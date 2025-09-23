Хитрости, о которых не услышишь по телевизору

Опытные хозяйки уже давно не могут представить свой быт без лайфхаков. Они помогают в уборке, стирке, готовке, ускоряют и облегчают решение многих задач. Поэтому мы постоянно делимся со своими читателями проверенными хитростями, которые можно и нужно использовать у себя дома. Сегодня – очередная партия полезных трюков.

Хитрость 1: Обрезайте уголок у губки для посуды

Хитрость 2: Натирайте подошву утюга солью

Хитрость 3: Убирайте липкую пыль содой и уксусом

Хитрость 4: Пробивайте засор пластиковой бутылкой

Хитрость 5: Собирайте осколки стекла хлебом или липкой лентой

Хитрость 6: Делайте натуральный ароматизатор из цитрусовых

Вот так выглядит губка с отрезанным уголкомЕсли вы спросите у среднестатистической хозяйки, сколько раз в месяц она меняет губку для мытья посуды, скорее всего, она ответит, что раз в месяц. На самом деле эту вещь нужно обновлять каждую неделю, потому что на ней с поразительной скоростью размножаются бактерии.Некоторые советуют стерилизовать губку в микроволновке или в посудомойке, чтобы продлить срок годности. Но, во-первых, так можно устранить всего 60% микробов, а во-вторых, зачем создавать себе лишнюю головную боль, если можно просто достать новую из упаковки? Стоят они не так дорого.Если же вам жаль прощаться с губкой, которая прослужила всего несколько дней, тогда просто обрежьте ее с одного края и направьте в другую область. Например, используйте для чистки сантехники, окон, плинтусов и других грязных поверхностей, которые не контактируют с едой. Отрезанный уголок будет говорить о том, что этой губкой уже нельзя мыть посуду и она предназначена для решения других задач.Чтобы не перепутать губку с «собратьями», ее нужно хранить отдельно. Советуем завести специальный контейнер для «бытовых» губок и поставить его под раковину. Можно даже подписать емкость, чтобы точно не перепутать.Используйте такие губки до победного, после чего смело выбрасывайте в мусорное ведро.Насыпьте соль на полотенце и погладьте егоДавайте будем честными: все мы хотя бы раз прожигали одежду утюгом. Чаще всего это происходит из-за неправильно выставленной температуры, которая оказывается слишком высокой для ткани. А иногда мы просто витаем в облаках и забываем, что в этот момент прибор стоит на любимой рубашке. Как бы то ни было, после такой неприятности нужно решать сразу две проблемы: как спасти вещь и чем убрать нагар на утюге. В первом случае вам, скорее всего, поможет швея, а во втором – соль.• Возьмите лист бумаги, насыпьте на него небольшое количество соли, проведите по ней несколько раз нагретым утюгом и оцените результат. Нагар должен остаться на бумаге.• Отрежьте кусочек марли, сложите его несколько раз, насыпьте соль, закрутите в «мешочек» и протрите подошву утюга.• Если ситуация совсем плачевная, переверните утюг и насыпьте соль прямо на подошву. После этого протрите ее жесткой стороной влажной губки и уберите остатки нагара сухой тканью.Обратите внимание: Так как соль является абразивом, ее нельзя использовать для чистки деликатных поверхностей, в частности, тефлоновых. Она может поцарапать подошву, после чего утюг придет в негодность.Используйте раствор уксуса и пасту из содыЕсли на кухне ежедневно не убирать жирные пятна и прочие загрязнения, со временем образуется липкая пыль. Обычно хозяйки убирают ее с помощью мыльного раствора, но если ситуация совсем плачевная, на помощь приходит тяжелая артиллерия – уксус и сода. Расскажем, как пользоваться каждым из этих средств.Возьмите уксус и воду, смешайте их в пропорции 1:1 и перелейте для удобства в пульверизатор. Далее обработайте полученным раствором загрязненные участки в шкафу, на столешнице, фартуке и других поверхностях, подождите пять минут и тщательно пройдитесь по ним влажной тряпкой.Еще одно популярное средство против липкой пыли – паста из соды. Смешайте небольшое количество порошка и воды, чтобы получилась консистенция кашицы, а затем почистите с ее помощью загрязненные поверхности. Не помогло? Тогда объедините соду с растительным маслом. Звучит странно, но на деле это средство оказывается действительно рабочим.Смешайте ингредиенты в пропорции 2:1, нанесите на полки, а через 20 минут смойте влажной салфеткой. Обратите внимание, что масло можно использовать для чистки исключительно глянцевых поверхностей, а вот на матовых оно может оставить пятна.Отрежьте дно у бутылкиДля начала нужно разобраться, что собой представляет засор, и по каким признакам понять, что вас настиг именно он. Первое и, пожалуй, самое главное – изменение скорости смыва. Вода уходит хуже и медленнее, чем обычно. Второе – неприятный запах, который доносится из унитаза. Он остается даже после того, как вы смыли все отходы в канализацию. Заметили хотя бы один из этих признаков? Значит, самое время прочищать слив.Есть много способов, как это сделать. Некоторые предлагают воспользоваться помощью бытовой химии, некоторые просто заливают в трубы горячую воду. Мы же советуем вооружиться обычной пластиковой бутылкой. Возьмите емкость, отрежьте у нее дно и пользуйтесь как вантузом. Воздушная пробка, которая образуется в ходе прочистки, вытолкнет засор и вам останется лишь нажать на кнопку слива.Не помогло? Тогда попробуйте более «агрессивный» способ. Возьмите соду, высыпьте примерно половину пачки в унитаз, добавьте два стакана уксуса и закройте крышкой на два часа. По истечении времени влейте в унитаз 10 литров теплой воды и подождите еще 30 минут. После этого нажмите на кнопку слива и оцените результат – засор должен раствориться.Хлеб и скотч соберут даже мелкие осколкиРазбили тарелку, кружку или бокал? Ничего страшного, бывает с каждым. Главное – быстро сориентироваться и убрать осколки, чтобы никто не поранился. Обычно мы пытаемся это сделать с помощью совка и веника, но так легко можно упустить из виду мелкие кусочки. Что же делать в этом случае? Оказывается, проблему отлично решает обычный кусочек хлеба. Оторвите небольшой мякиш и приложите к полу – он соберет все маленькие осколки, и можно будет не переживать, что кто-то из членов семьи на них наступит.Еще один эффективный способ – скотч или липкая лента. Хорошо прижмите ее к полу, чтобы обеспечить плотный контакт с поверхностью, а затем оторвите резким движением. Клейкая поверхность захватит даже миниатюрные осколки, которые вы не видите. Этот метод отлично подходит, если посуда разбилась на гладком покрытии, например, плитке ламинате или линолеуме.Поставьте кипятиться кусочки цитрусовых и специиВ последние годы агрессивная бытовая химия становится все менее популярной. На ее место приходят экологичные средства, сделанные из натуральных продуктов, без добавления опасных компонентов. Также хозяйки все чаще используют для решения бытовых дел подручные средства – лекарства из аптечки, продукты из холодильника и пр. Так, например, вы легко можете сделать натуральный ароматизатор, который наполнит квартиру приятным запахом и создаст хорошую атмосферу.Итак, возьмите кастрюлю, налейте в нее 500 миллилитров воды, положите лимон, нарезанный дольками, пару веточек розмарина и по одной столовой ложке гвоздики и ванильного экстракта. Поставьте кастрюлю на плиту и дождитесь, пока смесь закипит. Затем полностью остудите ее, чтобы жидкость полностью впитала в себя ароматы ингредиентов, перелейте в пульверизатор и используйте в комнатах в качестве ароматизатора. Опытные хозяйки советуют распылять средство не в воздух, а на текстиль – шторы, ковер, постельное белье. Они будут дольше сохранять приятный запах.