Натуральные и безопасные средства для идеальной чистоты дома

Магазинные чистящие средства выделяют токсичные химические вещества, которые могут вызвать головные боли и затрудненное дыхание, повреждение внутренних органов и рак.



Вы можете очистить ваш дом эффективно и безопасно с помощью натуральных ингредиентов, таких как пищевая сода, уксус, кокосовое масло, лимоны и кастильское мыло.

Джозеф Меркола: уборка в доме с натуральнвми средствами

Ароматизированные продукты выделяют в среднем 17 летучих органических соединений

Для начала, вот рецепт от Mommypotamus:

Ингредиенты

Способ приготовления





Эфирные масла можно добавить во все домашние моющие средства и стиральные порошки для увеличения их противомикробного потенциала.Чистый дом, в котором наведен порядок, обеспечивает столь необходимое убежище от ежедневной рутинной работы. Трудно полностью расслабиться, если ваш дом в грязи или выглядит неопрятно, и обычный американец ежедневно тратит почти час на уборку в попытке сохранить дом в чистоте.Но распространено ошибочное мнение, что для настоящей уборки необходимо надеть резиновые перчатки и распылить агрессивные химикаты по всему дому. На самом деле, одна из основных причин для регулярной уборки дома это избавление от токсичных химических веществ, которые накопились в пыли, среди них и негорючие химические вещества и фталаты (наряду с тысячами видов бактерий и грибков).Тем не менее, если вы чистите свой дом магазинными спреями, салфетками, скрабами и полировками, вы добавляете токсины, а не избавляетесь от них.То же самое относится и к большинству порошков, сушильных листов и освежителей воздуха. Даже сильные запахи лимона и сосны, которые многие считают воплощением чистоты в доме, созданы из токсичных летучих органических соединений (ЛОС).Вам больше не нужно подвергать себя или свою семью воздействию этих токсинов, ведь очень просто провести уборку с помощью нетоксичных очистителей. В качестве дополнительного бонуса, самостоятельное приготовление нетоксичных чистящих средств скорее всего сэкономит ваши деньги по сравнению с покупкой магазинных.Вы когда-нибудь чувствовали тошноту, головокружение или головную боль после очистки дома обычными моющими средствами или использования освежителя воздуха? Скорее всего причиной были летучие органические соединения. Раздражение глаз, носа и горла также часто происходит во время их использования, а в долгосрочной перспективе эти химические вещества могут повредить вашу печень, почки и центральную нервную систему и даже вызвать рак.В исследованиях Энн Штайнеманн, ранее совместно с Университетом штата Вашингтон, а в настоящее время профессора гражданской инженерии в университете Мельбурна в Австралии, и ее коллег было протестировано 25 бытовых чистящих средств, в том числе освежителей воздуха и универсальных чистящих средств, многие из которых были в категории «лидеры продаж».Ученые обнаружили, что среднее количество выпускаемых летучих органических соединений, было равно 17. Они писали в журнале Экологические перспективы здоровья:«Один ароматизатор в продукте может содержать смесь сотен химических веществ, некоторые из которых (например, лимонен, цитрусовый запах) вступают в реакцию с озоном в окружающем воздухе и образуют опасные вторичные загрязняющие вещества, в том числе формальдегид.Исследователи обнаружили 133 различных летучих органических соединения. Чаще всего встречались лимонен, α- и β-пинен (сосновые ароматы), и этанол и ацетон (часто используют в качестве носителей для ароматизирующих химических веществ).Каждый продукт выделял [от одного до восьми] токсичных или опасных химических веществ, а также около половины (44%) генерировали по меньшей мере 1 из 24 канцерогенных опасных загрязнителей воздуха, таких как ацетальдегид, 1,4-диоксан, формальдегид или метиленхлорид. Эти загрязнители не имеют безопасного уровня воздействия по информации Агентства по охране окружающей среды США».Вы не знаете, какие виды токсичных химических веществ могут скрываться в ваших любимых моющих средствах, потому что такая маркировка необязательна. Исследования Штайнеманн обнаружили, что даже продукты с лейблом «зеленых, природных и органических» выделяют опасные загрязнители воздуха.Ароматизированные продукты особенно проблематичны, как выявило другое исследование Штайнеманн: почти 35% американцев сообщили о проблемах со здоровьем, таких как головная боль и затрудненное дыхание, при их воздействии.