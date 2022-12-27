10 малоизвестных, но занимательных утверждений о жизни римских гладиаторов

1. Среди гладиаторов были женщины

Не только мужчины дрались на арене. /Фото: emaze.com

2. Гладиаторы - необязательно рабы

Не только зависимые сословия бились на аренах. /Фото: history-doc.ru







3. Гладиаторские бои проводились насмерть

Не настолько жестокими были гладиаторские бои. /Фото: brodude.ru

4. Гладиаторы очень редко вступали в схватки с животными

Не так часто на арену выпускали зверей, как обычно считают. /Фото: history-doc.ru

5. Гладиаторские бои возникли как элемент похоронного ритуала

Кто бы мог подумать, что гладиаторские бои возникли именно так. /Фото: ritual.ru

6. Участниками гладиаторского боя могли стать императоры

Правители Римской империи тоже могли выходить на арену. /Фото: sport-in-kazan.ru

7. «Большой палец вниз» не был смертным приговором для гладиатора

Не всё так однозначно с этими жестами. /Фото: littlestprettythings.com

8. Гладиаторы имели градацию

Гладиаторы имели строгую дифференциацию. /Фото: freepik.com

9. Гладиаторы были кумирами

За пределами арены гладиаторы также были настоящими звёздами. /Фото: wp.com

10. У гладиаторов были профсоюзы

Вне боя гладиаторы поддерживали друг друга. /Фото: fishki.net