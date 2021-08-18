7 любопытных фактов о рататуе

Рататуй — овощное рагу бедняков-южан, сегодня оно завоевало любовь не только французов, но и всего мира.







1. Слово «рататуй», согласно «Историческому словарю французского языка», впервые упоминается в 1778 году. Оно состоит из двух частей: rata — «еда» и touille — «перемешивать».



2. Считается, что классический рецепт рататуя (репчатый лук, разноцветный болгарский перец, цукини, баклажаны и помидоры) впервые появился в Ницце в конце XIX века, но не имени повара, ни точного названия ресторана история не сохранила. Как правильно резать овощи — кружочками или кубиками, — единого мнения не существует. Все зависит от времени, которое вы готовы потратить на приготовление. Кубики готовятся быстрее.







3. Предшественник рататуя — блюдо под названием «боэмьен де легюм», что вольно можно перевести с французского как «овощи по-цыгански». В течение нескольких столетий его готовили бедные крестьяне на юге Франции: в Лангедоке и Провансе. Овощи быстро и изобильно росли под жарким южным солнцем.



4. Хотя рататуй считается овощным блюдом, некоторые хозяйки в Лангедоке добавляют в него для сытности кусочки копченого сала (лярдон), точно так же, как в соседней Испании кусочки мяса или сала нередко кладут в гаспачо.

Ингредиенты на 6 порций

Способ приготовления