  • Александр К
    А где здесь эротика???Русская эротика
  • Vlad Иванов
    А реальные потомки большевистских палачей живут и здравствуют по сю пору. Не они ли загаживают, в том числе, этот сай...Трагическая судьб...

Почему шотландцы недовольны жителями Исландии и причём тут тупики


Почему шотландцы недовольны жителями Исландии и причём тут тупики

Говоря об Исландии, люди обычно вспоминают вулканы, горы, ледники и птичек тупиков. При этом шотландцы могут негодовать — у них на островах есть почти все эти достопримечательности, а известности гораздо меньше. На самом деле острова у берегов Шотландии популярны, в основном, среди местного населения, так как добираться до них не так-то просто. Однако оно того стоит.

Летящий тупик над шотландскими островами.

Летящий тупик над шотландскими островами.

 

У Шотландии очень изрезанный берег с огромным количеством фьордов и еще большим количеством островов — их насчитывается более 790. Большинство из этих островов входят в состав четырех больших групп — Шетландские, Оркнейские и Гебридские острова (подразделяющиеся на Внутренние Гебриды и Внешние Гебриды). Некоторые из островов видны только в хорошую погоду и при отливе, другие острова настолько огромные и впечатляющие, что туда караваном ходят туристические судна.
Гагарка.

Гагарка.

 

В Шотландии очень неравномерно население людьми — чем дальше на север, тем меньше поселений и тем больше дикой нетронутой человеком природы. Так, например, на Внутренних Гебридских островах можно увидеть тупиков, дельфинов, косаток и акул.
Птицы на шотландских островах.

Птицы на шотландских островах.

 

И если к акулам добровольно приближаться отважатся немногие, то к местным птицам туристов обычно буквально манит магнитом.
Здесь существует даже такой термин как «паффинотерапия» (анг. puffin — тупик) — от наблюдения за этими милыми животными люди обычно становятся более оптимистичными, спокойными и наполняются любовью к жизни, как бы пафосно это ни звучало.
Тупик.

Тупик.

 

Здесь же находится остров Стаффа — он известен своей необычной геологией: остров состоит из базальтовых колонн, выглядящих издали как плотно стоящие стволы деревьев.
Базальтовые колонны острова Стаффа.

Базальтовые колонны острова Стаффа.

 
Остров Стаффа.

Остров Стаффа.

 
Морские птицы.

Морские птицы.

 

Интересно, что эти острова открыты для посещения даже в периоды размножения птиц. Однако именно поэтому при посещении всех людей просят строго соблюдать определенные правила: забирать с собой весь мусор, не приближаться к птицам, не трогать и не сдвигать с места камни и не привозить с собой никаких других животных.
Паффинотерапия.

Паффинотерапия.

 

В период размножения можно увидеть не только привычных тупиков — с белыми щеками и оранжевым клювом, но и монохромных черно-белых птиц, больше похожих на пингвинов. На самом деле это те же самые тупики, но только молодые — их оперение изменит цвет спустя несколько месяцев. Однако на Гебридских островах есть еще одни похожие птицы — гагарки. Они также черно-белые и похожи внешне на пингвинов, однако гораздо более любопытные — гагарки часто сами подходят к людям.
Необычные птицы.

Необычные птицы.

 
Местные птицы.

Местные птицы.

 
Острова Внутренние Гебриды.

Острова Внутренние Гебриды.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему шотландцы недовольны жителями Исландии и причём тут тупики

И не забудьте:
Почему шотландцы недовольны жителями Исландии и причём тут тупикиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх