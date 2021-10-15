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Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов

Уникальное крепление броши к одежде больше не оставит проколов на одежде. Такую брошку сможет сделать каждый!
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Для броши понадобится, конечно, сама вышитая заготовка.
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Заготовка обрезается с запасом 1 см по краям. По размеру броши вырезается два куска пластика: потоньше и потолще.
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Более толстый пластик вставляется внутрь, а ткань сшивается вручную.
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Далее на клей-момент приклеивается более тонкий пластик, чтобы закрыть нитки. Теперь подготовьте круглые магниты нужного размера. Они продаются в любом магазине для рукоделия.

Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Приклейте магнит к основе сзади. Далее, нанесите клей-момент и приклейте к эко-коже. Вырежьте.
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Теперь, взяв иглу, нитки и бисер, обшейте вокруг брошь.
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Такую же работу повторите со вторым магнитом. Вырежьте из эко-кожи два кусочка, обклейте ими магнит.
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Затем обшейте вокруг бисером. Вот что получится:
Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Так брошь крепко будет держаться на одежде и не оставит проколов!

Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов
Подробнее о том, как сделать магнитное крепление броши к одежде, смотрите в видео ниже:


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