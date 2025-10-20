Крошечный домик, который можно взять с собой в дорогу

Создание мобильных домов, трейлеров, сборно-разборных бытовок и лесных хижин уже давно поставлено на поток, ведь находится все больше энтузиастов, которые предпочитают малогабаритное жилье и минималистский образ жизни. Особенно в этом направлении преуспели американские компании, ведь в этой стране жизнь на колесах не является диковинкой.
Крошечный домик можно взять с собой в путешествие или использовать в качестве домашнего офиса/гостевой комнаты на своем участке (Bivvi Cabin).
Современные реалии и нагрянувшая пандемия изменили некоторые представления и о работе в офисе, и о жизни в стационарных домах. Все чаще можно встретить людей, которые не привязываются к одному месту, а стремятся к полной свободе, превращаясь в цифровых кочевников.
Справка: Цифровые кочевники – это новая социальная категория людей, которая предпочитает вести мобильный образ жизни, а свои профессиональные обязанности вполне квалифицированно выполняет не в офисе, а в удобном для себя месте (лес, горы, река, берег моря и т. д.), используя цифровые телекоммуникационные технологии.
Bivvi Cabin – идеальный домик для цифровых кочевников.
Это люди, которые не желают жертвовать ни своей работой, ни стремлением к путешествиям. Следовательно они должны иметь возможность беззаботно передвигаться вместе с комфортным жильем, в котором имеется хотя бы кровать и рабочее место.
Крошечные мобильные дома идеально подходят для цифрового кочевника, но несмотря на то, что создано огромное количество моделей, их цена непомерно высока и для большинства недоступна. Хотя у современных путешествующих изредка появляется возможность приобретения доступного жилья (по меркам американцев), но, к сожалению, снижение цены влечет за собой существенное сокращение комфортных условий.
Миниатюрные хижины собираются в цеху компании Bivvi Camp и могут быть укомплектованы солнечными панелями (Bivvi Cabin).
По словам создателей, эта симпатичная хижина появилась совершенно случайно во время работы над другим проектом. Тогда они поняли, что на рынке образовался пробел, который можно легко заполнить. «Рынок переполнен вариантами палаток, юрт и трейлеров. Чего не хватало, так это простой, хорошо продуманной конструкции небольшого домика, не требующей длительной и дорогостоящей сборки на выбранном месте, в которой можно было бы провести отпуск или выходные в любую пору года и вне зависимости от климатической зоны. Поэтому мы решили построить свою собственную хижину, чтобы облегчить жизнь сегодняшним любителям активного отдыха», – объясняют свое решение специалисты компании Bivvi Camp.
В конструкции домика преобладают природные материалы (Bivvi Cabin). | Фото: newatlas.com.
В свете катастрофического ухудшения экологической обстановки разработчики особое внимание решили создать объект, который бы оказывал наименьшее воздействие на окружающую среду и здоровье людей. По этой причине при создании хижины предпочтение отдавалось натуральным материалам и тем, которые можно перерабатывать для дальнейшего использования. Помимо этого, предусмотрена его установка как на одно- двухосный прицеп, так и на деревянную платформу, которую рекомендуют размещать на сваях или опорах для минимизации давления на грунт.
Стандартная внутренняя планировка и габариты мобильной хижины от компании Bivvi Camp.
Мини-домик Bivvi Cabin можно собрать самостоятельно в любом месте. | Фото: bivvicamp.com.
Конструкционные особенности: Мини-апартаменты, имеющие размеры 3,5 на 2,6 метра при высоте (в самой верхней точке) – 3,2 м, являются одноместным жильем без дополнительных удобств. Единственное, что предусмотрено, так это электроснабжение. В базовой комплектации имеется стандартное подключения в стиле RV, с внутренним освещением и несколькими розетками питания, USB-портами для подзарядки гаджетов. Использовать кондиционер, микроволновую печь или электроплиту не получится. За дополнительную плату устанавливается 100-ваттная солнечная панель, розетки питания, USB-порты и светодиодное освещение, а также литиевая батарея с преобразователем. Также возможно размещение дровяной печки-камина.
Для «растворения» мобильной хижины в природном ландшафте дизайнеры Bivvi Camp выбрали черный цвет фасада (Bivvi Cabin). | Фото: autoevolution.com.
Вне зависимости от комплектации лесная хижина состоит из окрашенного кедрового сайдинга (фасадная часть), долговечной металлической кровли, тепло- и звукоизоляции, отделочных панелей/фанеры для стен и полов из сосны, пихты Дугласа, березы (на выбор), панорамного окна, двери с окном-иллюминатором и встроенной системой вентиляции. По желанию клиента в одноместный домик можно установить и двуспальную кровать, но тогда обустройство рабочего места будет проблематичным.
Bivvi Cabin предназначена только для работы, кратковременного отдыха и сна, остальные удобства придется организовывать/искать самостоятельно.
Иногда уединенный отдых крайне необходим (Bivvi Cabin).
Миниатюрная модель Bivvi Cabin больше всего подойдет для кратковременного путешествия с остановкой в специально оборудованных точках (кемпинги, глэмпинги), ведь отсутствие самых необходимых удобств (нет туалета, ванной комнаты, кухни) ограничивают выбор места отдыха. Хотя разработчики еще предусматривают один вариант использования мини-домика – это обустройство студии, кабинета, игровой комнаты или гостевой спальни на территории собственного участка или организации базы отдыха в природной зоне.
Из крошечных домиков от компании Bivvi Camp можно организовать базу отдыха/глэмпинг (Bivvi Cabin).
Примечательно: Bivvi Cabin изготавливается на заводе для уменьшения стоимости модели и минимизации отходов производства. Чтобы стать обладателем мобильного домика, нужно сделать заказ на сайте компании, и через 12 недель его доставят в готовом к проживанию виде. Также возможен вариант доставки в разобранном состоянии. Стоимость миниатюрной избушки стартует от 19,8 тыс. дол. в базовой комплектации.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии