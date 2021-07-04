Что посадить на участке, не потратив много сил и времени

Дача моей сестры — просто райские кущи. На шести сотках чего только не растет. Вот только ради всего этого великолепия сестрица пропадает на «полевых работах» с апреля до поздней осени денно и нощно.

Для тех, кто к таким подвигам не готов, мы узнали у специалиста, какие растения вырастут без особого ухода.





Кабачок

Тыква

Ревень и щавель

Зеленый горошек

Редька, репа, редис, рукола, кинза и шпинат

Укроп

Петрушка

Хорошо растет на удобренной плодородной почве. Самое лучшее удобрение — перепревший навоз. Растения лучше всего размещать на расстоянии 70 см друг от друга, а в процессе роста достаточно немного рыхлить почву (хотя и это не обязательно). Самое главное при выращивании кабачка — это сбор молодых плодов, не допуская их перерастания. Тут действует принцип «чем больше собираешь, тем больше растет».Для этой «будущей кареты для Золушки» тоже подойдет плодородный участок. Идеальное место — старая компостная яма. В процессе роста у крупноплодной тыквы следует оставить не больше двух плодов, а остальные цветоносы удалить. Еще не забудьте «прищипнуть» плети после завязи. После такого формирования все питательные вещества будут идти на развитие 1—2 плодов. И это позволит даже в северных условиях вырастить спелую ароматную тыкву.Это многолетние растения. Так что стоит уделить внимание предпосевной закладке удобрения.Высаживать лучше всего рассадой — семена легко найдете в специализированных магазинах. Выбирая место под грядки для этих культур, отдавайте предпочтение затененным участкам огорода. Также не стоит допускать излишнего пересыхания почвы. Весной достаточно одной подкормки навозом или комплексным минеральным удобрением, после внесения которых почву вокруг необходимо взрыхлить и удалить корневищные сорняки.Как и большинство бобовых, он неприхотлив к плодородию почвы. Для этого растения самое главное — полив в первые две-три недели и последующее подвязывание плетей. Высевать его лучше несколько раз за сезон — это обеспечит вкусными плодами до конца лета. Десертные сорта слаще и не содержат пленку на внутренней стороне пластинки.Идеальное время для их посева — вторая половина лета, когда день становится короче, а количество осадков достаточно, чтобы обойтись без полива. Не хотите долго ждать, можете посеять и в начале мая — урожай получите к началу лета. Но в этом случае стоит использовать укрывной нетканый материал для искусственного затенения. Это предотвратит цветение и стрелкование. И приготовьтесь к тому, что придется регулярно поливать эти грядки, чтобы урожай был сочным и сладким.Укроп сильно подвержен грибным заболеваниям. Для посадки выбирайте хорошо освещенные участки. И избегайте загущения. Для этого при посеве кустовых сортов следует соблюдать «социальную дистанцию» в 3—5 см между растениями. Кроме того, в первые две-три недели необходим полив. В дальнейшем же укроп сам добудет себе влагу.Это растение относят к туговсхожим. Поэтому лучше всего высаживать его рассадой. Да, придется повозиться, зато в этом случае вы избежите поиска первых всходов среди густой сорной растительности. Кроме того, для петрушки необходим полив в первые две-три недели. Зато в дальнейшем этим можно пренебречь.