10 лучших мотоциклов за последний год

Брутальные байки этого ода.
Поклонники байков, трепещите! За последнее время производители мотоциклов поспешили выпустить на рынок массу интересных новинок. Есть чему удивиться и в плане мотодизайна, и в плане технических возможностей. В нашем обзоре 10-ка мотоциклов, которые увидели свет за последний год.
1. Suzuki SV650
Возрожденная модель.
Цена базовой комплектации: $ 7900
Немногие мотоциклы пользуются настолько массовой популярностью, как SV650, поэтому компания Suzuki решила переделать оригинальную модель 1999 года. Стиль нового байка стал более ретро, по сравнению с предыдущей моделью. Двигатель и рама SV остались неизменными, но инженеры Suzuki говорят, что фактически были изменены более 140 частей байка. Мощностьсоставляет около 75 лошадиных сил, но при этом общий вес мотоцикла был уменьшен, т. е. он будет еще более управляемым.
2. Indian Scout Sixty
Очень любимый байк.
Цена базовой комплектации: $ 8999
Возрождение бренда Indian стало огромным успехом для материнской компании Polaris, а в основе этого возрождения лежали столь любимые сегодня байки Scout. Тем не менее, Scout со1133-кубовым движком мощностью в 100 лошадок стоит чуть более $ 11 000. Сегодня в продаже появились более доступные Scout Sixty, которые стоят на 2 с лишним тысячи долларов дешевле. При этом у них немного меньше двигатель (1000 кубиков), а также 5 передач вместо шести.
3. Ducati Scrambler Sixty2
Уникальное сочетание.
Цена базовой комплектации: $ 7995
Ducati Scrambler горячо обожаем среди настоящих любителей байков. Это уникальное сочетание дёрт-байка старой школы с минималистским уличным байком. В этом мотоцикле есть только одна плохая черта — он стоит довольно дорого. Цена на Scrambler со всеми стайлинговымидополнениями составляет около $ 12000. Но есть одна модель, цена которой гораздо доступнее - менее чем за $ 8000 можно приобрести Sixty2, который выглядит не менее "круто", но оснащен 399-кубовым двигателем с воздушным охлаждением мощностью 41 л.с., вместо гораздо более сильного 800-кубового двигателя, который используется в большинстве моделей. Sixty2 - может быть, и не самый быстрый Ducati, но он прекрасно подойдет для новичков и любителей данного бренда.
4. Kawasaki Z800
Модель-конкурент.
Цена базовой комплектации: $ 8399
Новый Z800 должен стать прямым конкурентом Yamaha FZ-09, который был выпущен в прошлом году. Данная модель предназначена для той же аудитории, что и Yamaha, а именно — для желающих приобрести урезанную спортивную машину, которая будет использоваться для ежедневных поездок по городу.
5. Triumph Bonneville Street Twin
Для городов и шоссе.
Цена базовой комплектации: $ 8700
Байки Bonneville - новой линейки производителя Triumph — были изначально сделаны в стиле ретро. В 2016 году классические английские машины получили полную модернизацию и были укомплектованы более сильными двигателями и улучшенным шасси. Наиболее дешевым вариантом станет Bonneville Street Twin, который можно приобрести за $ 8700. Несмотря на то, что байк выглядит старым, это вовсе не означает, что он не оборудован последними технологиями. К примеру, в английском мотоцикле есть USB порт зарядки под сиденьем и даже система контроля тяги.
6. Yamaha SR-400
И снова классика.
Цена базовой комплектации: $ 5990
Мотоциклы, подобные Bonneville, только выглядят как ретро, но используют современныетехнологии. Но некоторые байки действительно являются настоящей классикой. К примеру,Yamaha SR-400 была настоящим хитом, когда дебютировала на рынке в 1970-е годы. Не так много изменилось с тех пор. 2015 году этот мотоцикл был переиздан в Соединенных Штатах практически без изменений.
7. KTM Duke 390
Лучший на бездорожье.
Цена базовой комплектации: $ 4990
Гоночные корни КТМ сразу же чувствуются, как только заводишь этот байк. При этом, Duke 390 великолепно чувствует себя на бездорожье. Основные фишки мотоцикла — мощный 373-кубовый движок, очень отзывчивое шасси и довольно низкий вес.
8. Star Bolt C-Spec
Для крутых парней.
Цена базовой комплектации: $ 8690
Подразделение компании Yamaha Star, которое производит мотоциклы-круизеры, выпустило Bolt в 2014 году в качестве недорогого конкурента легендарного Harley Sportster. Он быстро стал бестселлером компании. В этом году на рынке появился Bolt C-Spec, который имеет более спортивный стиль и отчетливые нотки ретро. C-Spec использует тот же 942-кубовый V-Twin, что и предыдущая модель, но настройки подвески лучше подходят для виражей. Стоит отметить, что это по-прежнему тяжелый круизер, и поэтому он не будет резво вести себя на извилистых дорогах, как специализированные спортивные мотоциклы.
9. Honda CBR300R
Спортивный мотоцикл.
Цена базовой комплектации: $ 4719
В отличие от некоторых производителей мотоциклов, Honda делает спорт-байки вполнедоступными для большинства людей. Модель CBR250R была настоящим прорывом и она быладостаточно легкой для гонщиков-новичков. Новый CBR300R предназначен на смену предыдущей модели и был немного усовершенствован. Также стоит отметить, что эта недорогая и юркая Honda оснащена ABS, поэтому прекрасно чувствует себя на дороге даже в дождь.
10. Harley-Davidson Softail Slim
Большой мотоцикл.
Цена базовой комплектации: $ 14899
Цена на большие мотоциклы Harley, как правило, просто зашкаливает. Приятным исключением является новый Softail Slim. Конечно, 15 тысяч долларов, это не дешево. Но это самый дешевый способ сесть в седло настоящего Harley.
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