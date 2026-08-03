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Жизнь наоборот: какие необычные вещи происходят в Австралии

Фото: www.freepik.com.
Фото: www.freepik.com.

Жизнь по другую сторону экватора и правда кажется нам какой-то перевернутой. Забавный факт: если в Яндекс вбить поиск по Австралии, то значок перевернется. Это ли не знак, что у них все наоборот? Шутка, конечно же. Но сегодня мы хотим познакомить вас с необычными традициями австралийцев.
Например, кто поверит, что люди могут жить под землей или указывать религию: джедай? А австралийцы могут. Не верите? Тогда скорее читайте нашу сегодняшнюю статью.

1. Перепись населения и Джедай


Здесь готовы поддержать любую религию. / Фото: www.freepik.com.
Здесь готовы поддержать любую религию. / Фото: www.freepik.com.


Невероятно, но факт. В Австралии при переписи населения многие австралийцы указали в графе религии джедайство. Это реальный зафиксированный факт. Причем государство приняло их позицию. То есть там на полном серьезе лежат данные переписи людей, которые верят в Джедаев.

Все началось с массового флэшмоба, который австралийцы запустили после выхода легендарного фильма. Вскоре многие фанаты так увлеклись этой вселенной, что везде говорили о своей принадлежности к джедайству. И как итог: теперь официально можно признать своей религией поклонение Джедаю.

2. Город под землей


Спасаются от жары под землей. / Фото: www.freepik.com.
Спасаются от жары под землей. / Фото: www.freepik.com.


Это звучит как истории из старых легенд, где людям приходилось спасаться от чудовищ под землей. Но для австралийцев это обыденность. Кубер-Педи является шахтерским городом на юге Австралии. Именно там люди строят свои дома под землей.

На самом деле это вынужденная мера. Дело в том, что климат южных городов очень суров.
Конкретно в этом городе температура порой доходит до пятидесяти градусов жары. Переносить ее очень сложно. Именно поэтому австралийцы начали строить дома прямо в шахтах под землей. Только благодаря этому, в Кубер-Педи стало возможно комфортно жить.

3. Новый год на пляже


Новый год без снега. / Фото: www.freepik.com.
Новый год без снега. / Фото: www.freepik.com.


Вспоминая Новый год и Рождество, мы неизменно думаем о заснеженном городе и украшенной елке. Вот только к австралийцам это никак не относится. Они празднуют наступление Нового года на пляже. Здесь жарят барбекю и осваивают серфинг.

Никакого снега, елок и оленей. Только шутники в костюме Санты, что покоряют волны океана. Для австралийцев это обычное дело – встречать Новый год под палящим солнцем. А для нас такой праздник кажется почти кощунственным.

4. Слишком много кенгуру


Кенгуру в два раза больше чем людей. / Фото: www.freepik.com.
Кенгуру в два раза больше чем людей. / Фото: www.freepik.com.


Все мы знаем, что Австралию называют страной кенгуру. И не просто так. Интересно, что здесь примерно пятьдесят миллионов кенгуру. А знаете, сколько людей? Двадцать шесть миллионов. То есть на каждого человека приходится по два животного. Удивительно.

На самом деле австралийцы давно привыкли к такому множеству кенгуру. Они для них, как для нас голуби. Причем кенгуру спокойно может выпрыгнуть на дорогу и даже забрести на чей-то задний двор. Вот только в этом случае стоит быть настороже. Эти животные только выглядят милыми, а на деле кенгуру может сильно ударить и поцарапать человека. Хотя, может быть, не со зла.

5. Розовые озера


Невероятная красота. / Фото: www.freepik.com.
Невероятная красота. / Фото: www.freepik.com.


Всем любителям розового цвета посвящается. Это, кстати, не фотошоп. В Австралии действительно есть озера ярко-розового цвета. Невероятное зрелище, которое в очередной раз доказывает, что у них все не как у нас.

Хиллиер – одно из самых популярных розовых озер. Такой насыщенный оттенок у них из-за микроорганизмов. Так же сильно влияет высокая соленость воды. Увидев эту невероятную красоту, хочется немедленно к ней прикоснуться. Однако мы не советуем купаться в таких озерах. Это может быть небезопасно. Как и многое у австралийцев. Все-таки они очень сильно отличаются от нас.

источник
Ссылка на первоисточник
яндекс (yandex)