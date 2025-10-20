Крошечный домик, который можно взять с собой в дорогу

Крошечный домик можно взять с собой в путешествие или использовать в качестве домашнего офиса/гостевой комнаты на своем участке (Bivvi Cabin).

Bivvi Cabin – идеальный домик для цифровых кочевников.

Миниатюрные хижины собираются в цеху компании Bivvi Camp и могут быть укомплектованы солнечными панелями (Bivvi Cabin).

В конструкции домика преобладают природные материалы (Bivvi Cabin). | Фото: newatlas.com.

Стандартная внутренняя планировка и габариты мобильной хижины от компании Bivvi Camp.

Мини-домик Bivvi Cabin можно собрать самостоятельно в любом месте. | Фото: bivvicamp.com.

Для «растворения» мобильной хижины в природном ландшафте дизайнеры Bivvi Camp выбрали черный цвет фасада (Bivvi Cabin). | Фото: autoevolution.com.

Bivvi Cabin предназначена только для работы, кратковременного отдыха и сна, остальные удобства придется организовывать/искать самостоятельно.

Иногда уединенный отдых крайне необходим (Bivvi Cabin).

Из крошечных домиков от компании Bivvi Camp можно организовать базу отдыха/глэмпинг (Bivvi Cabin).