10 любопытных фактов о Будде, которые разрушают стереотипы

Большой Будда — бронзовая статуя Будды в Гонконге, на острове Лантау, вблизи монастыря По Лин.
Его легенда вечна. Сиддхартха Гаутама, принц небольшого королевства у подножия Гималаев был рожден в мире роскоши, но после того, как он столкнулся с человеческими страданиями он ушёл из дому в поисках ответов на мучившие его вопросы и стал бездомным бродягой.
1. Будда - не религиозный лидер
Будда не считал себя основателем новой религии.
Это, возможно, один из самых ироничных фактов, связанных с жизнью Будды: Так называемый "основатель" буддизма вообще никогда не утверждал, что основал религию. К тому же нет каких либо достоверных исторических данных по поводу того, что Будда сознательно решил заложить основы нового религиозного движения или видел себя в качестве религиозного лидера.
Будда считал себя учителем, который отвергал пути традиционной индуистской религиозной ортодоксии и предложил альтернативный путь. Вместо того, чтобы основать новую религию, Будда основал секту подвижников-бродяг - одну из многих подобных сект, которые существовали в то время в Индии. Только после смерти Будды сообщество, которое он основал, постепенно превратилось в движение, подобное религии.
2. Семья Будды
Принц или не принц - вот в чём вопрос?
Многочисленные легенды о Будде описывают его как принца, сына короля Суддходана Гаутамы. Тем не менее, нет никаких документальных данных считать, что Будда был принцем. Есть мнение, что отец Будды был на самом деле региональным лидером, кем-то вроде вождя племени. Общественная организация, во время которой жил Будда, напоминала республиканский строй, а не монархию. Проводились регулярные встречи между членами самых влиятельных семей. Семья Будды была одной из самых влиятельных семей в рамках этой системы.
3. Родной город Будды
Раскопки на предполагаемой Родине Будды.
Буддийские источники упоминают в качестве родины Будды, где он жил до 29 лет, город Капилавасту. Предполагается, что это место находится в районе современного Тилауракота, в Южном Непале, недалеко от индо-непальской границы. Когда археологи начали изучать это место, то материал, который они нашли, вовсе не датировался предполагаемым возрастом города.
Капилавасту, как предполагается, был основан за сто лет или более того до рождения Будды, но не было найдено ни одного артефакта, подтверждающего это.
Была и другая версия - Капилавасту на самом деле находится в Северной Инди, а родиной Будды является поселение на месте современного села Пайпрагава. Спор продолжается до сих пор, и точное место рождения Будды остается спорным.
Усугубляют проблему записи древних китайских паломников Фасяня и Сюаньцзаня, которые путешествовали в данной в этих местах IV и VII веках нашей эры. Оба писали, что Капилавасту находился намного западнее от Лумбини (места рождения Будды).
4. Неточности в хронологии
Рождение Будды.
Традиционно датой рождения Будды принято считать примерно 560 г. до н.э. Но учёные считают, что это не так и указывают, что эта дата не совпадает с датой царствованием Ашоки, одного из самых известных правителей Индии, который правил с 268 до 232 г. до н.э. Когда ученые узнали точные даты правления Ашоки, оказалось, что они просчитались в традиционной хронологии. Большинство ученых сегодня согласны с ранними буддийскими источниками, которые утверждают, что Будда умер за 100 лет до царствования Ашоки в возрасте 80 лет - примерно в 450 г. до н.э. Но это никак не 100 лет до начала эры правления Ашоки.
5.Скромное начало
Буддизм как религия.
Сегодня на основании археологических и исторических записей можно утверждать, что вначале секта, основанная Буддой, не имела каких-либо значительных успехов в плане обретения последователей. После того, как Будда умер, движение, которое он основал, было относительно весьма скромным движением. Однако, к III до н.э. эта картина полностью изменилась.
Ашока превратил буддизм в государственную религию Индии, а также начал привлекать многих буддийских монахов в политические процессы при принятии решений своим правительством. Между смертью Будды и временем правления Ашоки свидетельств о буддизме почти нет, а во время правления Ашоки их появляется уже великое множество.
6. Не "божий человек"
Просто человек, которому молятся.
Большое число религиозных деятелей и основателей религий утверждают, что они или боги, или проявления богов или пророки богов. Будда же никогда не утверждал, что был богом. Также он никогда не утверждал, что был пророком или божьим посланником. Единственное, что он проповедовал, так это свою убежденность в том, что знания и личные усилия, а не преданность богам, являются истинными средствами спасения, и старался донести мысль о том, что все люди равны.
7. Не вегетарианец
Буддизм и вегетарианство.
Существует широко распространенное мнение, что Будда являлся строгим вегетарианцем. Но даже самые ранние буддийские источники упоминают о том, что Будда с удовольствием ел мясо. Более того, он даже прописывал мясные бульоны в качестве способа лечения некоторых заболеваний. Вегетарианство появилось в буддийских практиках через многие годы после того, как Будда скончался.
8. Вера в предыдущие перевоплощения
Первые шаги Будды.
На заре своего существования буддизм должен был "конкурировать" с несколькими традициями, которые были популярны в то время. Чтобы занять свою нишу ранние буддисты создали множество литературных произведений о "прошлых буддах", подчёркивая, что буддизм - это вечная и бесконечная истина.
Интересно отметить, что в общих чертах многие из этих историй одинаковы: все прошлые Будды сидели со скрещенными ногами в утробе матери. Все они делали семь шагов к северу сразу же после рождения. Все они отрекались от мирских благ после того, как видели больного старика, покойника и нищий. Все они достигали состояния просветления, сидя на траве.
9. Будда как божество
Перевоплощения в буддизме.
Как это ни парадоксально, но человек, учение которого заключалось в единстве человечества и равенстве между людьми, стал считаться богом. Во многих разновидностях индуизма Будда считается божеством, одним из многочисленных проявлений бога Вишну. Еще более парадоксальным является тот факт, что "поднятие" статуса Будды ничуть не сделало его более могущественным. В индуизме, переполненном бесчисленными божествами, превращение Будды в бога сделало его просто еще одним рядовым богом среди тысяч.
10. Останки Будды
Останки Будды.
Махапаринирвана Сутра (древний буддийский текст, написанный в последние дни Будды) описывает то, как его последователи кремировали Будду после того, как он скончался. Остатки были разделены на восемь частей. Каждая из этих частей была направлена в восемь различных индийских штатов, которые посетил Будда во время его жизни. В каждом штате была возведена ступа, в которой были захоронены останки.
Другие источники утверждают, что в течение третьего века нашей эры Ашока приказал вскрыть эти восемь ступ и разделить кремированные останки Будды на большее количество частей, а также построить больше ступ в качестве реликвий во всем расширяющемся буддийском мире . Даже сегодня сохранились несколько храмов, которые утверждают, чтобы в них хранятся "реликвии" Будды.
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