7 пород собак, которые смогут одолеть волка в схватке

Есть некоторые породы собак, которые вполне способны справиться с таким сильным противником, как волк / Фото: m.fishki.net

1. Хотошо

Размеры не мешают хотошо делать резкие броски и двигаться практически молниеносно / Фото: doggav.ru

Первым этот великан агрессию не проявляет ни при каких обстоятельствах / Фото: pets-expert.ru

2. Русская псовая борзая

Несколько борзых волка могут не просто загнать, но и победить в схватке / Фото: natalyland.ru

3. Ирландский великан

Нелюбовь, граничащая с ненавистью к хищникам, в частности к волкам, у ирландского великана генетическая / Фото: fishki.net

4. Пиренейская горная

Пиренейская горная - мощный, абсолютно белоснежный лохматый пастух с врожденным инстинктом защитника / Фото: usobaki.com

5. Кавказская овчарка

Кавказские овчарки умеют строго разделять всех людей на две категории: «свои» и «чужие» / Фото: purinaone.ru

6. Гампр

Гампр без проблем один может наброситься на волка и победить его, так как и сила, и габариты вполне позволяют это сделать / Фото: klkfavorit.ru

7. Алабай

Алабай - собака сильная, мощная, крупная, с характером бойца, и это ее достоинства / Фото: usobaki.com