12 особенных островов: Леденящие кровь и вызывающие восхищение

Самые невероятные острова Вселенной.

1. Змеиный остров (Бразилия)

Змеиный остров.

Змеиный остров.

Змеиный остров.

2. Остров кошек (Япония)

Японский остров кошек.

Кошки всегда встречают туристов.

Японский остров кошек.

Японский остров кошек.

3. Остров кукол (Мексика)

Жуткий остров кукол.

Жуткий остров кукол.

Жуткий остров кукол.

Жуткий остров кукол.

Жуткий остров кукол.

4. Остров Сокотра (Республика Йемен)

Фантастический остров Сокотра.

Фантастический остров Сокотра.

Внеземное дерево острова Сокотра.

Дерево дракона на острове Сокотра.

Экзотическое огуречное дерево на острове Сокотра.

Роза острова Сокотра.

5. Мусорный остров

Причины возникновения гигантского мусорного острова.

Гигантский остров мусора в Тихом океане.

Гигантский остров мусора в Тихом океане.

Последствия бездумного выбрасывание мусора.

6. Остров Рождества (Австралия)

Невероятное паломничество красных земляных крабов на острове Рождества.

Невероятное паломничество красных земляных крабов на острове Рождества.

Невероятное паломничество красных земляных крабов на острове Рождества.

Жители острова создали все необходимые условия для безопасного передвижения крабов.

жители острова создали все необходимые условия для безопасного передвижения крабов.

Жители острова создали все необходимые условия для безопасного передвижения крабов.

Красные земляные крабы — главная достопримечательность острова Рождества.

7. Остров Повелья (Италия)

Невероятно красивый остров Poveglia с ужасающей историей.

Вся территория острова усыпала пеплом сожженных человеческих тел и костями.

Развалины старой крепости.

Остров закрыт для посещения туристов, но все же вызывает живейший интерес.

8. Большая голубая дыра (Белиз)

Вид с высоты птичьего полета на Большую голубую дыру.

Большая голубая дыра привлекает любителей экстрима.

Неимоверный подводный пейзаж морских сталактитов.

Морские сталактиты.

Погружение дайверов в глубины необыкновенной Голубой дыры.

9. Остров Хасима (Япония)

Японский остров-крейсер.

Остров Хасима — главный промышленный центр Японии до середины прошлого века.

Город постепенно превращается в развалины.

Город постепенно превращается в развалины.

10. Вулкан Пойнт (Филиппины)

Невероятной красоты остров в озере на острове, на озере.

Филиппинский остров Пойнт в озере.

Филиппинский остров Пойнт в озере на острове.

Озеро Тааль в котором находится вулкан Поинт.

11. Остров Миякедзиму (Япония)

Остров Миякедзима с кратером вулкана Ояма.

Постоянная активность вулкана Ояма на архипелаге Идзу.

Постоянная активность вулкана Ояма на архипелаге Идзу.

Жители острова вынуждены постоянно носить противогазы.

Свадьба в противогазах на острове Миякедзиму.

12. Архипелаг Фиджи (Республика Фиджи)

Райские острова Фиджи.

Райские острова Фиджи где небо сливается с океаном.

Райские острова Фиджи.

Райские острова Фиджи.

Невероятный подводный мир островов Фиджи.

Самые жестокие каннибалы на планете.