  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

7 пород собак, которые смогут одолеть волка в схватке




из наиболее опасных хищников во всем мире является волк. Сильный, смелый, быстрый, он даже в одиночку может нести для человека или другого животного очень серьезную угрозу. Но есть некоторые породы собак, которые вполне способны справиться с таким сильным противником.

Есть некоторые породы собак, которые вполне способны справиться с таким сильным противником, как волк / Фото: m.fishki.net

 

1. Хотошо


Размеры не мешают хотошо делать резкие броски и двигаться практически молниеносно / Фото: doggav.ru

Этот универсальный пес – бурят-монгольский волкодав. В Бурятии собак задействуют в охоте. Кроме того, они являются замечательными охранниками стад. У огромного пса длинная шерсть, он очень ловкий и обладает немалой силой. Он самодостаточен и неравнодушен к воде, отличный пловец, идет на контакт и поддается дрессуре. Размеры не мешают ему делать резкие броски и двигаться практически молниеносно.

 
Первым этот великан агрессию не проявляет ни при каких обстоятельствах / Фото: pets-expert.ru

 

Но первым этот великан агрессию не проявляет ни при каких обстоятельствах. По своей натуре он очень ласковый, любит играть и предан хозяину, очень благосклонен к детям. Они отличные няньки для малышей. Зорко следят за непоседами, охраняют, защищают, играют.

2. Русская псовая борзая


Несколько борзых волка могут не просто загнать, но и победить в схватке / Фото: natalyland.ru


 

Собака имеет вытянутое тело, внешне выглядит элегантно и изящно. Казалось бы, какую угрозу она может представлять для лесного хищника. Но главное достоинство пса – скорость. В коротком разгоне, на рывке она составляет до ста километров в час. В обычном же состоянии – до 60 километров. К тому же, русская борзая умеет мыслить, обладает удивительной гибкостью и смелостью.
Несколько борзых волка могут не просто загнать, но и победить в схватке.

3. Ирландский великан


Нелюбовь, граничащая с ненавистью к хищникам, в частности к волкам, у ирландского великана генетическая / Фото: fishki.net

 

Этот волкодав в холке нередко достигает до 80 сантиметров. Если же он станет на задние лапы, то человек намного ниже его. Эта порода является ирландским символом и талисманом, причем неизменным, Королевского ирландского полка. Каждый год на день Святого Патрика этот хвостатый «гвардеец» получает от самой королевы небольшой трилистник.

Нелюбовь, граничащая с ненавистью к хищникам, в частности к волкам, у него генетическая. Дома собачки само совершенство – очень ласковые, добрые и умные. Но при виде волка они превращаются в злых агрессивных зверей, которые возвращаются в свое нормальное состояние только после полного уничтожения противника. Что касается обычной жизни, то эти псы очень любят своего хозяина. Им присущи такие черты, как терпение и флегматичность.

4. Пиренейская горная


Пиренейская горная - мощный, абсолютно белоснежный лохматый пастух с врожденным инстинктом защитника / Фото: usobaki.com

 

Мощный, абсолютно белоснежный лохматый пастух с врожденным инстинктом защитника. Если грозит опасность, пес становится совершенно бесстрашный. Он может не только волка атаковать, но и на медведя броситься. Этой породе много веков – одна из самых древних.

5. Кавказская овчарка


Кавказские овчарки умеют строго разделять всех людей на две категории: «свои» и «чужие» / Фото: purinaone.ru

 

Собаки этой породы умеют строго разделять всех людей на две категории: «свои» и «чужие». К тем, кто им не знаком, относятся с большим недоверием и могут проявить агрессию по отношению к ним. Кавказский народ именно поэтому держит их как защитников и серьезных охранников. Если есть хоть какая-то угроза для охраняемой ими территории или хозяина, собака делает резкий рывок и попытку свалить предполагаемого противника с ног. Бывали случаи, когда пастухи даже не видели, как пес бросался на волка и абсолютно один выходил из боя победителем. Все делалось без лая.

6. Гампр


Гампр без проблем один может наброситься на волка и победить его, так как и сила, и габариты вполне позволяют это сделать / Фото: klkfavorit.ru

 

Этот пес является настоящим бойцом, а не пастухом. Армянских волкодавов и держали, чтобы они защищали стадо скота от хищников. Пес без проблем один мог наброситься на волка и побеждал его, так как и сила, и габариты вполне позволяли это сделать. Гампр в переводе с армянского языка «мощный». А вес его нередко доходит до восьмидесяти килограммов.
По внешним признакам многие относят этих собак к кавказским овчаркам, считая их одной из разновидностей данной породы. А на генетическом уровне гампр ближе стоит к мастифу. Повадки у него соответствующие.

7. Алабай


Алабай - собака сильная, мощная, крупная, с характером бойца, и это ее достоинства / Фото: usobaki.com

 

Собака сильная, мощная, крупная, с характером бойца, и это ее достоинства. Кроме этого, среднеазиатская овчарка не знает страха. Для нее характерны уверенность и спокойствие. В далекие времена с этим псом люди отправлялись даже на охоту на слона или дикого быка. У алабав огромное чувство собственного достоинства, поэтому слушаться всех он не будет. Этой чести удостоен разве что хозяин и то, если заслужит уважения к себе.

источник

