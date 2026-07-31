6 секретов уюта итальянских квартир, которые легко можно адаптировать под наши интерьеры



Фото: ecodm.ru Фото: ecodm.ru

Даже самые скромные итальянские дома выглядят тепло, уютно и привлекательно. Это не про стиль во всем его проявлении, а про место, в котором хочется жить: готовить завтраки, принимать гостей, сидеть с семьей перед телевизором и смотреть любимое ток-шоу. В чем же секрет такой душевности и очарования? Даже самые скромные итальянские дома выглядят тепло, уютно и привлекательно. Это не про стиль во всем его проявлении, а про место, в котором хочется жить: готовить завтраки, принимать гостей, сидеть с семьей перед телевизором и смотреть любимое ток-шоу. В чем же секрет такой душевности и очарования?Читайте в статье Novate.ru.

Секрет 1: Натуральные материалы



Деревянный комод и плетеный стол со стульями Деревянный комод и плетеный стол со стульями

Несмотря на некую хаотичность итальянских интерьеров, жители очень внимательно относятся к тому, какие именно материалы используются для оформления их домов. Здесь нет места дешевым имитациям и недолговечным материалам, вроде ДСП или пластика. Главенствующую позицию занимают именно натуральные материалы: камень, керамика, дерево, хлопок, лен, ротанг и пр. Итальянцы не пытаются сделать свой интерьер более дорогим или стильным – они просто стараются быть ближе к природе, наполнить дом теплом и уютом. И это работает! Поэтому если вы хотите добиться того же эффекта, обязательно используйте натуральные материалы.

Они необязательно должны быть дорогими. Например, вместо натурального камня можно использовать керамогранит, имитирующий его. Главное – подбирать качественные реплики, которые визуально сложно отличить от оригинала. Также отличным решением станет плетеная мебель или корзины для хранения, мраморные столешницы, терракотовая плитка и пр. Такие детали делают обстановку квартиры глубокой, динамичной, индивидуальной и невероятно теплой.

Секрет 2: Сердце дома – кухня



Кухня может быть как в современном стиле, так и в аутентичном Кухня может быть как в современном стиле, так и в аутентичном

Многие воспринимают кухню исключительно как функциональную составляющую интерьера, но для итальянцев – это сердце дома.

Секрет 3: Природные средиземноморские оттенки



Цвета, характерные для итальянских интерьеров Цвета, характерные для итальянских интерьеров

Еще один важный пункт в создании уюта – это цветовая гамма. Итальянцы выбирают природные, солнечные оттенки, характерные для стран Средиземноморья. Среди них голубой, терракотовый, белый, оливковый, песочный. Такие цвета ассоциируются с морем, небом, пляжами, пейзажами знаменитой Тосканы. Они дарят покой и умиротворение, не утомляют взгляд и не надоедают через год. Кроме того, оттенки прекрасно сочетаются между собой и гармонично объединяют пространство в единое целое. Если вы не знаете, какую цветовую гамму подобрать для своей квартиры, возьмите на заметку именно эту.

Серкрет 4: Винтажные предметы



Винтажные предметы хранят историю Винтажные предметы хранят историю

Одной из главных деталей итальянского интерьера являются элементы старины. Местные жители в целом очень трепетно относятся к истории и своим корням, поэтому один и тот же предмет интерьера может переходить из поколения в поколения. Фамильный шкаф, зеркало в потертой раме, керамическая посуда ручной работы, старинный комод – эти и другие винтажные вещи часто встречаются в итальянских квартирах. Интересно, что даже если обстановка квартиры будет современной, антикварные предметы будут смотреться здесь очень гармонично. Итальянцы умеют гармонично обыгрывать обстановку, не превращая квартиру в музей.

Именно эти вещи делают пространство индивидуальным, наполняют его характером, историей и личной памятью. Поэтому если у вас есть мебель, которая перешла по наследству от бабушки или родителей, не смешите выбрасывать ее. Попробуйте отреставрировать, заменить фурнитуру, возможно, даже покрасить, а затем вписать в интерьер своей квартиры.

Секрет 5: Зоны для отдыха



Разные варианты зон отдыха Разные варианты зон отдыха

Итальянцы любят отдыхать, поэтому обязательно создают в своей квартире уголок, который бы идеально подходил для релакса. Это не обязательно должна быть большая терраса или отдельная комната. Достаточно кресла с торшером и парой книжных полок в углу, низкого дивана с мягкими подушками, широкого подоконника, дополненного матрасом и пледом. Здесь приятно почитать книгу, выпить кофе или просто посидеть в тишине после тяжелого рабочего дня.

Главное при оформлении такой зоны – создать ощущение покоя, расслабленности, полного отсутствия каких-либо формальностей. Пространство не должно быть перегружено функциональными деталями, в приоритете свет, воздух, приятный на ощупь текстиль и другие поверхности, с которыми хочется взаимодействовать.

Секрет 6: Свет



Свет на разных уровнях. / Фото: airbnb.ru Свет на разных уровнях. / Фото: airbnb.ru

Важным элементом итальянского дизайна является искусственное освещение. Здесь практически никогда не используют холодное освещение, разве что в рабочих зонах. В приоритете теплый, мягкий, рассеянный свет. Итальянцы не ограничиваются одной потолочной люстрой. В их квартирах обязательно есть бра, торшеры, лампы с текстильными абажурами, винтажные светильники, которые создают уютную камерную атмосферу. Свет здесь выполняет не только свою основную функцию, но также используется для зонирования квартиры. Благодаря такому подходу человек может подсветить конкретный участок комнаты, вместо того, чтобы включать свет на всей площади.