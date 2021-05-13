5 вкуснейших блюд, которые можно приготовить из зелёного горошка

Супы, салаты, рагу – лишь малая часть того, что можно приготовить из обычного зелёного горошка. Свежий, замороженный или же консервированный, его всегда можно найти на полках магазинов круглый год, независимо от сезона. Именно поэтому собранные нами рецепты, помогут не только разнообразить привычные блюда, а и приготовить новые, о которых вы даже не подозревали.
1. Пряная гороховая закуска
Пряная гороховая закуска. \ Фото: cookpad.com.
Пряная гороховая закуска – во-первых, самостоятельное блюдо, отлично сочетающееся с гренками, крекерами или же картофельными чипсами. А во-вторых, она прекрасно подходит для различного рода гарниров, таких как: мясо, рыба, белый отварной рис, спагетти, картофель отварной и многое другое.
Ингредиенты:
• Горошек зелёный - 450 г;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Семена тмина - 2 ч.л;
• Семена горчицы - 1 ч.л;
• Кориандр - 1/2 часть ч.л;
• Молотый кардамон - 1/2 часть ч.л;
• Зелёный перец чили - 1 стручок;
• Лук репчатый средний - 1 шт;
• Корень имбиря - 2-3 см;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Соль и перец по вкусу;
• Лимон - 1 шт;
• Кинза - 3-4 веточки.
Жареный зелёный горошек. \ Фото: kulray.ru.
Способ приготовления:
• В глубокой сковороде на небольшом огне растопить сливочное масло;
• Как только оно нагреется, выложить тмин и горчицу;
• Жарить, постоянно помешивая 1-2 минуты до тех пор, пока семена не начнут потрескивать;
• Лук, чили и кориандр измельчить;
• А затем отправить на сковороду к семенам горчицы и тмина;
• Обжаривать в течение 5 минут или до тех пор, пока лук не станет прозрачным;
• После к овощам высыпать зелёный горошек;
• Добавить натёртый на крупной тёрке имбирь;
• Приправить кардамоном;
• Посолить и поперчить;
• Помешивая, жарить на сильном огне не менее 3-х минут;
• Затем влить сок одного лимона;
• Посыпать измельчённой кинзой;
• Протомить на маленьком огне ещё примерно 5-6 минут или до тех пор, пока большая часть жидкости не испарится;
• Подавить в горячем, тёплом или холодном виде, как самостоятельное блюдо, так и с гарниром.
2. Рис с зелёным горошком и миндальными орешками
Рис с зелёным горошком. \ Фото: in.pinterest.com.
Рис с зелёным горошком и миндальными орешками – прекрасная возможность порадовать себя и своё семейство оригинальным постным блюдом после затяжного праздничного застолья.
Ингредиенты:
• Зелёный консервированный горошек - 200 г;
• Рис басмати - 180 г;
• Вода - 500 мл;
• Миндаль (толчёный) - 40 г;
• Гвоздика - 6 шт;
• Кардамон - 4 стручка;
• Масло растительное - 2 ч.л;
• Соль - 3/4 части ч.л;
• Куркума - 1/4 часть ч.л;
• Корица - 1/4 часть ч.л.
Постный рис с зелёным горошком и миндалём. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Воду с добавлением куркумы довести до кипения;
• В разогретое на сковороде масло выложить корицу, гвоздику, кардамон и измельчённый миндаль;
• Обжарить на среднем огне до румяного цвета орехов;
• После добавить рис;
• И, помешивая, прожарить ещё около 2-3 минут;
• Слегка обжаренный рис со специями пересыпать в кастрюлю с закипевшей водой;
• Аккуратно перемешать;
• Увеличить огонь и довести до кипения;
• Дать прокипеть несколько минут;
• Затем уменьшить огонь;
• Накрыть крышкой и варить ещё примерно 15 минут;
• За 5-7 минут до готовности добавить горошек;
• Тщательно перемешать;
• Снять с огня и дать настояться под крышкой 5-6 минут;
• Подавать к столу со свежей зеленью.
3. Соус-паста из зелёного горошка и авокадо
Соус-паста из зелёного горошка и авокадо. \ Фото: google.com.ua.
