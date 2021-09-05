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15 простых хитростей, которые выведут готовку на новый уровень


Советы, которые выведут кулинарные навыки на новый уровень.

Советы, которые выведут кулинарные навыки на новый уровень.

Современный безумный ритм жизни диктует свои правила в любой сфере жизни человека. Не исключением является и кухня. Нынешним хозяйкам приходится все меньше времени уделять приготовлению еды, однако при это аппетиты домочадцев не сокращаются. Мы собрали 15 простых хитростей, которые выведут готовку на новый уровень и сэкономят драгоценное время.

1. Подставка


Подставка для кондитерских изделий. | Фото: Тутка.

Подставка для кондитерских изделий. | Фото: Тутка.

Кейк-попсы - это красивое и популярное лакомство, представляющее собой маленькие бисквитные тортики на палочках. Сделать такой десерт дома совсем не сложно, но в процессе вы столкнетесь с небольшой проблемой: куда ставить палочки со сладкими шариками. Решить этот вопрос вам поможет дуршлаг. В его отверстиях удобно фиксировать палочки с бисквитами до их охлаждения в холодильнике.

2. Идеальная яичница


Яичница с жидким желтком. | Фото: Daily Catchers.

Яичница с жидким желтком. | Фото: Daily Catchers.

Глазунья... Казалось бы, что может быть проще? Однако идеальную яичницу с твердым белком и жидким желтком умеют готовить далеко не все. Первый секрет - не разбивайте яйца сразу на сковородку, делайте это в миску. Так больше вероятности не повредить желтки. Ну, а второй секрет - вода.
Ее нужно добавлять где-то через две минуты после начала готовки, когда белок станет твердым. Когда нальете в сковороду воду, уменьшите огонь, закройте крышку и жарьте еще 1-2 минуты.

3. Скользкие лезвия


Улучшаем скольжение на терке. | Фото: BreakBird.

Улучшаем скольжение на терке. | Фото: BreakBird.

Если вам нужно натереть много ингредиентов, ускорить процесс поможет растительное масло. Смажьте им лезвия терки для лучшего скольжения.

4. Красивые бортики


Красивые бортики пирогов. | Фото: РецептЫ.

Красивые бортики пирогов. | Фото: РецептЫ.

Как известно, все гениальное - просто и мы на Novate.ru с этим полностью согласны. Ярким примером данного утверждения являются пироги, бортики которых украшены при помощи самых простых материалов: бусин и щипцов для мяса.

5. Ажурный декор


Ажурный декор кексов. | Фото: Едальня.

Ажурный декор кексов. | Фото: Едальня.

Используйте чистую кружевную ткань, чтобы создать красивый пудровый декор для тортов и кексов. Просто накройте тканью свежую выпечку, посыпьте пудрой, а потом аккуратно уберите ее.

6. Крепкий кофе


Убрать горечь кофе. | Фото: sneznoe.com.

Убрать горечь кофе. | Фото: sneznoe.com.

Спасти слишком крепкий кофе, который горчит, поможет соль и корица. Непосредственно перед завариванием добавьте к порции кофе щепотку соли и чуточку корицы. Напиток получится очень мягкий и ароматный.

7. Хрустящая выпечка


Хрустящая слоенная выпечка. | Фото: Женская территория.

Хрустящая слоенная выпечка. | Фото: Женская территория.

Хотите, чтобы слоеная выпечка была нежной и хрустящей? Novate.ru рекомендует добавить в тесто немного водки. В процессе выпекания спирт испарится, слегка подсушив тесто. Если хотите придать пирогу пикантный вкус, вместо водки добавьте коньяк, виски и ром.

8. Соус чили


Густой соус чили. | Фото: Onedio.

Густой соус чили. | Фото: Onedio.

Обычно, чтобы загустить соус чили, используют кукурузную муку. Однако ее можно заменить любимыми чипсами. Правда перед добавлением в соус их придется раздробить.

9. Шоколадная глазурь


Глазурь для торта. | Фото: Pinterest, Алимеро.

Глазурь для торта. | Фото: Pinterest, Алимеро.

Топленый шоколад довольно быстро остывает, из-за этого довольно непросто создать красивое ровное покрытие торта. Облегчить процесс поможет обычный фен. Нагревайте им шоколад, равномерно распределяя шпателем по поверхности торта.

10. «Стеклянная» груша


15 простых хитростей, которые выведут готовку на новый уровень

«Стеклянная» груша для декора. | Фото: Pinterest.

Хотите превратить самые обычные бисквиты в кондитерские шедевры, украсьте их кусочками карамелизированной груши. Для этого плоды нужно нарезать тонкими ломтиками и проварить их в течении 10-15 минут в сиропе из воды, сахара и пищевого красителя. После этого кусочки груши нужно просушить в духовке в течении 2-х часов.

11. Шоколадные соты


Шоколадные соты для декора. | Фото: Умкра.

Шоколадные соты для декора. | Фото: Умкра.

С помощью пузырчатой пленки из пузырчатой пленки можно сделать потрясающее украшение для тортов, пирогов и других кондитерских изделий собственного приготовления.

12. Пересоленный суп


Слишком соленый суп. | Фото: Со Вкусом.

Слишком соленый суп. | Фото: Со Вкусом.

Пересоленный суп - вовсе не катастрофа. Спасти блюдо поможет горсть риса. Заверните его в чистую марлю, перевяжите ниткой, опустите в кастрюлю и поварите в течение 15 минут. Рис возьмет на себя излишки соли. После этого мешочек с крупой можно будет вынуть.

13. Мельница для перца


Открыть мельницу для перца. | Фото: wikiHow.

Открыть мельницу для перца. | Фото: wikiHow.

Открыть мельницу для перца поможет кипяток. Опустите ее горлышко на минуту в горячую воду, а после сразу открутите обернув полотенцем. Под воздействием высокой температуры пластик сожмется и крышка легко поддастся.

14. Красивые коржи


Порезать пирог на красивые коржи. | Фото: i Creative Ideas.

Порезать пирог на красивые коржи. | Фото: i Creative Ideas.

Легко и аккуратно порезать свежеиспеченный пирог поможет зубная нить. Она достаточно острая и справится с пушистым тестом лучше любого ножа.

15. Мини-пиццы


Крошечные пиццы. | Фото: LiveInternet

Крошечные пиццы. | Фото: LiveInternet

В формах для кексов можно буквально за пять минут испечь вкусные мини-пиццы. За счет маленького размера процесс их приготовления займет минимум времени, а маленькие пиццы станут потрясной закуской для праздничного стола.

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15 простых хитростей, которые выведут готовку на новый уровень

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15 простых хитростей, которые выведут готовку на новый уровеньПодписаться на мой Instagram
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