Неизвестные достопримечательности: одно из самых старых кладбищ в Европе

Надгробья на Старом еврейском кладбище в Праге.
С древних времён евреи называли кладбище садом. Попадая на еврейское кладбище в Праге, понимаешь почему. Старые деревья, могилы, заросшие травой, бесчисленное количество надгробий – лабиринт судеб, от которых остались только камни. Камни накренились от старости, дожди и ветер стёрли имена, а с ними и воспоминания.
Еврейское кладбище в Праге, расположенное в районе квартала Йозефов, считается одним из самых старых подобных мемориалов в Европе. Захоронения здесь проводились уже в первой половине XV века и вплоть до 1786 года. Сегодня это кладбище, окружающее старую синагогу, - одно из популярных туристических мест.
Последствия отсутствия свободного места на протяжении трех столетий.
Одно из самых ранних надгробий на еврейском кладбище Праги - надгробие раввина Авигдора Кара, которое датируется 1439 годом. А первое первое письменное упоминание о кладбище относят к 1438 году. Последнее же захоронение произошло через 348 лет.
Надгробия прямоугольной формы с различными верхушками.
На кладбище покоятся около 100 тысяч евреев. Из-за недостатка места на протяжении веков могилы приходилось размещать друг над другом. В некоторых местах встречаются двенадцать таких слоев захоронений.
С середины 15-го века, документирование надгробий велось непрерывно.
Др сегодняшнего дня на кладбище сохранились около 12000 надгробий, многие из которых украшены животными и растительными мотивами. Именно здесь черпали вдохновение многие литераторы, которые писали о евреях.
Изначально существовало около 8000 эпитафий.
В еврейской вере запрещено изображать мертвых людей, поэтому вместо обычных для христианских кладбищ изображений покойных, надгробия характеризуют умерших путем различной символики, подчеркивая их образ жизни, характер, имя или профессии. К примеру, могилы музыкантов украшены скрипками, ножницы указывают на то, что здесь покоится портной, символ короны встречается на могилах самых образованных людей, а фигурка животного в основном означает фамилию умершего человека.
Синагога на Старом еврейском кладбище.
Интересно, что во время Второй мировой войны, Гитлер, несмотря на все свою ненависть к евреям, приказал оставить старое кладбище нетронутым. Считается, что он якобы хотел сделать его "музеем вымершей расы". "Музей" должен был официально открыться после того, как в Европе были бы убиты все евреи.
Кладбище закрылось в 1787 году.
Здесь были похоронены многие известные евреи: раввин Йегуда Лива Бен Бецалель-Махарал, раввин и ученый Авигдора Кара, а также Мордехай бен Самуэль Майзель - предприниматель и бывший 16-й еврейский мэр города, который построил частную синагогу.
Мемориал на Старом еврейское кладбище.
Одной из самых посещаемых могил является могила раввина Иегуды Лоу, который жил в XVI веке и, как гласят предания, создал искусственное глиняное существо под названием Голем. Согласно легенде, Голем сражался на стороне евреев в тяжёлые времена, но позже стал неуправляемым и кровожадным, поэтому его уничтожили.
Готика, ренессанс, барокко, рококо.
Зачастую посетители попадают на кладбище из Пинкасовой синагоги, которая сегодня является памятником жертвам Холокоста. Люди оставляют на надгробиях молитвы, написанные на маленьких кусочках бумаги.
Ещё один интересный факт – в дальнем углу возле стены находится маленькое надгробье, осевшее под землю и заросшее плющом. Надпись на нём прочитать невозможно, но старые люди утверждают, что в первых словах было упоминание о собаке. Рассказывают, что однажды кто-то бросил через ограду кладбища мёртвого пса, желая осквернить священное место. Но мудрый раввин Лев сказал, что всё, что попало на кладбище, должно там остаться. И пса похоронили среди людей.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии