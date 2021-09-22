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Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Немногие места в нашем мире вдохновляют так же, как великолепные Гавайские острова. Приятный климат, солнечная погода почти круглый год, море и огромное количество пляжей — вот что такое Гавайи. Но помимо вышеперечисленного, мы можем назвать вам еще целых 15 причин посетить это волшебное место.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Уединенное и малолюдное северное побережье Оаху.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Непревзойденное побережье На-Пали на острове Кауаи, куда можно добраться только после поездки на катамаране или вертолете и изнурительного похода. Но глубокие долины, возвышающиеся водопады и загадочные пещеры стоят потраченных усилий.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Вездесущий аромат и яркие цветы плюмерии — одного из наиболее известных символов Гавайских островов.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Незабываемый восход солнца над Национальным парком Халекакала на острове Мауи.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Невероятно милые зеленые морские черепахи — местный символ удачи. Чаще всего их можно увидеть во время плавания вдоль берегов острова Кауаи.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Национальный парк вулканов — одно из немногих мест на планете, где можно сравнительно безопасно наблюдать за извержениями вулканов.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Красочное подводное плавание в кратере, расположенном между островами Мауи и Кахулаве. Внутри кратера водятся более 250 видов рыб и обитают 38 уникальных видов кораллов, не встречающихся больше нигде в мире.



Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Строганый лед (десерт изо льда, политого фруктовыми сиропами), который является традиционным десертом на Гавайях.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Обилие скрытых пляжей, затерявшихся среди островов. Один из наиболее оригинальных — скалистый пляж с черным песком у подножия долины Вайпио, на Большом острове.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Красивые и дружелюбные дельфины, плавающие в защищенных заливах Гавайев.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Огромные волны, накатывающиеся на побережье Оаху.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Поместье «Шангри-Ла», в котором «самая богатая невеста мира» Дорис Дьюк собрала впечатляющую коллекцию предметов исламского искусства.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Вулкан Мауна-Кеа, на склонах которого можно покататься на лыжах в зимние месяцы, а летом — посетить астрономическую обсерваторию.

Что посмотреть и чем себя занять на Гавайских островах

Дорога на Хану, пролегающая мимо бамбуковых лесов, водопадов и пышных тропических лесов вдоль северного побережья острова Мауи.

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