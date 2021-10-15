Уникальное крепление броши к одежде без булавок и проколов

Уникальное крепление броши к одежде больше не оставит проколов на одежде. Такую брошку сможет сделать каждый!





Для броши понадобится, конечно, сама вышитая заготовка.



Заготовка обрезается с запасом 1 см по краям. По размеру броши вырезается два куска пластика: потоньше и потолще.



Более толстый пластик вставляется внутрь, а ткань сшивается вручную.



Далее на клей-момент приклеивается более тонкий пластик, чтобы закрыть нитки. Теперь подготовьте круглые магниты нужного размера. Они продаются в любом магазине для рукоделия.





Приклейте магнит к основе сзади. Далее, нанесите клей-момент и приклейте к эко-коже. Вырежьте.



Теперь, взяв иглу, нитки и бисер, обшейте вокруг брошь.



Такую же работу повторите со вторым магнитом. Вырежьте из эко-кожи два кусочка, обклейте ими магнит.



Затем обшейте вокруг бисером. Вот что получится:



Так брошь крепко будет держаться на одежде и не оставит проколов!





Подробнее о том, как сделать магнитное крепление броши к одежде, смотрите в видео ниже:

