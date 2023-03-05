10 самых красивых автодорог мира

1. По краю пропасти. Франция: ущелье Вердон
Большой каньон, но не в США? Скалистое ущелье, но не в пустыне? Как бы ни называли ущелье Вердон, факт остается фактом — сегодня это самый большой каньон во всей Европе: его длина составляет 25 километров, а глубина доходит до 700 метров! Хотя по масштабам ущелье Вердон и уступает аризонскому каньону, зато явно превосходит его по красоте: весной и летом деревья и кустарники толстым слоем покрывают склоны, пасуя только перед самыми отвесными скалами. Чтобы объехать ущелье по кругу, потребуется целый день, хотя здесь всего сотня километров. Но все они состоят сплошь из изгибов, спусков и подъемов, рукотворных тоннелей и проездов под нависающими над головой и скрывающими небо скалами.
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2. Bысоко в горах. Киргизия, Таджикистан: Памирский тракт
Путешественников всегда привлекают места с пометкой «самый-самый»: самая северная точка Европы, самая западная точка России, самая высокая гора, самая глубокая впадина. Памирский тракт — одно из таких мест. Как-никак, самая высокогорная дорога на территории бывшего СССР.
Одна из самых захватывающих остановок на пути — крупнейшее в Таджикистане озеро Каракуль, расположенное на высоте 3914 метров над уровнем моря. Отсюда начинается крутой подъем к отрогам большого Памира. Скалы, ущелья, тоннели, грунтовка, пыль, отсутствие растительности, редкие аулы и отары овец — такой, почти марсианский пейзаж тянется до самого спуска в долину уже на таджикской стороне.
3. С севера на юг. США: Далтон-Хайвей
Это Аляска, господа! Суровый и на первый взгляд недоброжелательный край, который только подготовленному и ответственному путешественнику подарит незабываемые впечатления и откроет свои богатства.
Делиться Аляске и правда есть чем: самый большой штат США до сих пор почти не испорчен цивилизацией, на его территории располагаются 23 (!) национальных парка и заповедника. Через некоторые из них: «Белые горы», национальный заповедник дикой арктической природы, заповедники на берегах реки Юкон, заказник «Ворота Арктики» — как раз и проходит Далтон-Хайвей, то теряясь в ровной заснеженной или покрытой разнотравьем равнине, то петляя между обступающими со всех сторон лесистыми горами.
4. На родину Дракулы. Румыния: Трансфэгэрашское шоссе
Трансфэгэраш — один из редких примеров того, как созданный для военных целей объект становится знаменитым на весь мир и привлекает в страну множество туристов. Шоссе длиной 261 километр проходит по живописным долинам и полям с колосящейся пшеницей, которую румыны иногда до сих пор жнут вручную, мимо озер и водохранилищ, через милые румынские деревушки с одинаковыми темными каменными домиками. Недалеко от начала шоссе находится симпатичный городок Сибиу с классической для Румынии архитектурой, где, как и в румынском языке, смешано латинское, романское и славянское наследие.
5. Просторы Алтая. Россия: Чуйский тракт
Эта старинная дорога — первая ниточка, соединившая Россию и Китай много столетий назад. Проехать по Чуйскому тракту — все равно что пересечь всю Россию. Путь начинается в Бийске, с березовых рощ и деревенек, в одной из которых родился писатель Василий Шукшин. А уже через сотню километров, стоит миновать Горно-Алтайск, кажется, будто попадаешь во времена освоения Сибири: бурные воды Катуни, скалистые ущелья и зеленые долины. Начинается горная тайга.
Повернешь налево — попадешь к Телецкому озеру, направо — к подножию Белухи, где Рерих искал Шамбалу на пути в Гималаи. А если ехать все время прямо — взгляду откроется Курайская степь у подножия Северо-Чуйского хребта. При желании можно подъехать на несколько километров и пешком подняться к вечным снегам. В Курайской степи встречаются последние островки тайги, а уже за перевалом начинается настоящая степь, где стоят юрты кочевников и бродят караваны верблюдов.
6. В гости к троллям. Норвегия: Атлантическая дорога
Атлантическая дорога (No 64) идет почти по самому океану, перескакивая с острова на остров с помощью мостов и тоннелей. Это уникальное технологическое сооружение: в составе трассы длиной всего 8,5 километра — целых шесть мостов! Главный из них — мост Storseisundet, который еще называют «Мостом в небеса». Если приближаться к нему со стороны материка, кажется, будто полотно трассы обрывается на высшей точке и путешественнику остается только прыгать прямиком в небо.
Впрочем, Атлантическая дорога — лишь часть маршрута по фьордам. Двигаясь по нему дальше в сторону Осло, вы попадете к одному из самых известных серпантинов Европы — взбирающейся по склону горы «Лестнице троллей». Вредные тролли часто завешивают свою лестницу густым туманом, но от этого серпантин становится еще прекраснее: сквозь «молоко» проступают серые камни и причудливой формы скалы, густо поросшие сочной ярко-зеленой травой и мхом.
7. Встать над облаками. Китай: Дорога больших ворот
Эта дорога — один из самых крутых во всех смыслах серпантинов мира. Она карабкается по горе Тяньмэнь, которая находится в 8 километрах от города Чжанцзяцзе на юго-востоке Китая. Эта асфальтовая лента длиной всего 11 километров поднимается до отметки в 1300 метров, делая по пути 99 поворотов! Для китайцев цифра 9 священна: это число императора, а также количество дворцов, которые, по легенде, ждут человека на небесах.
Главная достопримечательность маршрута — пещера «Небесные врата». Она образовалась в III веке, когда от скалы откололась огромная глыба. «Врата» высотой 131,5 метра часто полностью окутаны туманом. Местные жители верят, что, пройдя сквозь них, можно и правда попасть на небеса.
8. Через пампасы. Аргентина: Трасса 40
Трасса № 40 (Ruta 40) пересекает почти всю Аргентину с севера на юг и идет вдоль высоких Андских хребтов. Это одна из самых длинных дорог в мире: 5000 километров — не шутки! Особенно если они проходят через несколько климатических поясов. Пейзаж вокруг постоянно меняется: леса, скалы, озера, поля, луга, пустыни, почти не заселенные пампасы, асфальт и гравий, пыль и красный песок, солнце и сбивающий с ног ветер…
В парке Лос-Гласьярес, внесенном ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия, можно посетить ледник Перито-Морено, где сосредоточен третий по величине запас пресной воды в мире. Его площадь вполне сравнима с площадью всего Буэнос-Айреса, при этом ледник находится в постоянном движении, каждый день меняя местоположение в среднем на 2 метра. Любоваться им можно как со смотровых площадок, так и отправившись на прогулку прямо по ледяной крошке в сопровождении альпиниста.
9. Плато Колорадо. США: Большой круг
Американский Дикий Запад — это территории к западу от Скалистых гор. Когда пионеры только начали осваивать индейские территории, они наткнулись на уникальные природные достопримечательности, которые не смогли оценить. Сегодня этот район называют «Большим кругом».
Удобнее всего ехать от Денвера — сначала подняться в нацпарк «Скалистые горы», где берет начало река Колорадо, и следовать дальше через Аспен к плато Колорадо. По дороге стоит посмотреть парк Арок и знаменитую Долину монументов на территории индейцев навахо. Около городка Пейдж нельзя пропустить малозаметный каньон Антилопы — на обочине будет простой деревянный щит с соответствующей надписью. Здесь же стоит отправиться на прогулку на катере по озеру Пауэлл, благо можно взять катер напрокат. Чуть южнее Пейджа начинается знаменитый Гранд-Каньон. Если ехать вдоль южной его части, то кроме видов на каньон получится зацепить сохранившийся кусочек первой трансамериканской Route 66 из Чикаго в Лос-Анджелес.
10. По кромке континента. Австралия: Великая океанская дорога
Великая океанская дорога длиной 243 километра проходит вдоль Тихоокеанского побережья Австралии. Практического значения дорога не имеет — она была построена вернувшимися с Первой мировой войны солдатами как памятник жертвам сражений. После открытия в 1932-ом дорога стала крупнейшим воинским мемориалом мира, а тридцать лет спустя ее признали одной из самых живописных на планете. И не зря: трасса проходит почти по самому побережью, откуда открывается вид на бескрайние водные просторы и тихие укромные лагуны. Среди главных достопримечательностей, встречающихся на пути, — таинственный «Берег кораблекрушений», у которого разбилось 638 кораблей. И «Двенадцать апостолов» — группа отдельно стоящих в океане известняковых скал высотой до 45 метров. На самом деле скал здесь всего восемь, и до недавнего времени их называли не иначе, как «Свинья и поросята».
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