Помимо этого, типичное профессиональное чистящее средство содержит более 132 различных химических веществ, включая отдушки, а также гликолевые эфиры, поверхностно-активные вещества, растворители, фосфаты и многое другое.«Чистящие средства потенциально могут привести к одновременному воздействию различных химических веществ», пишут исследователи в Международном журнале гигиены окружающей среды, поэтому гораздо лучше проводить чистку естественным способом.Пять основных продуктов для арсенала естественной уборкиВы готовы отказаться от токсичных чистящих средств в пользу безопасного, естественно очищенного дома? Не мешкайте и освобождайте ваши шкафы от старых моющих средств для естественно очищающих предметов первой необходимости. Вы можете обнаружить, что некоторые из них у вас уже есть:1. Пищевая сода — В ходе подготовки к 100-летию Статуи Свободы в 1986 году нужно было удалить накопившуюся за 99 лет каменноугольную смолу с ее внутренних медных стенок, не повредив их. Пищевая сода — более 100 тонн — была выбрана в качестве очистителя, так что велик шанс, что она может удалить пыль и грязь и в вашем доме.Используйте ее в качестве безопасного скраба, который не оставляет царапин на металлах и фарфоре.Для очистки духовки, посыпьте примерно чашку соды на ее дно, а затем залейте достаточным количеством воды, чтобы приготовить густую пасту. Оставьте смесь на ночь. На следующее утро жир будет легко вытереть, потому что грязь немного размокнет. После того как вы очистили большую часть, промокните губку небольшим количеством жидкого моющего средства или мыла и смойте оставшийся осадок.Для того, чтобы прочистить слив, налейте 0,5-1 стакан пищевой соды в канализацию, а затем медленно влейте 0,5-1 стакан уксуса. Накройте слив и оставьте на 15 минут. Если он начнет пузыриться как вулкан, это означает, что все идет по плану. Промойте слив галлоном кипящей воды.Дезодорируйте сухой ковер, засыпав его содой. Подождите не меньше 15 минут, а затем пропылесосьте.2. Белый уксус — Дистиллированный белый уксус полезен для дезинфекции Escherichia coli (E.coli), при условии, что используется свежий раствор по крайней мере 50% уксуса. Что касается дезинфекции, одно исследование показало, что распыление уксуса, а затем перекиси водорода, эффективно для уничтожения различных бактерий, в том числе кишечной палочки, листерий и сальмонеллы.Вы можете также смешать уксус и воду для приготовления превосходного средства для чистки окон, или разбрызгать его на напыление соды для очистки раковины, ванны и плиточных полов.Смесь уксуса и воды это отличное универсальное средство для уборки кухонных поверхностей, но для каменных столешниц используйте медицинский спирт или водку с водой, так как кислотность может повредить некоторые поверхности, такие как мрамор и гранит. Для более тщательной очистки, например, плесени на затирке плиток в ванной, распылите уксус прямо на пораженные участки, оставьте на 30 минут, а затем смойте губкой и теплой водой.3. Лимоны — Лимонный сок и кожура могут быть использованы по всему дому для очистки и дезодорации.Рассмотрим следующие виды использования:Мусор — Заморозьте ломтики лимона и уксус в кубики льда.Поместите несколько кубиков в мусорное ведро, чтобы очистить и освежить его.Холодильник — Смочите губку в лимонном соке и оставьте ее в холодильнике на несколько часов; это лучше, чем сода удаляет запахи.Освежитель комнаты — Вскипятите на медленном огне кастрюлю с водой и добавьте лимонную кожицу, гвоздику и коричные палочки.Увлажнитель воздуха — Добавьте лимонный сок в воду в увлажнителе воздуха и включите его.Дыхание — Пейте воду с лимоном, это помогает освежить дыхание (прополощите рот обычной водой после, так как лимонный сок может разъедать зубы).Мусорное ведро — Несколько лимонных шкурок в мусорном ведре помогут избавиться от запаха.Камин — Высушенные цитрусовых корки можно использовать как растопку в камине, добавляя замечательный запах и разжигая огонь. Просто оставьте корки на несколько дней перед использованием.Руки — Добавьте лимонный сок, когда вы моете руки с мылом, чтобы удалить стойкие запахи, такие как чеснок.Кошачий лоток — Положите лимонные дольки в миску рядом с кошачьим лотком, это поможет избавиться от запаха.Разделочные доски — Посыпьте крупную соль на разделочную доску, а затем протрите ее лимоном, чтобы освежить и удалить жир.Это также подходит для деревянных салатных мисок и скалок.Полироль для мебели — Смешайте лимонное масло, лимонный сок и оливковое или масло жожоба, чтобы приготовить домашнее средство для полировки мебели. Полируйте тряпочкой.