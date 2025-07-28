7 жестов на постсоветском пространстве, которые имеют занятную историю и особое значение

1. Бросить шапку на землю

Жест, с помощью которого ставили на кон собственную репутацию. /Фото: mdrussia.ru

2. Почесать затылок

Кто бы мог подумать, что у этого жеста такое мистическое происхождение. /Фото: freepik.com

3. Отвесить щелбан по горлу

Оказывается, когда-то так выглядел пропуск в питейные заведения. /Фото: hsmedia.ru

4. Разорвать рубашку на груди

Жест, который появился либо благодаря православию, либо из-за...казней. /Фото: wp.com

5. Махнуть ладонью

Жест на случай, если шапки на голове не оказалось. /Фото: bfm.ru

6. Загибать пальцы во время счёта

Оказывается, мы пальцы загибаем по-особенному. /Фото: pikabu.ru

7. Поклониться до земли при встрече

У славян было несколько вариантов поклона. /Фото: facebook.com