Лёгкое, но довольно-таки питательное блюдо из зелёного горошка и авокадо запросто можно использовать в качестве пасты для тостов и лаваша, а также как соус для жареных овощей, мяса и рыбы на гриле.
Ингредиенты:
• Авокадо - 1 шт;
• Консервированный зелёный горошек - 100 г;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Лимонный сок (можно сок лайма) - по вкусу;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Оливковое масло - 1 ч.л.
Питательная закуска. \ Фото: thehealthy.com.
Способ приготовления:
• Авокадо вымыть;
• Разрезать вдоль;
• Удалить косточку;
• Мякоть извлечь ложкой;
• И переложить её в чашку блендера;
• После добавить зелёный горошек;
• Добавить оливковое масло и сок лимона;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• И хорошенько перебить блендером до однородной массы;
• Готовую пасту переложить в стеклянную банку;
• Использовать в качестве соуса или пасты;
• Хранить в холодильнике.
4. Салат с зелёным горошком и жареной курицей
Салат с зелёным горошком и курицей. \ Фото: bdsalads.ru.
Кусочки сочной жареной курочки станут прекрасным дополнением к нежному сладковатому горошку, орехам и белому хлебу. Всё это, идеально сочетаясь между собой, делает вкус салата более ярким и насыщенным.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 150 г;
• Помидоры черри - 150 г;
• Салат листовой - 100 г;
• Консервированный зелёный горошек - 50 г;
• Белый хлеб - 50 г;
• Орехи кедровые - 1-2 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• Майонез нежирный - по вкусу.
Яркий, сочный и невероятно вкусный салат. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Кедровые орехи обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета;
• Белый хлеб лучше всего нарезать равномерным кубиком или брусочками;
• Затем на всё той же сухой сковороде обжарить со всех сторон до образования румяной корочки;
• Листья салата тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажном полотенце;
• И нарвать равномерными кусочками в глубокую миску;
• Куриное филе тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Нарезать равномерными кусочками;
• И обжарить со всех сторон до румяного цвета;
• Помидоры черри вымыть и нарезать на половинки;
• Затем выложить их на листья салата в миску;
• Сверху положить обжаренную курицу, кедровые орешки, сухарики и зелёный горошек;
• Посолить, поперчить и заправить майонезом;
• Перед подачей по желанию можно украсить свежей зеленью.
5. Сливочный зелёный горошек с луком-шалот
Сливочный зелёный горошек с луком-шалот. \ Фото: pinterest.com.
Сливочный горошек с жареным луком-шалот – отличная возможность разбавить пресные и привычные блюда. Такой своеобразный соус-закуска подойдёт практически к любому гарниру, будь то мясной, овощной, рыбный или мучной.
Ингредиенты:
• Лук-шалот среднего размера - 3 шт;
• Нежирные сливки - 1 стакан;
• Мука - 0,5 стакана;
• Кайенский перец - 1 щепотка;
• Масло для жарки;
• Консервированный зелёный горошек (можно замороженный) - 450 г;
• Мягкий сыр с чесноком и зеленью - 150 г;
• Тёртая лимонная цедра - 1/4 часть ч.л;
• Мускатный орех молотый - 1/4 часть ч.л;
• Свежая измельчённая петрушка - 2 ст.л.
Зелёный горошек с гарниром. \ Фото: elle.ru.
Способ приготовления:
• Лук-шалот нарезать тонкими кольцами;
• Смешать в миске со сливками и щепоткой соли;
• Поперчить и слегка перемешать;
• Отставить в сторону на 10 минут;
• В небольшой миске смешать муку, кайенский перец, соль и чёрный молотый перец;
• В глубокой сковороде разогреть масло;
• Обжарить лук-шалот, предварительно обваляв его в пряной муке;
• Обжаренный до золотистой корочки лук переложить на бумажное полотенце;
• В подсоленной воде отварить горошек около 2-3 минут;
• Остатки сливок и сыр переложить в сковороду и довести до кремообразной консистенции;
• Приправить мускатным орехом и чёрным молотым перцем;
• После добавить цедру и проваренный горошек;
• Слегка посолить и перемешать;
• Добавить рубленную петрушку;
• Тушить 5-7 минут на среднем огне;
• Затем выложить на блюдо, украсив кольцами жареного лука.
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