Окна — Лимонный сок проникает сквозь жир и грязь на окнах и стекле. Попробуйте смешать его с кукурузным крахмалом, уксусом и водой для феноменального мытья окон.Кофеварка — Запустите цикл с обычной водой, затем добавьте смесь лимонного сока и воды в резервуар для воды. Оставьте на некоторое время, а затем запустите цикл. Повторите этот процесс еще раз, а затем запустите еще один цикл простой воды (нужно будет вымыть отсек для кофе и фильтр, чтобы избавиться от вкуса лимона).Паркетные полы — Смешайте лимон и уксус, чтобы приготовить борющееся с грязью нетоксичное средство для уборки пола.Универсальный очиститель — Смешайте воду, соду, уксус, лимон и эфирное масло лимона для приготовления замечательного средства для уборки кухни или ванной комнаты.4. Кастильское мыло — Кастильское мыло натуральное, биоразлагаемое и не содержащее химикатов, плюс оно невероятно универсально (как и большинство натуральных средств для уборки). Вы можете использовать его для личной гигиены, стирки и уборки по дому. Так, например, смешивая пищевую соду с небольшим количеством жидкого кастильского мыла вы можете приготовить отличную пасту для чистки ванны и душа.Для домашнего антибактериального раствора, смешайте 2 стакана воды с 3 столовыми ложками кастильского мыла и 20-30 каплями масла чайного дерева. Распылите на поверхность (например, сиденье унитаза и раковину), а затем вытрите.5. Кокосовое масло — Противовирусные, антибактериальные и противогрибковые соединения в кокосовом масле, как было показано, нейтрализуют микроорганизмы, такие как бактерии, дрожжи и грибки. Кокосовое масло особенно полезно для очистки, дезинфекции и кондиционирования предметов из дерева, таких как разделочные доски и мебель, но вы также можете использовать его для смазки скрипучих петель и липких механизмов вместо WD-40.Оно также хорошо смягчает и увлажняет изделия из кожи вместо кондиционеров и удаляет жевательную резинку практически с любой поверхности, включая ковры и волосы.Эфирные масла для бытовой очистки и распыленияМногие эфирные масла обладают антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами и с их помощью можно улучшить домашние очистители. Например, чтобы приготовить самодельный скраб для очистки с антибактериальным эффектом, просто добавьте несколько капель лавандового масла в пищевую соду.Наиболее популярные эфирные масла для очистки это лимон, перечная мята и чайное дерево, а последнее даже проявляет противовирусную активность в отношении гриппа. Сладкий апельсин является еще одним вариантом, который эффективен против кишечной палочки и сальмонеллы. Помимо добавления в моющие средства, эфирные масла можно распылять по дому как естественный терапевтический освежитель воздуха.Откажитесь от токсичных аэрозолей, свечей и распылителей в пользу диффузора эфирных масел. Они не только имеют замечательный запах, но и могут оказывать благотворное влияние на ваше настроение и уровень стресса.И в отличие от синтетических ароматов, которые загрязняют воздух, эфирные масла могут улучшить качество воздуха в помещении. В случае грибков и плесени, например, эфирные масла ядровой древесины, майорана, корицы, лимона, базилика, тмина, лаврового дерева, пихты, мяты, сосны, кедра и листьев мануки, как известно, имеют противогрибковый потенциал.Естественная очистка вашего дома: возможности безграничныПосле того, как вы окунулись в мир естественной очистки, вы понимаете, что возможности безграничны. Нет причин прибегать к токсичным химическим спреям. Вы можете достичь высочайшего уровня чистоты с помощью простых ингредиентов, которые скорее всего стоят у вас под раковиной прямо сейчас.Например, некоторые люди в восторге от стеклоочистителя из белого уксуса (одна четвертая чашки), кукурузного крахмала (1 столовая ложка) и теплой воды (2 стакана). Вы даже можете самостоятельно приготовить стиральный порошок, добавляя любые эфирные масла для естественного аромата.Самодельный натуральный стиральный порошок6 чашек соды3 куска мыла с кокосовым маслом (по 4,5 — 5 унций)Лимонное эфирное масло (по желанию)Порежьте мыло на мелкие кусочки. Положите в кухонный комбайн вместе со стиральной содой.Смешивайте, пока не получите мелкий порошок. Положите кухонное полотенце поверх кухонного комбайна, чтобы пыль не попадала в воздух. Кроме того, дайте смеси немного постоять перед открытием контейнера или порошок разлетится по всей кухне!Переложите в чистую емкость (держите эфирное масло рядом с банкой и добавляйте пять капель при каждой загрузке).