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Случайные уличные фотографии, которые получились благодаря игре света и тени


Случайные уличные фотографии, которые получились благодаря игре света и тени

Пока Бэнкси уничтожает свои картины на глазах ошарашенной публики, а Никас Сафронов пишет портрет очередной знаменитости за миллион, природа создаёт свои шедевры без лишней шумихи и абсолютно бесплатно. И ничего, кроме солнечных лучей и предмета, который отбрасывает тень. Манхэттен, профиль Дональда Трампа, силуэты обнажённых женщин – даже не верится, что всё это создала природа абсолютно без участия человека.

1. Полосатое кафе


Нынче мода на полоску во всем.

Нынче мода на полоску во всем.

 

2. В Шотландии даже тени патриотичны


В зависимости от времени суток тротуарная плитка меняет рисунок узора.

В зависимости от времени суток тротуарная плитка меняет рисунок узора.

 

3. Игра света и воображения


Пачка салфеток и флакон превратились в задумчивого человека.

Пачка салфеток и флакон превратились в задумчивого человека.

 

4. Чудо-чулочки


Тень от забора создает необычную иллюзию на ногах.

Тень от забора создает необычную иллюзию на ногах.

 

5. Один дома


Силуэт, напоминающий Дональда Трампа.

Силуэт, напоминающий Дональда Трампа.

 

6. Работа под прикрытием


Шпион в засаде.

Шпион в засаде.

 

7. Город на воде


Силуэты небоскребов бороздят водные просторы.

Силуэты небоскребов бороздят водные просторы.

 

8. Жизнь в полоску


Яркие лучи света, падая под углом, разукрасили все вокруг в черно-белые полосы.

Яркие лучи света, падая под углом, разукрасили все вокруг в черно-белые полосы.

 

9. Биг-Бен


Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне бросает тень на мостовую.

Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне бросает тень на мостовую.

 

10. Пернатые друзья


Посчитай, сколько птичек на картине?

Посчитай, сколько птичек на картине?

 

11. Мультипликационный герой


Игра воображения.

Игра воображения.

 

12. Кружевное дерево


Ажурный узор соткан из лучей солнца и листьев.

Ажурный узор соткан из лучей солнца и листьев.

 

13. Необычные тени


Забавная игра света и тени.

Забавная игра света и тени.

 

14. Бумажная колибри


Силуэт птицы - это обман зрения.

Силуэт птицы - это обман зрения.

 

15. Колесо обозрения


Теневое отображение от колеса создает паутину на доме.

Теневое отображение от колеса создает паутину на доме.

 

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Случайные уличные фотографии, которые получились благодаря игре света и тени

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Случайные уличные фотографии, которые получились благодаря игре света и тениПодписаться на мой Instagram
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