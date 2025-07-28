7 жестов на постсоветском пространстве, которые имеют занятную историю и особое значение

По всему миру можно найти огромное количество жестов, которые означают одно и то же. Другие же отличаются тем, что их значение меняется в зависимости от уголка планеты, где их показывают. А есть ещё и такие знаки руками, которые используются только в определённых регионах, потому что их там и придумали.
1. Бросить шапку на землю
Жест, с помощью которого ставили на кон собственную репутацию. /Фото: mdrussia.ru
Довольно странная традиция, особенно с точки зрения современных людей - швырять шапку на землю на эмоциях. Оно и неудивительно, ведь появился этот жест очень давно, ещё в древнерусскую эпоху. Ведь именно тогда шапка для мужчины была своеобразным показателем их статуса в обществе и даже ощущения собственного достоинства. Поэтому, чтобы унизить человека, к примеру, за антиморальный поступок, с него срывали эту самую шапку. А иногда он проделывал эту манипуляцию самостоятельно, и тогда это должно было продемонстрировать, что он в этот готов рискнуть очень многим, в том числе собственным достоинством.
2. Почесать затылок
Кто бы мог подумать, что у этого жеста такое мистическое происхождение. /Фото: freepik.com
Популярный жест, который обозначает, что мы о чём-то крепко задумались, пытаясь найти ответ на волнующий вопрос. И эта привычка в нашей исторической памяти тоже насчитывает добрую тысячу лет, так как берёт начало из всё той же Древней Руси.
3. Отвесить щелбан по горлу
Оказывается, когда-то так выглядел пропуск в питейные заведения. /Фото: hsmedia.ru
Пожалуй, это один из самых экстравагантных жестов среди тех, которыми мы пользуемся. Ведь если щёлкнуть себя по горлу, то это означает продемонстрировать, что кто-то находится под градусом. Нередко с его помощью предлагают распить горячительные напитки вместе. Но появилась эта привычка благодаря, как ни странно, императору Петру Первому. Оказывается, сохранилась история, когда правитель одному из крестьян за благие деяния в награду выдал грамоту, которая разрешала ему, что называется, «накатить» в любом питейном заведении. Вот только мужик её вечно где-то терял, и тогда Пётр Первый нашёл оригинальное решение: он распорядился поставить крестьянину клеймо просто на шее вместо той самой грамоты. В итоге мужику было достаточно прийти в кабак и отвесить щелбан себя по клейму на шее, и экстравагантный жест, как сейчас сказали, «завирусился».
4. Разорвать рубашку на груди
Жест, который появился либо благодаря православию, либо из-за...казней. /Фото: wp.com
Ещё один, довольно импульсивный и даже эксцентричный жест, который, согласно одной из версий, появился ещё в древнерусские времена. Связывают его с событиями, когда уже крестили Русь - тогда, мол, буквально рвали на груди рубашку, чтобы продемонстрировать нательный крестик, а значит, и следование государственной православной религии, либо как бы обязывались исполнить данное слово - «вот тебе крест». Но существует и другое предположение относительно происхождения этого жеста: якобы так делали приговорённые к смертной казни, не давая сорвать рубаху с себя палачу - так осуждённые пытались показать, что он готов сложить голову за свои убеждения или деяния.
5. Махнуть ладонью
Жест на случай, если шапки на голове не оказалось. /Фото: bfm.ru
Тот случай, когда один, довольно незамысловатый жест несёт в себе занятную смысловую нагрузку - если махнуть рукой сверху книзу, то таким образом человек говорить что-то вроде: «Ой, ладно!», причём в разных эмоциональных вариациях. Его историю также традиционно представляют довольно древней. Особенно очевидно это становится, если сравнить его с ранее упомянутым жестом швыряния шапки на землю - когда-то и ладонью взмахивали, чтобы продемонстрировать, что надо идти до конца, и будь что будет.
6. Загибать пальцы во время счёта
Оказывается, мы пальцы загибаем по-особенному. /Фото: pikabu.ru
Кажется, что вот этот жест - перечисление чего-либо с помощью визуализации в виде загибания пальцев руки - как раз довольно распространён по миру. Вот только, если присмотреться хорошенько, то можно заметить региональную особенность жеста на постсоветских просторах: гнуть пальцы у нас начинают с мизинца, тогда как представители множества народов начнут с противоположного большого. К слову, объяснение этому различию также имеется - мол, с помощью такой последовательности наши далёкие предки складывали кулак, демонстрируя, что берут себя в руки и концентрируются.
7. Поклониться до земли при встрече
У славян было несколько вариантов поклона. /Фото: facebook.com
На самом деле сегодня этот жест выглядит довольно архаичным, потому что так глубоко практически никто не кланяется - по всему миру сейчас ограничиваются кивком головы либо наклоном плеч. Но история этого жеста у славян непростая: в древние времена существовала целая система поклонов, среди которых поклон до земли считался свидетельством глубочайшего уважения. Была у него другая вариация - сначала клали ладонь на грудь у сердца, а затем опускали руку до земли, кланяясь.
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