Предметы советского интерьера, которые кажутся странными на сегодняшний день

В далекие советские времена, в каждом доме можно было встретить некоторые украшения интерьера, которые стали настоящими символами эпохи. В Советском Союзе доступ к многим предметам был ограничен, люди всё равно находили способы создать уют и комфорт в своих домах. Сейчас некоторые вещи того времени выглядят морально устаревшими или совершенно непрактичными, однако, тогда считались настоящей роскошью.
Первым украшением, которое не могло не присутствовать в каждом доме, была чеканка. Это произведение советской промышленности, выполненное из меди или бронзы, всегда вызывало особый интерес у людей. Чеканки различных форм и размеров, украшенные изображениями советских символов или мотивами природы, были популярными подарками на дни рождения и свадьбы. Особенно часто можно было увидеть их на стенах в спальне - девушка гладящая волосы, или сидящая рядом оленем, иногда это могла быть вертикальная картина с дудочником, иногда там был изображен олимпийский мишка; а иногда вешались и на дверях туалета, где необычные амуры или писающий мальчик придавали интерьеру некую игривую нотку.
Чеканка /Фото:auction.ru
Вторым украшением, которое можно было найти в советских домах, были цветы. Живые цветы являлись неотъемлемой частью интерьера почти в каждом доме. Часто они висели на стенах в специальных белых подставках, которые, к сожалению, не всегда были удобными. При поливе цветов часто случалось так, что подставки переворачивались, и цветочный горшок мог вывалиться. Тем не менее, других настенных подставок для цветов не было в свободном доступе, и поэтому подобные неудобства в поддержании цветочных композиций приходилось терпеть.
Подоконники также были украшены цветами, преимущественно геранями и фиалками, чтобы создать яркий и уютный образ. В случае достаточной площади в квартире, не могло обойтись без великолепных экзотических фикусов, которые придавали атмосферу особой элегантности и шарма.
Зелень в доме /Фото:krause74.ru
Отдельно следует уделить внимание коврам, которые стали символом благосостояния в советское время. Шерстяные ковры восхищали своей красотой и тщательной работой. При производстве ковров на наружной стороне вышивались различные узоры и рисунки, которые навевали мысли о медитации перед сном своими «лабиринтами». Мода на эти ковры была так велика, что они украшали каждую комнату, а порой даже использовались и для пола. В основном ковры были красного цвета, что придавало им особую изысканность и роскошь.
Много ковров признак богатства /Фото:mykaleidoscope.ru
После окончания войны в стране появились первые гобелены с величественными оленями, они были немецкими трофеями. Население страны очень быстро приняло такую красоту и с удовольствием стало вешать на стены. Чуть позже было организовано и собственное производство таких гобеленов. Каждый гобелен увлекал в свою неповторимую сказку, где главным героем неизменно был бесстрашный олень. Их стоимость оказалась значительно меньше, нежели традиционных ковров, потому они покупались гораздо чаще. Однако, несмотря на эту выгоду, мягкость материала приводила к тому, что они довольно быстро изнашивались от постоянного взаимодействия с руками, пальцами и прочими предметами. Но, основным материалом не был плюш, а велюр.
Ковры с оленями /Фото:mykaleidoscope.ru
Особую ценность представляли редкие мотивы на таких гобеленах, которые ярко выделялись среди остальных сюжетов с оленями и подчеркивали уникальность приобретенного ковра. Например, можно было встретить экземпляры с изображением трех великих богатырей, где Илья Муромец, отрывая руку от меча, взирал вдаль сквозь пальцы, освещенные солнечными лучами.
Также нередко встречались ковры с изображением девушек, отдыхающих у реки, где маленький мостик разделял их от мирно пасущегося скота, а по воде весело плыли домашние гуси. Даже в коврах отражались ценности и идеалы, присущие тем временам.
Особое внимание заслуживали изысканные павлины, стоящие в профиль друг напротив друга. Вокруг них расстилалась ярко-синяя вода, а растения, окружающие павлинов, испускали буйную пахучую зелень. Далеко вдали, величественный и старинный замок возвышался над горизонтом.
Ковёр с павлинами /Фото:antonia.lv
Вязаные крючком салфетки оказались таким же символом эпохи. Эти нежные и изящные изделия стали настоящим украшением советского быта. Часто встречались на телевизорах, журнальных столиках и обеденных столах. Модные дизайны и оригинальные узоры привлекали взгляды и создавали атмосферу теплоты и комфорта в доме.
Вязааня салфетка /Фото:vladimir.bezformata.com
Камыш и другие букеты из сухих цветов. Эти натуральные композиции были весьма популярны в советских квартирах. Люди самостоятельно создавали букеты из сухих цветов, таких как камыш, метелки, ветки и красивый оранжевый физалис. Они украшали стены и полки, отлично смотрелись в вазах, наполняя пространство природными и теплыми оттенками прошедшего лета. Затем пошли слухи о неблагоприятной энергетике камыша в доме, и некоторые пристальные советские хозяйки избавились от таких икебан. Но букеты из других сухих растений сохраняли свою популярность и продолжали радовать взгляды многих людей.
Рога — необычный предмет интерьера, он его можно было встретить только в особенных советских домах. Рога были экзотическими и недоступными - их не продавали, их нужно было либо самостоятельно добыть при охоте, либо приобрести у людей, занимающихся её. В некоторых квартирах они использовались просто как крутая вешалка для курток и головных уборов.
Рога использовали как вешалку /Фото:pro-dachnikov.com
Это были времена, когда даже в мелочах можно было ощутить комфорт, волшебство и воспоминания о море. Ракушки привезённые или купленные из южных морей, большие и маленькие, украшали полку в серванте или стенке. Эти красивые морские сувениры не только придавали интерьеру неповторимый шарм, но и создавали возможность окунуться в морскую атмосферу прямо у себя дома. Было принято взять одну из них в руки, и послушать звук моря, приложив к уху.
В каждой квартире, будь она хрущевкой или коммуналкой, обязательно где-нибудь висел японский календарь. Морякам удалось привезти их с собой, их можно было найти даже у перекупщиков. Японский календарь стал неотъемлемой частью интерьера и представлял собой настоящую моду, эстетику и уникальность. Он сопровождался красочными картинами японок в национальных кимоно, создавая мистическую и загадочную ауру вокруг себя.
Японский календарь /Фото:dzen.ru
Неотъемлемой частью советского интерьера были также фотообои, с изображением леса, елей, берез, рек и полянок. Бумажные обои, занимающие целую стену, не только заменяли картину или часы, но и добавляли ощущение тех самых прекрасных моментов, которые можно было испытать на природе. Благодаря фотообоям, возможно было превратить даже самую обычную комнату в укромный лесной уголок, где усталый ум мог отдохнуть и набраться новых сил. Но, увы, обои были бумажными и чтобы поклеить их нужно было приложить немало сил, они очень легко рвались.
Фотообои смотрелись выгодно /Фото:mirlandshaft.ru
Одним из ярких примеров являются огромные настенные часы в виде наручных часов. В СССР они были очень популярны и привлекали к себе внимание своей необычной формой.
Еще одной излюбленной деталью в интерьере советских домов была люстра «каскад». Ее висячие элементы, наподобие «под хрусталинки», придавали помещению особый шарм. Игра света, преломленного на этих детальках, создавала красивые отражения и придавала помещению еще больше нарядности. Главное правило - не потерять ни одной висюльки, чтобы сохранить всё её очарование.
Люстра каскад /Фото:iriani.ru
Также в СССР была популярна радиола. Да, это было дорогое удовольствие, но оно стоило каждого потраченного на нее рубля. Полированное дерево, изящные изгибы и возможность наслаждаться музыкой делали радиолу неотъемлемой частью интерьера. А еще она могла выполнять роль красивого столика, на котором можно было поместить вазы с сухоцветами или стоял дисковой телефон.
Весь этот декор, олицетворяющий уют по-советски, можно увидеть и по сей день во многих квартирах. В те времена уют был создан простыми, но стильными предметами интерьера. Вспоминая об этих вещах можно ощутить дух того времени и отдать должное творческому вкладу советских мастеров, которые создавали эти уникальные предметы интерьера.
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