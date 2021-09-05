Советы, которые выведут кулинарные навыки на новый уровень.
Современный безумный ритм жизни диктует свои правила в любой сфере жизни человека. Не исключением является и кухня. Нынешним хозяйкам приходится все меньше времени уделять приготовлению еды, однако при это аппетиты домочадцев не сокращаются. Мы собрали 15 простых хитростей, которые выведут готовку на новый уровень и сэкономят драгоценное время.
1. Подставка
Подставка для кондитерских изделий. | Фото: Тутка.
Кейк-попсы - это красивое и популярное лакомство, представляющее собой маленькие бисквитные тортики на палочках. Сделать такой десерт дома совсем не сложно, но в процессе вы столкнетесь с небольшой проблемой: куда ставить палочки со сладкими шариками. Решить этот вопрос вам поможет дуршлаг. В его отверстиях удобно фиксировать палочки с бисквитами до их охлаждения в холодильнике.
2. Идеальная яичница
Яичница с жидким желтком. | Фото: Daily Catchers.
Глазунья... Казалось бы, что может быть проще? Однако идеальную яичницу с твердым белком и жидким желтком умеют готовить далеко не все. Первый секрет - не разбивайте яйца сразу на сковородку, делайте это в миску. Так больше вероятности не повредить желтки. Ну, а второй секрет - вода. Ее нужно добавлять где-то через две минуты после начала готовки, когда белок станет твердым. Когда нальете в сковороду воду, уменьшите огонь, закройте крышку и жарьте еще 1-2 минуты.
3. Скользкие лезвия
Улучшаем скольжение на терке. | Фото: BreakBird.
Если вам нужно натереть много ингредиентов, ускорить процесс поможет растительное масло. Смажьте им лезвия терки для лучшего скольжения.
4. Красивые бортики
Красивые бортики пирогов. | Фото: РецептЫ.
Как известно, все гениальное - просто и мы на Novate.ru с этим полностью согласны. Ярким примером данного утверждения являются пироги, бортики которых украшены при помощи самых простых материалов: бусин и щипцов для мяса.
5. Ажурный декор
Ажурный декор кексов. | Фото: Едальня.
Используйте чистую кружевную ткань, чтобы создать красивый пудровый декор для тортов и кексов. Просто накройте тканью свежую выпечку, посыпьте пудрой, а потом аккуратно уберите ее.
6. Крепкий кофе
Убрать горечь кофе. | Фото: sneznoe.com.
Спасти слишком крепкий кофе, который горчит, поможет соль и корица. Непосредственно перед завариванием добавьте к порции кофе щепотку соли и чуточку корицы. Напиток получится очень мягкий и ароматный.
7. Хрустящая выпечка
Хрустящая слоенная выпечка. | Фото: Женская территория.
Хотите, чтобы слоеная выпечка была нежной и хрустящей? Novate.ru рекомендует добавить в тесто немного водки. В процессе выпекания спирт испарится, слегка подсушив тесто. Если хотите придать пирогу пикантный вкус, вместо водки добавьте коньяк, виски и ром.
8. Соус чили
Густой соус чили. | Фото: Onedio.
Обычно, чтобы загустить соус чили, используют кукурузную муку. Однако ее можно заменить любимыми чипсами. Правда перед добавлением в соус их придется раздробить.
9. Шоколадная глазурь
Глазурь для торта. | Фото: Pinterest, Алимеро.
Топленый шоколад довольно быстро остывает, из-за этого довольно непросто создать красивое ровное покрытие торта. Облегчить процесс поможет обычный фен. Нагревайте им шоколад, равномерно распределяя шпателем по поверхности торта.
10. «Стеклянная» груша
«Стеклянная» груша для декора. | Фото: Pinterest.
Хотите превратить самые обычные бисквиты в кондитерские шедевры, украсьте их кусочками карамелизированной груши. Для этого плоды нужно нарезать тонкими ломтиками и проварить их в течении 10-15 минут в сиропе из воды, сахара и пищевого красителя. После этого кусочки груши нужно просушить в духовке в течении 2-х часов.
11. Шоколадные соты
Шоколадные соты для декора. | Фото: Умкра.
С помощью пузырчатой пленки из пузырчатой пленки можно сделать потрясающее украшение для тортов, пирогов и других кондитерских изделий собственного приготовления.
12. Пересоленный суп
Слишком соленый суп. | Фото: Со Вкусом.
Пересоленный суп - вовсе не катастрофа. Спасти блюдо поможет горсть риса. Заверните его в чистую марлю, перевяжите ниткой, опустите в кастрюлю и поварите в течение 15 минут. Рис возьмет на себя излишки соли. После этого мешочек с крупой можно будет вынуть.
13. Мельница для перца
Открыть мельницу для перца. | Фото: wikiHow.
Открыть мельницу для перца поможет кипяток. Опустите ее горлышко на минуту в горячую воду, а после сразу открутите обернув полотенцем. Под воздействием высокой температуры пластик сожмется и крышка легко поддастся.
14. Красивые коржи
Порезать пирог на красивые коржи. | Фото: i Creative Ideas.
Легко и аккуратно порезать свежеиспеченный пирог поможет зубная нить. Она достаточно острая и справится с пушистым тестом лучше любого ножа.
15. Мини-пиццы
Крошечные пиццы. | Фото: LiveInternet
В формах для кексов можно буквально за пять минут испечь вкусные мини-пиццы. За счет маленького размера процесс их приготовления займет минимум времени, а маленькие пиццы станут потрясной закуской для праздничного стола.
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