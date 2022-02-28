Загадка древнеримского кубка Ликурга: Нанотехнологии в античном мире?
В Британском музее хранится очень красивый древний экспонат – римский Кубок Ликурга. Но знаменит он в большей степени своими необычными оптическими свойствами. При обычном освещении кубок кажется желтовато-зелёным, а в проходящем свете приобретает глубокий винно-красный оттенок. Лишь в 1990 году ученым удалось раскрыть секрет этих его уникальных свойств, но как такого эффекта смогли добиться в древние времена? Ведь это самые настоящие нанотехнологии…
Кубок Ликурга в Британском музее
Кубок представляет собой так называемую диатрету - колокол с двойными стенками из стекла, покрытый фигурным узором. Высота его – 16.5, а диаметр – 13.2 сантиметра.
Самые ранние из найденных диатрет относятся к I в. н. э., а своего расцвета их производство достигло в III и IV вв. Диатреты в ту эпоху считались весьма дорогими предметами и были доступны лишь богачам. К настоящему времени их найдено около 50 штук, и в основном лишь в виде осколков. Кубок Ликурга – единственная диатрета, так хорошо сохранившаяся.
Предположительно, этот удивительно красивый кубок изготовили в IV веке в Александрии или Риме. Но датировать изделия, выполненные из неорганических материалов, очень сложно, и он вполне может оказаться намного более древним, чем предполагают на данный момент. Место его изготовления также обозначено весьма предположительно, при этом исходили из того, что именно здесь в античные времена процветало стеклодувное ремесло.
Специалисты не пришли к единому мнению относительно назначения этого кубка. Исходя из его формы, многие считают его сосудом для питья. А учитывая тот факт, что цвет кубка меняется также и в зависимости от налитой в него жидкости, можно предположить, что его использовали для определения качества вина, или выяснения – не подсыпан ли в напитки яд.
Есть и другая версия относительно использования диатрет. Cвоеобразная кромка на некоторых сохранившихся экземплярах, а также бронзовое кольцо на одном из них, свидетельствуют в пользу того, что их могли использовать в качестве светильников.
Неизвестным является также, каким образом этот кубок оказался среди сокровищ римско-католической церкви, кто его нашел, где и когда. В 18 веке он попал в руки французских революционеров, которые впоследствии, очень нуждаясь в деньгах, его продали. Кто-то, видимо, для сохранности, приделал к нему основание и ободок из позолоченной бронзы.
В 1845 году артефакт выкупил для своей коллекции банкир Лионель де Ротшильд, а спустя 12 лет он попался на глаза искусствоведу из Германии Густаву Ваагену. Пораженный красотой и необычными свойствами кубка, Вааген стал уговаривать банкира показать это сокровище широкой публике. Наконец тот согласился, и в 1862 году кубок в качестве экспоната на некоторое время выставили в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
После этого кубок опять почти целое столетие находился в частной коллекции. Но исследователи про него не забывали. В 1950 году владелец кубка Виктор Ротшильд, один из потомков банкира, разрешил группе ученых на некоторое время взять его для исследования. Тогда-то и выяснилось, что кубок вовсе не металлический, как полагали до этого, а сделан из стекла, но не обычного, а содержащего слои примесей металлических окисей (дихроического стекла). В 1958 году, уступив многочисленным просьбам, Ротшильд все же сделал доброе дело и продал кубок Британскому музею.
Почему диатрету назвали Кубок Ликурга
Сюжет горельефа на поверхности чаши напоминает один из известных мифов античного мира о царе Ликурге.
Будучи ярым противником возлияний и вакхических и оргий, устраиваемых богом виноделия Дионисом в обществе спутниц-менад, Ликург однажды, не вытерпев, избил их и прогнал со своей территории.
Горельеф на кубке Ликурга: разъяренный царь нападает на Диониса и его свиту. Фото с сайта britishmuseum.org
Оскорбленный Дионис решил отомстить царю за это и подослал к нему одну из своих самых знойных красавиц, нимфу Амвросию, которая обворожила и напоила Ликурга. Опьяневший царь впал в безумство, кинулся вырубать виноградник и в исступлении зарубил свою мать и сына.
Тогда Дионис с сатирами опутали царя, превратившись в виноградные стебли. Пытаясь от них освободиться, Ликург вместо лозы отрубил случайно себе ногу и вскоре умер от потери крови.
Но, возможно, на кубке изображен совсем иной сюжет.
Современные исследования
После того, как кубок передали в музей, у ученых появилось больше возможностей для его изучения. Но, тем не менее, долгое время им не удавалось раскрыть секрет его необычных оптических свойств. Лишь в 1990 году, используя электронный микроскоп, они, наконец, догадались, что все дело в особом составе стекла, из которого он сделан. На миллион частиц этого стекла приходилось триста тридцать частиц серебра и сорок – золота. Причем содержащиеся в стекле серебро и золото имели размеры наночастиц. Только в этом случае стекло обладает способностью менять цвет, которая и наблюдается.
Конечно, сразу возникает вопрос - как древние античные мастера смогли выполнить работу в буквальном смысле на молекулярном уровне, требующую как сложнейшего оборудования, так и высочайшего уровня технологий?
А может быть, кубок Ликурга сделали вовсе не они? И, будучи гораздо более древним, он представляет собой след какой-то неизвестной и канувшей в вечность высокоразвитой цивилизации, предшествовавшей нашей.
Физик Лю Ганн Логан из Университета штата Иллинойс, работающий в сфере нанотехнологий, предположил, что свет или жидкость, попадающие в кубок, вступают во взаимодействие с электронами наночастиц, содержащихся в стекле. Те, в свою очередь, начинают вибрировать с той или иной скоростью, а эта скорость уже и определяет, какой цвет будет у стекла.
Конечно, для проверки этой гипотезы ученые не могли использовать сам кубок, наполняя его различными жидкостями. Для этих целей им пришлось изготовить специальную пластину с аналогичным составом золотых и серебряных наночастиц. И, действительно, оказалось, что в различных жидкостях пластина имела и разный цвет. Так в воде она приобретала светло-зеленый цвет, а в масле – красный. Только вот достичь уровня древних мастеров, изготовивших кубок, ученым не удалось - чувствительность пластины оказалась в сто раз ниже, чем у кубка.
Но, тем не менее, ученые предполагают в дальнейшем с использованием изученных свойств стекла с наночастицами, создавать различные датчики. Так что работа, начатая древними мастерами в этом направлении, продолжается.
Было обнаружено еще несколько подобных стеклянных «хамелеонов», но все они уступают по красоте знаменитому кубку.
Фрагмент римской диатреты в отраженном (слева) и проходящем свете. Длина 6,5 см, ширина 9 см. Британский музей. Фото с сайта britishmuseum.org
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