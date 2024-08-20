10 любопытных фактов о Будде, которые разрушают стереотипы

Большой Будда — бронзовая статуя Будды в Гонконге, на острове Лантау, вблизи монастыря По Лин.

1. Будда - не религиозный лидер

Будда не считал себя основателем новой религии.

2. Семья Будды

Принц или не принц - вот в чём вопрос?

3. Родной город Будды

Раскопки на предполагаемой Родине Будды.

4. Неточности в хронологии

Рождение Будды.

5.Скромное начало

Буддизм как религия.

6. Не "божий человек"

Просто человек, которому молятся.

7. Не вегетарианец

Буддизм и вегетарианство.

8. Вера в предыдущие перевоплощения

Первые шаги Будды.

9. Будда как божество

Перевоплощения в буддизме.

10. Останки Будды

Останки Будды.